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Все про:Загородній (2) Кузьмін (58) Турчинов (950) Ківа (118) Німченко (15) ДБР (957) Венедіктова (71) Опозиційна платформа - За життя (52)

 Депутати ОПЗЖ вимагають заарештувати Турчинова

Депутати від фракції ОПЗЖ в парламенті вимагають заарештувати Турчинова.

Це випливає із заяви, розміщеної на сайті "Опозиційної платформи - За життя", передає Цензор.НЕТ.

Нардепи від ОПЗЖ - Анатолій Бурміч, Василь Німченко, Юрій Загородній, Ренат Кузьмін, Віктор Чорний та Ілля Ківа звернулися до новопризначеного Генерального прокурора, а також до керівництва ДБР і СБУ з вимогою розслідувати кримінальну справу, порушену ДБР за заявою президента-втікача Януковича, проти Олександра Турчинова, що виконував обов‘язки президента України у 2014 році.

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Нагадаємо, нещодавно делегація фракції ОПЗЖ відвідувала Росію, де провела низку зустрічей з керівництвом РФ.

У своїй заяві підписанти просять правоохоронців "в жодному разі не звертати увагу на той героїчний ореол, який створили вищевказаній особі окремі ЗМІ" та терміново притягнути Турчинова до кримінальної відповідальності за державну зраду.

Заяву датовано 17 березня 2020 року.

Нагадаємо, 17 березня 2020 року на позачерговій сесії ВРУ обрала новим Генеральним прокурором Ірину Венедіктову.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182276
 
 
 Топ коментарі
 
Значит, Кровавый Пастор все делал правильно и у паРашкинской агентуры конкретно подгорает... Депутаты ОПЗЖ требуют арестовать Турчинова - Цензор.НЕТ 8382


Депутаты ОПЗЖ требуют арестовать Турчинова - Цензор.НЕТ 6544

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Вимагаю розстріляти ОПЗЖ у повному складі. Разом з їхніми виборцями. Або депортувати всіх на хєр туди, без кого вони не можуть жити - у Запорєбрик.
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згоден..але відразу після фізичної ліквідації усього жопоблоку..
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ОСЬ І ПРИПЛИЛИ. РЕВАНШ РИГІВ, КРЕМЛЯ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ. А ВИНЕН ПОРОШЕНКО І К ЩО НЕ ЛІКВІДУВАЛИ А РЕАНІМУВАЛИ МЕДВЕДЧУКА, ПОРТНОВА, РИГІВ, ІНШИХ ВОРОГІВ УКРАЇНИ. А ТЕПЕР ПОЖИНАЄМО ПЛОДИ ЦІЄЇ НЕДОЛУГОЇ ВЛАДИ ЯКА ФАКТИЧНО ПРОСРАЛА УКРАЇНУ І ПОСТАВИЛА ПІД ЗАГРОЗУ ЇЇ ІСНУВАННЯ. ПРИЙДЕТЬСЯ РОЗПОЧИНАТИ ВСЕ СПОЧАТКУ, ВЗЯТИ НА СПИСОК ВСІХ ЗАШКВАРЕНИХ І ПОТЕНЦІЙНИХ ВОРОГІВ ДЕРЖАВИ , БЛОК ЗАЖОПУ ПОЗА ЧЕРГОЮ ВІН ПЕРШИЙ, І ПОЩАДИ НІКОМУ І НІЯКОЇ. ВОРГІВ ЗНЕШКОДЖУЮТЬ. ГУРТУЄМОСЬ, ГОТУЄМОСЬ, СЛАВА УКРАЇНІ¡!!
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ОПЗЖ ,як Зека,блєфують..вони можуть з білого зробити чорне і їм сци в очі-Божа роса......сивочолий дурилко,тобі ж казав Міхо,всі дії повинні бути миттєві,а тепер,що скільки ще людей постраждає?
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***** у фсб схоплено,програми розроблені по знищенню України,навіть, наших воїнів за кордоном відшукують,уже наклепали справ а у нас навіть прокурора не було...один солнцевський армян на всі випадки....
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***** у фсб схоплено,програм розроблені по знищенню України,навіть, наших воїнів за кордоном відшукують,уже наклепали справ а у нас навіть прокурора не було...один солнцевський армян на всі випадки....
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Странный выбор. Человек который запомнился только картинками патриотов.
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Давайте тогда отслеживать госперевороты с самого начало. В 2010 произошёл первый,когда при Януковиче изменили конституцию и как это происходило.Мы его выбирали по одной конституции,а по второй выборов не было.Он весь срок у власти был нелегитимен и кроме того принятие той конституции происходило в преступной форме.Удивляюсь всем юристам,политологам,представителям бывшей и нынешней власти и журналистам,-когда кремль брызжет слюной о нашей власти и с их холуями из опзж.-как они реагируют и никогда от них не слышал намёка о первом госперевороте.Если делать*посадки* ,то давайте начнём с самого начала и буквально всех.Сажать-так сажать. закончим с событиями 2010г. перейдём к 2014г.
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Победителей не судят. Пока не появятся новые победители.
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Над ошибками надо работать! После нового Майдана (а он будет) первым делом утилизировать (способ - по ситуации) всех лидеров-сепаратистов-предателей без всякой жалости и промедления!
Таких, как Портнов, Кива, Рабинович, Медведчук и т.п. - в особо извращенной форме и показательно!
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да и помните что

мертвечук все 5лет с 2014-19 был в дручбанах с пэдрастой
.
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не устаю повторять постулат презренного и ненааистного мне классика одного имени с вовкой зеленским: "Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться..."
Вот этим не следовало пренебрегать ни при мямле-юще, ни при порохе. Увы, сталося як сталося...
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Как только рыги докинули голосов для избрания Венедиктовой,так сразу в позу типа отрабатывай.Только вот хотелось бы узнать у кив,кузьминвых и им подобных в чем заключается гос.измена Турчинова:что не сдал ключи от Украины обнулителю или не продался как их патрон-шапкокрад за 3 млрд. , где преданы интересы Украины.Вот уж мрази эти рыги,жаль что ни одного на каштане не повесили,теперь вот и имеем этот шабаш
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Вот и последствия. Рыговыродки расправили крылья развернули свои две головы мутанта.
Завтра что потребуют сракоблок?
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рыги думают, что за ними сейчас поднимутся миллионы..... они-то поднимутся, конечно, да снова не те, кого они ждут.....
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Якщо оця наволоч не захотіла боронити реально Україну від кремлядської то, тепер буде відповідати перед ворогами. Вони думали що, війна це, **********-хаханьки з публікацією кровавих картинок. Хотіли і незалежність відстояти і з ворогом в вуста цілуватися. Турчинов та решта мали чути наступні слова: Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та озирається назад, не годен (не підходить для) Царства Божого. Тому що, не можливо одночасно служити і Богу, і Мамоні.
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Им ОПУзаЖОПУ по пуле , а фанатов их (совкодрочеров) в ГУЛАГ ну а что все рады стране халявная робота а им совок
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