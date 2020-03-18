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Все про:Європа (453) пандемія (13) США (6356) COVID-19 (1125)

 СOVID-19: у світі інфіковано 198,1 тис. осіб, померло 7954, вилікувалися 81,9 тис.

Станом на ранок 18 березня у світі зафіксовано 198 155 підтверджених випадків захворювання коронавірусом COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Кількість померлих зросла до 7 954 осіб. Водночас одужали від хвороби 81 960 осіб. Зокрема, в Китаї налічується 81 086 інфікованих коронавірусом COVID-19, померло 3 122 людини.

Другою країною за швидкістю поширення коронавірусу є Італія, тут зафіксовано 31 506 випадків зараження, а кількість жертв вже досягла 2 503 осіб. В Ірані вже інфіковані 16 169 осіб, кількість летальних випадків становить 988.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу

В Іспанії заразилися коронавірусом 11 826 осіб, померли 533 людини.

Щодо інших країн Європи, то кількість заражених в Німеччині досягла 9360 осіб (вчора - 7272), померли - 26; Франції - 7695 (6650), померли 148, Швейцарії - 2700 (2330), померли - 27, Великій Британії - 1960 (1553), померли - 71, Норвегії - 1 471, померли - три, Нідерландах - 1710, померли - 43, Австрії - 1332, померли - 3.

Кількість заражених у США збільшилася до 6496 (данні за вчорашній день - 4661), померли - 105.

Найвищі показники зараження коронавірусом залишаються в штаті Нью-Йорк (1 тис. 653 людини), за ним ідують штати Вашингтон (1012), Каліфорнія (579), Нью-Джерсі (267), Массачусетс (218) і Флорида (210).

У материковому Китаї - 81050 хворих (померли 3223), Південній Кореї - 8413 (84).

СOVID-19: у світі інфіковано 198,1 тис. осіб, померло 7954, вилікувалися 81,9 тис. 01

Як повідомлялось, згідно з даними МОЗ, 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182271
 
 
 Топ коментарі
 
Прімітє наши вам соболєзнованія. СOVID-19: в мире инфицированы 198,1 тыс. человек, умерли 7954, вылечились 81,9 тыс. - Цензор.НЕТ 5230
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Навряд чи всіх порахували.
Навіть в Китаї.
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что бы уменьшить население нужен ядерный пепел, кароче по хардкору как завещал секелев. А вирус это фигня, в любом случаее антивирус уже есть, просто выдерживают паузу шоб бабла больше скосить
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На планете Земля проживает 7,5 миллиардов людей.
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Думаешь уменьшится население? Никогда, человечество самый страшный вирус.
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что бы уменьшить население нужен ядерный пепел, кароче по хардкору как завещал секелев. А вирус это фигня, в любом случаее антивирус уже есть, просто выдерживают паузу шоб бабла больше скосить
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Наши тоже торопятся, Киевлян загнали в бусы, что бы больше заразилось.
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Навряд чи всіх порахували.
Навіть в Китаї.
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Теми ли мы цифрами отслеживаем ситуацию вокруг коронавируса COVID-19? Очень важно понять, как ведется учет, и получить ответ на вопрос - люди умирают "ОТ" коронавируса или "С" коронавирусом? Был ли коронавирус (или его осложнения) именно причиной смерти или коронавирус на момент смерти просто находился в организме человека, а смерть наступила от совсем других причин? https://bonus.work/articles/covid-19
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Бардак, и искусственно нагнетаемый психоз.
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Інфікованих точно значно більше. В 5-10 разів більше.
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В Норвегии, Нидерландах и Австрии заболело примерно одинаковое количество человек, а вот количество умерших разнится в разы!!!
И как тут высчитать процент смертности??
Мне кажется что к смерти от вируса сейчас врачи причисляют и тех кто помер НЕ от вируса а гриппа с осложнением.
Иначе я не могу объяснить такие расхождения смертности. Вряд ли организмы людей в Норвегии, Нидерландах и Австрии так разнятся. Или нужно признать что скажем в Норвегии у людей иммунитет выше чем у др.
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Считаем для простоты на 1 миллион жителей «цивилизованных стран».
Берем максимум - средняя продолжительность жизни у них 80 лет.
Значит за 1 год ОБЯЗАНО умереть 1 000 000 / 80 = 12 500 человек.
Будем, для простоты, считать, что половина из них умирает от аварий, болезней, при родах и т.п., а половина просто от старости.
Все СМИ ужасаются ежедневным цифрам смертей, а мы посчитаем.
12 500 / 365,25 = 34,22 человека на один миллион жителей в день.
Из них 17 человек очень преклонного возраста.
Для любой страны можете сами посчитать, а я посчитаю для самой обосравшейся напуганной - Италии.
17 х 60 = 1020 стариков в день!
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эта цифра с учётом наличия ТЕСТилок в стране, мы самая здоровая нация, пока не завезут тесты, а когда узнаем результат охренеем - и чего мы боялись обычного ОРЗ?
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Паника появляется там где появляются тесты. До момента появления тестов регион живет обычной жизнью и не наблюдает никакого атипичного поведения по сравнению с предыдущими периодами. Вопрос - если у человека была перхоть и он умер, то он умер от перхоти или с перхотью?
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Власти стран могу специально усиливать панику с целью:
1) политики будут пиариться на заботе о народе (скоро выборы!!!)
2) Страна хочет получить от МВФ беспроцентные кредиты многомиллиардной помощи в борьбе с вирусом
3) Страна собирается объявить дефолт и списать все свои долги под прикрытием пандемии
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