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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:дезінформація (90) карантин (311) Нацполіція (9172) чутки (17) кіберполіція (157) фейк (233) COVID-19 (1125)

 Інформація про те, що дітям не можна перебувати на вулиці, - фейк: поліція просить українців не вірити чуткам про карантин

Кіберполіція фіксує різке збільшення випадків поширення різних чуток і неправдивої інформації у зв'язку з уведенням у країні режиму карантину і просить українців використовувати тільки офіційні повідомлення органів влади.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

У поліції зазначили, що мета тих, хто розповсюджує фейки в таких умовах, - поширення паніки і дестабілізація ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ спростовує фейки, які поширюються в суспільстві у зв'язку з пандемією COVID-19 - над Києвом нічого не розпилюють

"Фейки, чутки та відверта неправда має різноманітний характер: починаючи від фейку про розпилення вночі дезінфікуючих засобів із гелікоптерів над спальними районами великих міст і завершуючи забороною прогулянок із дітьми вулицями Києва під загрозою адміністративної та кримінальної відповідальності", - підкреслили в поліції.

Інформація про те, що дітям не можна перебувати на вулиці, - фейк: поліція просить українців не вірити чуткам про карантин 01

Українців просять критично ставитися до таких чуток і повідомляти в департамент кіберполіції про їхнє поширення на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua і телефоном 0442900110 для встановлення джерел їхнього поширення та притягнення до відповідальності осіб.

У поліції наголосили, що з питань карантину в Україні через коронавірус (COVID-19) офіційна інформація буде поширюватися лише через офіційні канали через інтернет-портали президента, Кабміну, МОЗ та МВС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182272
 
   
 Топ коментарі
 
Ідіоти чи що ?
Всіх закликають сидіти вдома, а не тинятись вулицями.
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та да! должны ж были с вертолета распылять дезинфекцию...а разгоняют дезинформацию !!!
Информация о том, что детям нельзя находиться на улице - фейк: полиция просит украинцев не верить слухам о карантине - Цензор.НЕТ 235

...
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У меня сосновый лес под боком!
Чего ради моим детям и нам дома сидеть?
Одеваемся, берем бутерброды и ... шагом марш.
Пока, пока.
До вечера. Информация о том, что детям нельзя находиться на улице - фейк: полиция просит украинцев не верить слухам о карантине - Цензор.НЕТ 4970
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Ідіоти чи що ?
Всіх закликають сидіти вдома, а не тинятись вулицями.
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они никак не могут договориться - то ли сидеть дома, то ли гулять ...то ли лучше мерзнуть толпой на остановке - чем проехать в транспорте... то ли уменьшить количество транспорта и запускать по 10 чел (остальные нах)...то ли маска помогает - то ли по фиг...то ли звоните врачу - то ли жди три дня и вызывай "скорую"... то ли "вызывай скорую" то ли сам вези... то ли полно тест систем то ли их не видели в глаза.... и еще много интересного но совершенно противоположного, что уже само по себе сеет панику и подтверждает чью-то некомпетентность...
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Все кашляют и мерзнут на улице. Сколько из таких сляжет с осложнениями?
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Даже очень конкретные идиоты! Китайцы всему миру уже доказали, что дети являются скрытыми переносчиками. Нужно будет привлекать к ответственности не распространителей фейков, а упырей в департаменте киберполиции
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У меня сосновый лес под боком!
Чего ради моим детям и нам дома сидеть?
Одеваемся, берем бутерброды и ... шагом марш.
Пока, пока.
До вечера. Информация о том, что детям нельзя находиться на улице - фейк: полиция просит украинцев не верить слухам о карантине - Цензор.НЕТ 4970
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В Вене только в лесу и разрешили гулять ))). Гуляйте, только с людьми 5 метров дистанция.
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та да! должны ж были с вертолета распылять дезинфекцию...а разгоняют дезинформацию !!!
Информация о том, что детям нельзя находиться на улице - фейк: полиция просит украинцев не верить слухам о карантине - Цензор.НЕТ 235

...
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Знайомий щось знає, чого ми не знаємо? Офіційний орган спростовує фейк, а люди продовжують вірити в бред з соцмереж. Щось в ********* світі все менше адекватів, людям реально промили мізки інформаційною пропагандою.
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Дети думают что каникулы, и можно по трц тусить
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В автобусах теж 10 чоловік десь бачив? За маски промовчу. Очі розплющ!
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Харьков, пересечение Клочковской и Новгородской. Картина маслом. Стоит вулик (киоск-наливайка) а возле него толпа трутней-выпивох.. человек (если так можно выразиться с 15) Напротив, через дорогу, трамвайная остановка. На ней девушка лет 20 вполне симпатичная в форме полицейской, пытается воззвать к сознанию и вразумить толпу не лезть в трамвай.... бабушки с котомками прут на рынок..... разумеется все без масок. абзац....
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кстати время - 8Ж20 утра было на момент такой картины - интересно у наливайки очередь будет?
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Если бы бабки перед тем, как трамвай штурмовать, продезинфицировались в наливайке, их бы никто не останавливал.
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ять, в бельгии(сегодня с 12ч) и франции(вчера с 12ч) запрещен выход на улицу группами т.е. только один человек и у него должно быть разрешение, оформленное на сайте мин.внутренних дел, где должно быть указано : где вы идете на какое время и цель вашего выхода из дома. если есть "умные" , которые думают, что это шуточки, то для них штрафы и тюрьма... а в Украине типа народ может ходить и распространять вирус??? какой интересный карантин... в чем он заключается????
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гуляйте, только не в людньіх местах, не трогайте поверхности или сразу мойте руки после єтого, дистанцию соблюдайте от "чужих" 5 метров. Немецкая школа почти так же написала в личном письме каждому ученику и его родителем: "сидите дома, гулять ходите в школьное облако". законами никто не шугает, но у в Украине по-другому нельзя - напугать законом, которьій никому в голову не взбредет проверять
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Мне тоже вчера прислали в чат нашего класса. Я сразу подумала, что фейк.

Но не это главное.
Главное, что панические настроения и недовольство граждан специально подогреваются.
И так все сложно, но кому-то этого мало. Нужен бунт, социальный взрыв. Тогда власть можно захватить голыми руками. Как это сделал путлер в Крыму , раздув миф про бандеровцев, убивающих за русский язык.
Все это очень херово , говорю для тех, кто может думать, не только кушать и спать
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Сьогодні в автобусах Києва теж фейк? 10 пасажирів хтось бачив, та ще й в масках? Нахрєна цей маскарад? Для отримання допомоги зі Світового банку, яка піде в кишені зеленим чмошникам?
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пока не будут штрафовать работодателя толку от карантина не вижу, адекватные начали распускать по отпускам
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А кому все це контролювати? Поліція вже зникла з вулиць теж. Заховалася? Чи прямо виконує вказівки клоЗЕта про карантин і обмеження в пересуванні?
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Та, здається, те що набалакало зелене теж фейк. Хіба що метро дійсно закрили. Мабуть, що б вірус швидше вхопив пасажирів автобусів, тролейбусів..... Сьогодні 18.03. Київ....автобуси з лівого берега їдуть майже з відкритими дверима....Думаєте провітрюють? Пасажири не влазять просто, про які маски може йти мова. 70% там без масок. Офігенная боротьба від недолугих вказівок.
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Тю а нахрен карантин, пусть тогда школу ходят.
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