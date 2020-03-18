EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  626  8
Матеріали за темою:
Все про:вірус (433) карантин (311) Криклій (99) COVID-19 (1125)

 Обмежень для повернення українців у країну немає, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що повернення українців з інших країн в Україну є необмеженим і доступним у будь-який момент.

Про це Криклій сказав у своєму зверненні на YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Жодного українця ми не залишимо. Усіх обов'язково повернемо. Для українців немає обмежень для повернення через кордон в Україну. Усі можуть у будь-який момент повернутися - і 15, і 17, і після", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ набирає добровольців для боротьби з коронавірусом

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до застряглих за кордоном українців і розповів, що потрібно робити. Він також заявив, що "ми всіх вас повернемо".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182283
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
не употребляю. посоветовал бы этого не делать и Криклию, но вряд ли он меня послушает.
 показати весь коментар
 
Это грибы.
Это какой же дурак поедет сейчас в Украину, когда у "бубочки" в банках закончилась валюта.
 показати весь коментар
 
А до чого тут фото з пункту пропуску з Лугандонії?
 показати весь коментар
 
 
Будет справедливым если каждый турист-халявщик оплатит со своего кармана не только свою доставку назад но и хотя бы с полтонны медицинских масок.
 показати весь коментар
 
Остаётся выяснить какой ИДИОТ поднял панику среди заграничных украинцев ВОЗВРАТИТЬСЯ В ТЕЧЕНИИ 48 часов, а потом перед ПЕШИМИ УКРПИНЦАМИ ЗАКРЫЛ ГРАНИЦУ?
А , зебобики ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору