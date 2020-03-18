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 Суспільство, За кордоном
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 Лідери країн ЄС домовилися про термінове розблокування внутрішніх кордонів союзу

Затори на внутрішніх кордонах Євросоюзу мають бути зняті якнайшвидше, і лідери країн ЄС домовилися про це.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У зв'язку з кризою коронавірусу багато країн Шенгенського простору закрили свої кордони для іноземців, в тому числі і громадян ЄС, і ця проблема обговорювалася на відеосаміті у вівторок, повідомила вона.

"Абсолютно необхідно розблокувати внутрішні кордони якомога швидше", - підкреслила Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після саміту.

Занадто багато людей застрягли на кордонах, вони не можуть потрапити додому, і їм треба допомогти повернутися. Неприпустимо багато транспортних заторів, в яких простоюють фури з вантажами. Нам потрібні ці вантажі для функціонування внутрішнього ринку ЄС", - заявила вона.

Вона сказала, що широку підтримку всіх лідерів країн союзу отримала ідея "зелених коридорів" для швидкого пропуску вантажів через внутрішні кордони.

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Якнайшвидшого вирішення потребує проблема транскордонних працівників. Наприклад, більшість персоналу лікарень Люксембургу живе у Франції та Німеччині. Вони годинами вистоюють на кордоні, щоб потрапити на роботу або додому.

"Я багато говорила телефоном із прем'єр-міністром Польщі про напруженість на польських кордонах", - повідомила Урсула фон дер Ляєн.

"Насамперед про організацію зелених коридорів для швидкого пропуску вантажівок. Але і про допомогу тим, хто застряг на кордоні. Це люди з Естонії, Латвії та Литви. Їм потрібен коридор через Польщу, щоб повернутися додому", - продовжила вона.

"Затори на кордонах шкодять єдиному ринку ЄС, нашій економіці, створюють бар'єри для ринку праці, для транскордонних працівників", - підсумувала вона.

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Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на відеосаміті підтримано складені Єврокомісією директиви, покликані зняти напруженість на тих кордонах, де встановлено прикордонний контроль.

"Контроль має бути більш гнучким, більш адресним, залишати шлях потокам товарів і тим людям, яким необхідно терміново перетнути кордон", - підкреслила вона.

"Але мине якийсь час, перш ніж ми знову скасуємо контроль на внутрішніх кордонах", - визнала глава Єврокомісії.

Водночас голова Європейської ради Шарль Мішель назвав у вівторок увечері серед пріоритетів Євросоюзу посилення зовнішніх кордонів - "тимчасове скоординоване обмеження на 30 днів необов'язкових поїздок у ЄС на основі запропонованого комісією підходу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182274
 
 
 Топ коментарі
 
До Европопулистов стало доходить, что вреда от блокирования Границ больше чем от самого вируса, но они богатые, могут себе позволить.
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наконец здравый смысл стал возвращаться в головы политиков . какой смысл было закатывать истерику ?
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Свиногрязный Китай каждый год привносит в мир новую версию неизлечимого вируса . Каждый год ! Вопрос у кого найдется мужество прекратить завязывать мировую экономику на косоглазую империю , диверсифицировав производство перенеся его в другие страны ? Большинство мировых политиков в том числе и в США находятся на зарплате правительства КНР . Известны миллиардные вливания китайских коммунистов в политические компании Хилари Клинтон , Джо Байдена , Бени Сандерса и других политиков Демократической партии и Республиканской . Шавки из Таймс CNN так же на коротком поводке у косоглазых комуняк.
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До Европопулистов стало доходить, что вреда от блокирования Границ больше чем от самого вируса, но они богатые, могут себе позволить.
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Разразившийся коронавирус окончательно перевернул мировой порядок. В начале февраля, размещая на обложке Си Цзиньпина в маске, журнал Time (его иногда считают влиятельным) потешался над китайской системой борьбы с вирусом.

«Для противостояния болезни нужно не только строить госпитали за несколько дней, необходимо доверие. А китайские методы с самого начала вызывали сомнения, - язвил автор главного материала номера Чарли Кемпбелл. - Кризис уже продемонстрировал, что централизованное политическое руководство во главе с Си сделало китайское общество хрупким».

Time утюжил недемократические китайские методы - с перекрытием целых городов, «лишением людей их прав» и прочим, в то время как просвещённый Западный Мир, обходясь куда меньшими ограничениями, смог не допустить распространения болезни.

В те же дни The New York Times (тоже «влиятельное издание») написала, что «свободные демократические страны благодаря развитию системы здравоохранения» лучше готовы к таким эпидемиям, чем авторитарные режимы, плюющие на свой народ.

Журналистка NYT Эми Кин писала, что в Китае «изолировали уязвимых пациентов без надлежащего ухода и порой оставляли их умирать». Каким неуклюжим, жестоким, малообразованным и беспросветно лгущим выглядел Китай в прессе.(с)
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Оказалось, что «свобода» и «демократия» - всё же слабая вакцина от вируса. Но, может, хотя бы хвалёная система здравоохранения не подкачает? Однако и тут провал. Тестирование в Европе оказалось из рук вон.

Смертность - на худших уровнях, равных тем, что в Китае были в первые дни, когда болезнь была совсем не изучена. Китайцы, видя всё это, предлагают европейцам: давайте лучше мы будем вас лечить.

Может, тогда не подкачала хвалёная западная система управления? Ведь не зря говорят, что там лучшие менеджеры и лучшие гуманитарные знания, в том числе по управлению кризисами. Но тут ещё больший провал. Принимаемые меры хаотичны, зачастую нелепы и запоздалы.

Болезнь быстро расползается.(с)
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кризис с вирусом спланированная операция по ослаблению мировой экономики и усилению контроля над народом который стал отворачиватся от глобалистов и голосовать за правые партии в своих странах . им удалось с помощью средств массовой инофрмации создать панику и раздуть истерию на фоне отсутствия лекарств и вакцины от нового вируса . в результате чего политики пошли на неэффективные меры по карантину и закрытию границ . Китай пока ничего не решил с вирусом , он просто перестал сообщать достоверные данные о заболевших и умерших . Мало того китайцы начали агитационную войну обвиняя США в распространении вируса .
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США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе, в частности, о том, что вирус является разработкой ЦРУ
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Свиногрязный Китай каждый год привносит в мир новую версию неизлечимого вируса . Каждый год ! Вопрос у кого найдется мужество прекратить завязывать мировую экономику на косоглазую империю , диверсифицировав производство перенеся его в другие страны ? Большинство мировых политиков в том числе и в США находятся на зарплате правительства КНР . Известны миллиардные вливания китайских коммунистов в политические компании Хилари Клинтон , Джо Байдена , Бени Сандерса и других политиков Демократической партии и Республиканской . Шавки из Таймс CNN так же на коротком поводке у косоглазых комуняк.
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Уахахах, а как пугали, как пугали. А тут давайте границы откроем Лидеры стран ЕС договорились о срочном разблокировании внутренних границ союза - Цензор.НЕТ 5778
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А мы даже между своими городами,сёлами останавливаем,во вам евролохи!
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Трамп закрывает авиасообщение с Европой, даже не поговорив об этом с союзниками.
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Трамп закрыл въезд всем не гражданам из списка шенгенской зоны .
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Представители «гражданского общества», только замаячила болезнь, ринулись из Милана и прочих крупных городов в родные деревни, разнося заразу. Выходили гулять из-под карантина, отказывались отказываться целоваться. Лидеры стран ЕС договорились о срочном разблокировании внутренних границ союза - Цензор.НЕТ 8616
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Так и не в родные вовсе! В Калабрию в основном. Она редко населена - все выезжали на Север работать. Куча брошеных домов. Территория - узкая полоса вдоль морей и горы, горы. Государство давало огромные льготы тем, кто переедет жить и работать в Калабрию. Народ 2 недели толпами убегал из Ломбардии на Юг, пока не объявили всеобщий карантин. Только Калабрия от беженцев не превратилась в мясорубку - Ломбардию.
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Калабрия красивейшая, народ спокойный, культурный и добрый. Отличается от сицилийцев и неаполитанцев. В Калабрии пахнет *********** и морем. Вся земля окультуренная. Бесплатные пляжи. Горы покрыты лесами. Как сказка.
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Это проблемы Трампа,он старый дед,состоятельный,все в этой жизни попробовал,имеет под собой самую могущественную страну и может себе прикалываться как хочет и с кого угодно.
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Не путайте полную блокировку (какую ввели в ЕС) с отменой общественного транспорта.
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Та я не путаю,я самозанятый и имею личный транспорт,жена тоже.Я просто вижу как путают в масштабах государства.
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На чешско - польской границе, вчера была 30-ти километровая очередь.
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наконец здравый смысл стал возвращаться в головы политиков . какой смысл было закатывать истерику ?
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Превратить ЕС в "много хуторков в степи", так сразу и везде, не выходит...
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Вирус плохо распространяется?
Нужно срочно возить больных через все страны ЕС.

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Не плутайте контроль на внутр. кордонах ЄС і закриття зовнішнх кордонів
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Эксперты здравоохранения сообщили, что ношение масок и перчаток является не только бесполезной мерой профилактики коронавирусной инфекции, но также может способствовать распространению заболевания. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
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верно. а внешние закрыть. особенно от средневекового сброда с востока.
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самое главное для создания хаоса,закрытие границ ,военного конфликта,оформления потери територии так как в Минске оформляли ордло по указанию рашиста ,послушать старую немецкую подельницу Кремля Меркель и все будет так как "обнуленный рашист" желает
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