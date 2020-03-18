 МОЗ набирає добровольців для боротьби з коронавірусом

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав співробітник МОЗ Євген Гончар, передає Цензор.НЕТ.
"Хто хоче бути волонтером в МОЗ на період світової пандемії COVID-19? Таке буває раз у житті. Сну не буде, але буде що розповісти потім. Найкращі кандидати зможуть одягнути костюм біобезпеки та зробити таке фото. Заповнюйте форму", - закликав він.
Если серьёзно, походу, узнаю что по работе и, возможно, заполню форму.
Остались крайние дни, может недели, перед пипецом.
Чому лікарі не забезпечені всім необхідним ?
Ага, на вічну пам'ять.
Секундочку, добровольцы - безоплатны?
Транспорт, питание, прямая работа.
Эй МОЗ, что вы там курите?
Каждый, кто согласился... сможет сделать фото в костюме биозащиты...
Который после того, как он сделает это фото - заберут нх... потому, что костюмов таких на всех не хватит...
Она, действительно, случается "один раз в жизни"..
Очень интересно, после такой "рекламы" коронавируса, какая была устроена, с обещанными сотнями тысяч трупов, много ли найдется ЗЕбилов, желающих получит за счет Слуг Народа бесплатную кремацию?
Самим сс*котно, набираете доббровольцев?
ЗЕбилы то они, конечно, ЗЕбилы, но не олигофрены же!
Олигофрены то получаетесь именно вы, Слуги Народа.
в зеленського що не гімно, то проффесссіаналлл.
Чем то напоминает предвыборную кампанию потерпевшего!
Но разумнее привлечь студентов-медиков и платить им, как врачам. Эффективность такой работы будет намного больше, чем волонтерство профанов в медицине.