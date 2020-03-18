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 За кордоном
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 За кордоном від коронавірусу лікуються 12 українців, 744 перебувають на карантині, - МЗС

11 758 українців вже повернулися з-за кордону і перебувають на батьківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Станом на 23:00 17 березня: п'ять громадян України проходять лікування в Німеччині, двоє - в Польщі, двоє - в Італії, по одному - в Молдові, Об'єднаних Арабських Еміратах і Домініканській Республіці.

П'ятеро українців одужали - четверо в Японії і один в Італії. Одна українка померла в Італії.

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744 українці перебувають на карантині: 712 в Єгипті, 16 - в Бразилії, 7 - в Німеччині, 3 - в Домініканській Республіці, 3 - в ОАЕ і 3 - в Молдові.

За кордоном від коронавірусу лікуються 12 українців, 744 перебувають на карантині, - МЗС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182282
 
 
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Повезло хлопцям і дівчатам, що за кордоном лікуються...
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Повезло тем украинцам, кто лечится за границей
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