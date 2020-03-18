 МОЗ набирає добровольців для боротьби з коронавірусом

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав співробітник МОЗ Євген Гончар, передає Цензор.НЕТ.

"Хто хоче бути волонтером в МОЗ на період світової пандемії COVID-19? Таке буває раз у житті. Сну не буде, але буде що розповісти потім. Найкращі кандидати зможуть одягнути костюм біобезпеки та зробити таке фото. Заповнюйте форму", - закликав він.

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