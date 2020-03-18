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 Видача довідок про несудимість на руки припинена до 3 квітня, - МВС

Видачу довідок про несудимість на руки призупинили до 3 квітня, їх можна буде отримати в електронному вигляді онлайн.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

" Повідомляємо, що у зв’язку з запровадженням карантину до 03.04.2020, в МВС України за адресою: Київ, вул. Академіка Богомольця, 10 призупиняється наручно видача довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, які громадяни замовляли онлайн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадяни можуть отримати довідку онлайн в електронному вигляді з використанням електронного підпису (фізичної особи) або BankID на сайті Головного сервісного центру МВС.

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Видача довідок про несудимість на руки припинена до 3 квітня, - МВС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182275
 
 
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Империя Рюкзакова до сих пор работает по совковому стандарту. Эти справки уже давно должны получать онлайн.
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