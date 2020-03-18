EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1369  8
Матеріали за темою:
Все про:Крим (8903) Росія (26713) Чубаров (414) кримські татари (1537)

 Росія застосовує в окупованому Криму ті самі важелі тиску, як у Чечні, Дагестані та Інгушетії, - Чубаров

Росія намагається обґрунтувати анексію Криму підсумками незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Окупувавши півострів, Москва грубо порушила норми міжнародного права.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив агентству "Анадолу" глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.

За словами Чубарова, незабаром після захоплення Криму, Кремль ініціював референдум, підсумки якого були вже підготовлені.

Чубаров зазначив, що кримські татари знову зіткнулися з тиском Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заарештували трьох кримських татар, затриманих після обшуків за підозрою нібито в участі в "Хізб ут-Тахрір", - адвокат Семедляєв

"Влада Росії заарештовує в Криму всіх, хто виступає проти анексії. Заарештовані кримські татари обвинувачуються в тероризмі. Росія застосовує в Криму ті ж важелі тиску, що використовуються в Чечні, Дагестані та Інгушетії. Подібна ситуація мала місце і в СРСР", - сказав глава Меджлісу кримсько-татарського народу.

Чубаров привернув увагу до спроб російської влади змінити етнічну карту Криму шляхом розміщення на півострові російських громадян.

"Кримських татар виживають з півострова. Замість них у Криму розміщують етнічних росіян. За даними ООН на 2019 рік, Росія переселила на Крим 140 тисяч жителів регіонів РФ. Експерти вважають, що ця цифра в рази більше. Те, з чим стикається населення Криму, можна назвати лише злочином", - констатував він.

Дивіться також: Окупанти вранці нагрянули з обшуками в будинки 7 кримських татар у Бахчисараї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За словами Чубарова, після захоплення Росією Криму ситуація на півострові змінилася: "Жителі півострова позбавлені елементарних прав, в тому числі права на свободу вираження та зборів. За останні шість років в Криму не пройшло жодного мітингу".

Політик підкреслив, що Росія перетворила український півострів в одну велику військову базу, де розміщено найсучасніше озброєння. Крим став передовим плацдармом Москви в боротьбі з НАТО.

Глава Меджлісу кримських татар дав високу оцінку позиції Анкари в питанні підтримки прав кримських татар.

"Туреччина не має територіальних претензій до жодної країни світу. Анкара підтримує позицію Києва у кримському питанні. Позиція турецької сторони дуже важлива як для України, так і для кримських татар. Ми впевнені, що Туреччина не перегляне свою політику аж до повернення Криму Україні", - сказав Чубаров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182284
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Даги хотя бы борятся с оружием в руках за свою свободу.
 показати весь коментар
 
Только с маленькой поправкой, Крым сдался с первой минуты, а Чечня боролась и сделала Раше оочень много проблем.
 показати весь коментар
 
 
А в это время члены слуги хотят воду оккупантам подавать...
 показати весь коментар
 
Антип61 А прикинь, что кацапы, перекрыли бы чеченцам воду, газ, злектричество, автомобильное, и авиа сообщение, давили бы до конца.... Вернули бы? Этот народ можно убить, но не покорить. Там все отстроено, и вайнахи крайне пророссийские. Сделй с дончанами.
 показати весь коментар
 
Разницу не понимаеш между перекрытием оккупанту который за свой счет все это должен содержать и перекрытием обеспечения одной из ветки пока еще в рамках внутри федерации?!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору