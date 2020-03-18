 Нідерланди не будуть повністю закривати країну через коронавірус, хоча, ймовірно, перехворіє більшість населення, - прем'єр Рютте

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.
"Багато людей відчувають, що ми на американських гірках, які будуть їздити дедалі швидше ... Ці заходи є безпрецедентними для країн у мирний час", - сказав Рютте в телевізійному зверненні до нації.
Він сказав, що нав'язування повного блокування "може здатися привабливим з першого погляду, але експерти зазначають, що це не буде справою днів або тижнів. При такому сценарії нам фактично доведеться закрити нашу країну на рік або навіть довше з усіма наслідками, що випливають з цього".
Замість цього Рютте сказав, що його уряд ухвалив рішення максимально контролювати ризик вірусу, щоб створити імунітет до вірусу - який може "зайняти місяці або навіть довше" - і переконатися, що лікарні мають достатньо можливостей допомагати хворим.
Рютте додав, що уряд буде щодня перевіряти, як довго будуть необхідні заходи і чи потрібно робити більше для стримування вірусу.
За словами Рютте, "немає простого виходу" з кризи коронавірусу, який, імовірно, заразить більшу частину населення Нідерландів.
Востаннє прем'єр Нідерландів виступав зі зверненням до нації в 1973 році у зв'язку з наслідками нафтової кризи.
У Нідерландах 1413 осіб здали позитивний тест на вірус. Однак, за даними національного агентства охорони здоров'я (RIVM), ця кількість, найімовірніше, значно вища. На сьогодні в країні від цієї хвороби померли 24 людини.
Нідерландський уряд оголосив у неділю ввечері, що школи й дитячі садки по всій країні будуть закриті в понеділок. Бари, ресторани, спортивні клуби та будинки розпусти також мають бути закриті.
название пОМОЙКИ пишется с маленькой буквы
даже ***** админ просто удалил этот пост с нефтью - видно приказ шлюхам молчать про расею.