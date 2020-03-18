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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Нідерланди (534) Рютте Марк (51) COVID-19 (1125)

 Нідерланди не будуть повністю закривати країну через коронавірус, хоча, ймовірно, перехворіє більшість населення, - прем'єр Рютте

Прем'єр-міністр Марк Рютте у зверненні до нації заявив, що Нідерланди вживають "безпрецедентних для мирного часу" заходів для боротьби з коронавірусом, але не будуть повністю закривати країну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Багато людей відчувають, що ми на американських гірках, які будуть їздити дедалі швидше ... Ці заходи є безпрецедентними для країн у мирний час", - сказав Рютте в телевізійному зверненні до нації.

Він сказав, що нав'язування повного блокування "може здатися привабливим з першого погляду, але експерти зазначають, що це не буде справою днів або тижнів. При такому сценарії нам фактично доведеться закрити нашу країну на рік або навіть довше з усіма наслідками, що випливають з цього".

Замість цього Рютте сказав, що його уряд ухвалив рішення максимально контролювати ризик вірусу, щоб створити імунітет до вірусу - який може "зайняти місяці або навіть довше" - і переконатися, що лікарні мають достатньо можливостей допомагати хворим.

Рютте додав, що уряд буде щодня перевіряти, як довго будуть необхідні заходи і чи потрібно робити більше для стримування вірусу.

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За словами Рютте, "немає простого виходу" з кризи коронавірусу, який, імовірно, заразить більшу частину населення Нідерландів.

Востаннє прем'єр Нідерландів виступав зі зверненням до нації в 1973 році у зв'язку з наслідками нафтової кризи.

У Нідерландах 1413 осіб здали позитивний тест на вірус. Однак, за даними національного агентства охорони здоров'я (RIVM), ця кількість, найімовірніше, значно вища. На сьогодні в країні від цієї хвороби померли 24 людини.

Нідерландський уряд оголосив у неділю ввечері, що школи й дитячі садки по всій країні будуть закриті в понеділок. Бари, ресторани, спортивні клуби та будинки розпусти також мають бути закриті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182280
 
 
 Топ коментарі
 
ті, хто слухає ВОЗ - закривають країни..хто вірусологів - роблять як Нідерланди..
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заипали раскручиванием паники коронавирусом.
даже ссука админ просто удалил этот пост с нефтью - видно приказ шлюхам молчать про расею.
Нідерланди не будуть повністю закривати країну через коронавірус, хоча, ймовірно, перехворіє більшість населення, - прем'єр Рютте - Цензор.НЕТ 4581
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Какие хитрые! Они надеются умереть раньше чем закончат судить Россию!
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А чего им, что вирус тысячи выкосит, что русские обезьяны самолет с градов уничтожат... Главное дурь есть, а все остальное в порядке будет.
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Какие хитрые! Они надеются умереть раньше чем закончат судить Россию!
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Ты с головой не дружишь???
название пОМОЙКИ пишется с маленькой буквы Нідерланди не будуть повністю закривати країну через коронавірус, хоча, ймовірно, перехворіє більшість населення, - прем'єр Рютте - Цензор.НЕТ 6545
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ті, хто слухає ВОЗ - закривають країни..хто вірусологів - роблять як Нідерланди..
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хтіли поіхати до Амстердаму у травні , прийшлося скасувати бронь .... курва ... з тою холерою..
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******* раскручиванием паники коронавирусом.
даже ***** админ просто удалил этот пост с нефтью - видно приказ шлюхам молчать про расею.

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Круто .. Если учесть что саудиты планируют сделать китайцам скидку - 6 $ , а европейцам и вовсе 10 , то получается нефть будет стоить 22 - 18 $ за бочку .!! Нідерланди не будуть повністю закривати країну через коронавірус, хоча, ймовірно, перехворіє більшість населення, - прем'єр Рютте - Цензор.НЕТ 977 .
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если ещё и учесть паРашную нефть отказываются покупать...

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Ничо, Украина, думаю, своим поведением глаза миру на этот вирус и откроет.
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Вот вот о чем я и говорил. Нідерланди не будуть повністю закривати країну через коронавірус, хоча, ймовірно, перехворіє більшість населення, - прем'єр Рютте - Цензор.НЕТ 6041 Если переболеет процентов 80, то нах этот цырк с карантином. Нідерланди не будуть повністю закривати країну через коронавірус, хоча, ймовірно, перехворіє більшість населення, - прем'єр Рютте - Цензор.НЕТ 6041
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Единственная, пока что, здравомыслящая страна.
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час покаже..але поки здається саме так..
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Швеция ,вообще никаких проблем не создает на ровном месте
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