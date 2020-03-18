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 Першу смерть від коронавірусу зафіксовано в Молдові

Міністерка охорони здоров'я Молдови Віоріка Думбревяну повідомила, що в країні зареєстровано першу жертву з інфекцією коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Минулої ночі померла перша людина в Молдові, яка померла від інфекції коронавірусу. Це жінка віком 61 рік", - сказала Думбревяну.

За її словами, у жінки був виявлений коронавірус 8 березня. Крім того, у неї були й інші захворювання - цукровий діабет і високий артеріальний тиск.

Міністерка повідомила, що двоє хворих вже вилікувалися, напередодні один був виписаний з лікарні.

Загалом у Молдові в період із 7 березня до сьогодні зареєстровано 30 хворих на коронавірус. 16 із них повернулися з Італії та Франції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182285
 
 
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В Кишиневе есть метро? Немедленно закрыть!
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интересно есть ли статистика о процентом отношении инфицированных среди возвратившихся в Украину
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Женщина умерла "ОТ" коронавируса или "С" коронавирусом? Если у человека была перхоть и он умер, то он умер от перхоти или с перхотью? https://bonus.work/articles/covid-19
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