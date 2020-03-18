 У перший день без метро Київ зупинився в заторах: найскладніше дістатися до центру з Лівого берега. КАРТА

Як показує карта Google, на цей момент найбільш проблематично дістатися до Правого берега, передає Цензор.НЕТ.
На Лівому березі на під'їздах до мостів утворилися серйозні затори, а вздовж "червоної" гілки від станції метро "Чернігівська" до "Лівобережної" на Броварському проспекті - один великий затор.
Схожа ситуація і на проспекті Бажана вздовж "зеленої гілки" - авто стоять від "Позняків" до в'їзду на Південний міст.
Також затори спостерігаються на проспекті Перемоги від "Житомирської" до "Святошина" в напрямку центру.
Народ выбрал шоу и бокс- сейчас все соревнуются в тупости и глупости
Лучшее, что они сделают, так это продэзинфициуют пару метров около себя.
Буратіно теж хотів, щоб на дереві йому росли батони із золота. В вашому же випадку ви бажаєте, щоб на вашому ідіотизмі щось нормальне виросло також. Але так не буває. Ви отримуєте виключно те, чого ви варті.
Чувак, ты двумя каментами выше фигню про порохоботов писал. А теперь "я просто хочу чтобы вся наша страна не была разделена на адептов".
Ты определись уже, ну будь как г в проруби.
Через неделю народ и бизнесмены просто плюнут на карантин ибо все теряют деньги и работу.
Може наш сонцесяйний милостиво дозволить роботу метро ? Трошки.На півшишечки.
Спихне ідіотське рішення на непрофесіоналізм свого уряду,і дозволить.Ощасливить холопів.
Мэры заартачились было, но Монорада ввела мэрам уголовную ответственность за невыполнение. С мэров взятки гладки.
Маразм должен дойти до предела, каждый должен его почувствовать и проклянуть зевладу.
Бо зебилы в Раде херню напринимают, в кабмине - херни наделают
Среди украинцев есть образованные и опытные , и не стоит зависить от дураков
На сегодняшний день мы имеем1. Перепуганного, ничего не понимающего президента.
2. Рухнувшие бюджетные поступления, падение ВВП и надвигающийся секвестр бюджета в пакете с бездарными управленческими решениями гробящими экономику.
3. Разрастающийся уровень эпидемии, хаотичные, непродуманные меры, отсутствие упорядоченной реакции на эпидемическую угрозу.
Единственной причиной кризиса в стране является нынешняя власть в лице Зеленского и партии "Слуга народа". Других причин кризиса нет.
Единственным методом преодоления кризиса является роспуск парламента, избрание нового состава парламента и импичмент президенту.
Сейчас других решений не существует. Усе, зебилы, представление закончилось. Приехали.
скопила в других местах где они еще теснее сплотились в борьбе с вирусом.
Непонятно какой вирус опаснее коронавирус или зеленавирус или они рука об руку шагают по Киеву...
И не медицинского то же.
Вот это проблема.
Каец зеля больной.
Почему больной - Зеленский, а лечат такими тупыми методами всех нас, почему?!
1. Чиновники, которые закрыли метро, сидят на тяжелых наркотиках.
2. Вредители. И не те мнимые, что при сралине, а настоящие.
Маршрутки на Вишневое даже не ездят.
..ля тут жить реально опасно становится.
Или вы думаете - вода сама собой из крана течет? а мусор кто убирает? у всех мусорщиков по личной машине что ли?
Когда киевляне разграбят маназины добытые продукты надо защищать.
И их надо на чем то готовить.
При том что их запас не может быть неограниченным.
Нужно перебираться к земле.
Думали...?
Странно, никто не ожидал.
Когда похороны экономики?
А если эти люди не доберутся на работу - кто нам доставит и продаст продукты, лекарства, воду, электричество!?
результат: пробки, 100500 людей на остановках и в автобусах и маршрутках.
никто не ожидал, правда же?
Если сегодня не успел на работу. Завтра с утра как раз попадёшь.
Тупое зеленое стадо ежедневно подтверждает факт того что оно это одни сплошные идиоты..