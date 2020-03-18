 Лідери країн ЄС домовилися про термінове розблокування внутрішніх кордонів союзу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У зв'язку з кризою коронавірусу багато країн Шенгенського простору закрили свої кордони для іноземців, в тому числі і громадян ЄС, і ця проблема обговорювалася на відеосаміті у вівторок, повідомила вона.

"Абсолютно необхідно розблокувати внутрішні кордони якомога швидше", - підкреслила Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після саміту.

Занадто багато людей застрягли на кордонах, вони не можуть потрапити додому, і їм треба допомогти повернутися. Неприпустимо багато транспортних заторів, в яких простоюють фури з вантажами. Нам потрібні ці вантажі для функціонування внутрішнього ринку ЄС", - заявила вона.

Вона сказала, що широку підтримку всіх лідерів країн союзу отримала ідея "зелених коридорів" для швидкого пропуску вантажів через внутрішні кордони.

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Якнайшвидшого вирішення потребує проблема транскордонних працівників. Наприклад, більшість персоналу лікарень Люксембургу живе у Франції та Німеччині. Вони годинами вистоюють на кордоні, щоб потрапити на роботу або додому.

"Я багато говорила телефоном із прем'єр-міністром Польщі про напруженість на польських кордонах", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

"Насамперед про організацію зелених коридорів для швидкого пропуску вантажівок. Але і про допомогу тим, хто застряг на кордоні. Це люди з Естонії, Латвії та Литви. Їм потрібен коридор через Польщу, щоб повернутися додому", - продовжила вона.

"Затори на кордонах шкодять єдиному ринку ЄС, нашій економіці, створюють бар'єри для ринку праці, для транскордонних працівників", - підсумувала вона.

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Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на відеосаміті підтримано складені Єврокомісією директиви, покликані зняти напруженість на тих кордонах, де встановлено прикордонний контроль.

"Контроль має бути більш гнучким, більш адресним, залишати шлях потокам товарів і тим людям, яким необхідно терміново перетнути кордон", - підкреслила вона.

"Але мине якийсь час, перш ніж ми знову скасуємо контроль на внутрішніх кордонах", - визнала глава Єврокомісії.

Водночас голова Європейської ради Шарль Мішель назвав у вівторок увечері серед пріоритетів Євросоюзу посилення зовнішніх кордонів - "тимчасове скоординоване обмеження на 30 днів необов'язкових поїздок у ЄС на основі запропонованого комісією підходу".