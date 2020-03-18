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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:Мінздоров'я (1252) волонтери (569) COVID-19 (1125)

 МОЗ набирає добровольців для боротьби з коронавірусом

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про набір волонтерів на період пандемії COVID-19.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав співробітник МОЗ Євген Гончар, передає Цензор.НЕТ.

"Хто хоче бути волонтером в МОЗ на період світової пандемії COVID-19? Таке буває раз у житті. Сну не буде, але буде що розповісти потім. Найкращі кандидати зможуть одягнути костюм біобезпеки та зробити таке фото. Заповнюйте форму", - закликав він.

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МОЗ набирає добровольців для боротьби з коронавірусом 01
МОЗ набирає добровольців для боротьби з коронавірусом 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182279
 
 
 Топ коментарі
 
Лучшие кандидаты смогут одеть костюм биобезопасности и сделать такое фото - Минздрав набирает добровольцев для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7197 Идиоты...
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А худшим - коронавирус в подарок)
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Борьба с ветряными мельницами и кстати чем бороться? тряпками и спиртом?
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Не просто тряпками, у нас - ссаными тряпками ибо другого просто нет...
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ну почему же...можно ввести 1.5% вирусного сбора, 1.5% на шитье масок, 1.5% на поддержание инициатив вовызеленского, а также 1.5% на консолидацию потенциала 73% идиотов. Скока я там насчитал итого??? А вы всё по старинке, тряпками, ссаными...
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Сцані ганчірки врятували колись проти німецьких газів.
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Фото, это, конечно хорошо. А где очки?
Если серьёзно, походу, узнаю что по работе и, возможно, заполню форму.
Остались крайние дни, может недели, перед пипецом.
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Возьмите в добровольцы тысяч 10 аппаратов ИВЛ.
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Скорее всего хотят за бесплатно продукты пожилым людям развозить... На халяву...
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Бесплатно развозить продукты пенсионерам будут местные штабы, вчера Ярославский сказал. Наверное, они тоже наберут волонтеров, но к Минздраву это никакого отношения не имеет.
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Лучшие кандидаты смогут одеть костюм биобезопасности и сделать такое фото - Минздрав набирает добровольцев для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7197 Идиоты...
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Как маски продавать тоннами, так Минздраву волонтеры не нужны, а как без масок к больным короновирусом... Идите на куй,умники.
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Нехай поліцію беруть, - їх і так забагато, дармоїдів
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Вдягнути костюмчик і селфанутись ?
Чому лікарі не забезпечені всім необхідним ?
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А що сам "минздрав" вже всрався? Так ще ж нічого не почалось - у нас хворих на коронавірус чи не найменше у Європі!!!
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Каждая партия должна показать пример , по 10 добровольцев ( самых поважных людей из верхушки не вылезающих из ТВ ) приступайте, шаг в перед ,послужите народу
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Только у нас такой идиотизм возможен. В больницах нету средств защиты, а министерство зовет добровольцев что бы они смогли сделать сельфи на память в костюмах защиты...
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"сельфи на память"
Ага, на вічну пам'ять.
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в перекладі на звичну мову: пропонуємо вам безоплатно попрацювати цілодобово, і на вашому надгробку буде гарне фото
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Твари - нагоняют панику - мутят воду чтобы не так видно было слив Украины...
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Сподіваюся, професійна екстремалка Скалжцкая вже там? Радуцький точно мав би бути там. Йому коронавірус до одного місця, бо скупив і продав Китай десятки тон масок. Ну і Володя мав би там бути. Він вірусу теж не боїться, раз ВР скликає у час карантину.
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хто бы мог подумать, шо возможность сделать селфи станет двигателем всех поступков.
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ті хто приходить заради селфі, йде додому отримавши результат. У них уявлення про волонтерство на рівні весільного тамади.
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но реклама просекла тренд и поставила на него. кто-то та и останется.
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Это итог супруновской реформы - добровольцы будут работать бесплатно, а деньги загребать будут минздравовские бездельники,во главе с домашними врачами, палец о палец не ударив.
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Може петін синуля з Лондону приїде на допомогу? Заодно і українську вивчить.
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"Таке буває раз у житті" - натяк зрозумілий.
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И цирк не уехал, и клоуны на месте....
Секундочку, добровольцы - безоплатны?
Транспорт, питание, прямая работа.
Эй МОЗ, что вы там курите?
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В Украине недостатка с волонтерами не будет.
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То все понти, вони навіть "Червоного хреста" досі не задіяли. Влада не має поняття що, то таке. Керівництва не було на жодній нараді.
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Так, Зеленский недавно собирал наших честных олигархов, там все они что-то купили, вместо того, чтобы платить каждый месяц налоги, чтобы наша медицина и армия была без волонтеров. И они говорят, снова спасли нас, так что волонтеры больше не нужны.
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а где среди волонтеров радуцкий - продавший 10 млн масок в китай? а где **********, которая не боится в карантине ночевать? где богуцкая, которая убеждена что занимаясь сексом можно вылечить короновирус??? где эти все люди среди желающих бесплатно спасть страну?!!!!
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щяс вся эклерно-мармеладная ботоферма вскочит и помчится помогать.
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Ахринеть!
Каждый, кто согласился... сможет сделать фото в костюме биозащиты...
Который после того, как он сделает это фото - заберут нх... потому, что костюмов таких на всех не хватит... МОЗ набирає добровольців для боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 6693
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Дебіли, які волонтери, у вас є "Червоний хрест" зі складами та інфраструктурою, а вони фотографіями в костюмчиках заманюють. Ідіоти, у вас рівень тамади на свадьбі: "кто оденет костюмчик? Вот вибираем папу молодого". Тьфу тобі на голову.
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Якщо прийдуть люди заради селфі в костювчику то, можна тільки уявити, яка буде якість роботи після того, як зроблять фото.
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Ага. И кремация бесплатно.
Она, действительно, случается "один раз в жизни"..
Очень интересно, после такой "рекламы" коронавируса, какая была устроена, с обещанными сотнями тысяч трупов, много ли найдется ЗЕбилов, желающих получит за счет Слуг Народа бесплатную кремацию?
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Ті, хто приходить заради селфі, йдуть отримавши бажане. У них розуміння волонтерства на рівні весільного тамади.
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Что, ВСУ вас послало, Слуги Народа?
Самим сс*котно, набираете доббровольцев?
ЗЕбилы то они, конечно, ЗЕбилы, но не олигофрены же!
Олигофрены то получаетесь именно вы, Слуги Народа.
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"міністр" ємець: - помруть усі пенсіонери.
в зеленського що не гімно, то проффесссіаналлл.
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Є така офіційна міжнародна структура, як "Червоний хрест" з вже готовими добровольцями, патронажними сестрами, складами та інфраструктурою. Але прахфісіАналам, ета нє ізвесна бо, вони ніхріна не розуміють і вчитися не здатні, вони прийшли вчити інших, як організовувати хайпи на весіллі чи корпоративі.
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Как бы сразу говорят - нам тут умные не нужны...нам нужны "фотомодели"!
Чем то напоминает предвыборную кампанию потерпевшего!
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Это рассчитано на молодежь, конечно, кому еще нужны предсмертные селфи, а у молодежи шанс осложнений минимальный.
Но разумнее привлечь студентов-медиков и платить им, как врачам. Эффективность такой работы будет намного больше, чем волонтерство профанов в медицине.
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Привезти щось необхідне можуть і не медики.
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Интересно каков штат моз, гос. органов, по Стране, думаю и добровольцы не понадобятся, или они только статисты по 200.
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