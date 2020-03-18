 Інформація про те, що дітям не можна перебувати на вулиці, - фейк: поліція просить українців не вірити чуткам про карантин

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

У поліції зазначили, що мета тих, хто розповсюджує фейки в таких умовах, - поширення паніки і дестабілізація ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ спростовує фейки, які поширюються в суспільстві у зв'язку з пандемією COVID-19 - над Києвом нічого не розпилюють

"Фейки, чутки та відверта неправда має різноманітний характер: починаючи від фейку про розпилення вночі дезінфікуючих засобів із гелікоптерів над спальними районами великих міст і завершуючи забороною прогулянок із дітьми вулицями Києва під загрозою адміністративної та кримінальної відповідальності", - підкреслили в поліції.

Українців просять критично ставитися до таких чуток і повідомляти в департамент кіберполіції про їхнє поширення на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua і телефоном 0442900110 для встановлення джерел їхнього поширення та притягнення до відповідальності осіб.

У поліції наголосили, що з питань карантину в Україні через коронавірус (COVID-19) офіційна інформація буде поширюватися лише через офіційні канали через інтернет-портали президента, Кабміну, МОЗ та МВС.