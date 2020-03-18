 Депутати ОПЗЖ вимагають заарештувати Турчинова

Це випливає із заяви, розміщеної на сайті "Опозиційної платформи - За життя", передає Цензор.НЕТ.

Нардепи від ОПЗЖ - Анатолій Бурміч, Василь Німченко, Юрій Загородній, Ренат Кузьмін, Віктор Чорний та Ілля Ківа звернулися до новопризначеного Генерального прокурора, а також до керівництва ДБР і СБУ з вимогою розслідувати кримінальну справу, порушену ДБР за заявою президента-втікача Януковича, проти Олександра Турчинова, що виконував обов‘язки президента України у 2014 році.

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Нагадаємо, нещодавно делегація фракції ОПЗЖ відвідувала Росію, де провела низку зустрічей з керівництвом РФ.

У своїй заяві підписанти просять правоохоронців "в жодному разі не звертати увагу на той героїчний ореол, який створили вищевказаній особі окремі ЗМІ" та терміново притягнути Турчинова до кримінальної відповідальності за державну зраду.

Заяву датовано 17 березня 2020 року.

Нагадаємо, 17 березня 2020 року на позачерговій сесії ВРУ обрала новим Генеральним прокурором Ірину Венедіктову.

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