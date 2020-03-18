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 У перший день без метро Київ зупинився в заторах: найскладніше дістатися до центру з Лівого берега. КАРТА

Київ у перший день закритого метрополітену вранці зупинився в заторах.

Як показує карта Google, на цей момент найбільш проблематично дістатися до Правого берега, передає Цензор.НЕТ.

На Лівому березі на під'їздах до мостів утворилися серйозні затори, а вздовж "червоної" гілки від станції метро "Чернігівська" до "Лівобережної" на Броварському проспекті - один великий затор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київпастранс" оприлюднив список маршрутів наземного транспорту, що замінять метро, яке закривається до 3 квітня, ​​- КМДА

Схожа ситуація і на проспекті Бажана вздовж "зеленої гілки" - авто стоять від "Позняків" до в'їзду на Південний міст.

Також затори спостерігаються на проспекті Перемоги від "Житомирської" до "Святошина" в напрямку центру.

У перший день без метро Київ зупинився в заторах: найскладніше дістатися до центру з Лівого берега 01
У перший день без метро Київ зупинився в заторах: найскладніше дістатися до центру з Лівого берега 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182269
 
 
 Топ коментарі
 
ну що отримали? зебіли?
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Хуже не будет,правда зебилы?
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Вот автобус ждут, ну тут человек 15, так что явно в 2 маршрутки влезут
У перший день без метро Київ зупинився в заторах: найскладніше дістатися до центру з Лівого берега - Цензор.НЕТ 6500
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Є в мене лампа. І є в мене спосіб тримати свій імунітет на належному рівні. А у пана є нормальна робота? Окрім цієї?
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100 баллов
Народ выбрал шоу и бокс- сейчас все соревнуются в тупости и глупости
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Кварцевые лампы убьют не только бактерии и вирусы, но и твои глаза)
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Відповів вище. Для дебільних можна робити звукове оголошення, щоб не дивились на лампу.
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100%,вы это хотите доказать тем кто выбрал клоуна?
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Как заставиш каждого покрутится около лампы пару минут со всех сторон?
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Достатньо лампу почипити зверху в проходах. Хто хоче, той покрутиться. Але це буде серьозною перешкодою просування вірусу.
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Вирус внутри человека, тебе эти лампы помогут, как мёртвому припарки.
Лучшее, что они сделают, так это продэзинфициуют пару метров около себя.
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Ну таки так. Що, власне, і треба. В Китаї виробляють і застосовують тепловізори, що в натовпі визначають людину з підвищеною температурою. Чому в нас неможливо встановити такі тепловізори в метро? Ліньки?
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Адепти зіц-Зєлупи не бачуть причинно-наслідкового зв'язку між своїм власним ідіотизмом і тим, що навколо них коїться так само, як первісні люди не бачили зв'язку між сексом та вагітністю.
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вам, порохоботам, один хрен не угодишь, как ни сделай, потому как главная задача порохобота - обос.рать властьнепорошенка
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а зачем? я же не кричу - я просто констатирую факт ))
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якщо ви адепт зіц-Зєлупи, то можете сміливо вважати, що я вас персонально обісрав.
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я не являюсь адептом ни зели ни пороха ни яныка ни юща - я просто хочу чтобы вся наша страна не была разделена на адептов когото там, и люди в ней не сра.лись постоянно, а просто жили нормально
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"я просто хочу чтобы ... люди ... просто жили нормально"
Буратіно теж хотів, щоб на дереві йому росли батони із золота. В вашому же випадку ви бажаєте, щоб на вашому ідіотизмі щось нормальне виросло також. Але так не буває. Ви отримуєте виключно те, чого ви варті.
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"Они нас разделяют!"
Чувак, ты двумя каментами выше фигню про порохоботов писал. А теперь "я просто хочу чтобы вся наша страна не была разделена на адептов".

Ты определись уже, ну будь как г в проруби.
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Уже очевидно что люди не будут 2 недели сидеть дома. Отмена метро - это бред. В маршрутках заразится больше. В магазине и аптеке берут руками деньги и тоже заражаются. Пока придешь домой чтоб помыть руки по пути уже пару раз дотронешься не замечая свое лицо.
Через неделю народ и бизнесмены просто плюнут на карантин ибо все теряют деньги и работу.
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Ну что же, тогда придется подождать когда физически поредеют ряды тех, кто решил поплевать на карантин)
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Ну как еще придуркам объяснить? Пусть на своем опыте учатся.
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Руки мити не потрібно, бо про це ще місяць тому казав Комаровський, а він ватник.
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Хто б міг подумати !
Може наш сонцесяйний милостиво дозволить роботу метро ? Трошки.На півшишечки.
Спихне ідіотське рішення на непрофесіоналізм свого уряду,і дозволить.Ощасливить холопів.
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Не выйдет спихнуть на уряд. Он лично первый озвучил этот идиотизм и дал поручение правительству. Правительство кинулось выполнять. Тут читаем: В.Суворов "Самоубийство", глава "Про почтальонов с министерскими окладами" - Зе советовал почитать, та сделайте одолжение.
Мэры заартачились было, но Монорада ввела мэрам уголовную ответственность за невыполнение. С мэров взятки гладки.
Маразм должен дойти до предела, каждый должен его почувствовать и проклянуть зевладу.
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Чим ми відрізняємось від Європи??? Ось тут можна побачити це он-лайн камера у Варшаві одна з центральних вулиць біля головного вокзалу по якій в звичайні дні проїхати без затору просто не можливо а тим більше в час пік! І врахуйте що простим полякам також треба добиратись на роботу заробляти гроші щоб кормити свої сім'ї! Ми на превеликий жаль приречені а коронавірус тільки пришвидшить наш кінець!!! https://www.youtube.com/watch?v=ZTa4ap3i278
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Так я сам і вся моя сім'я тут в Україні живемо.
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и с каждым днем все веселее и веселее! только зебильная власть может с начало ввести, а потом думать!
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Наверно не помешал бы ГРАЖДАНСКИЙ ШТАБ МАЙДАНА
Бо зебилы в Раде херню напринимают, в кабмине - херни наделают
Среди украинцев есть образованные и опытные , и не стоит зависить от дураков
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Люди отобрали власть у "ГРАЖДАНСКИЙ ШТАБ МАЙДАНА" и отдали клоунам. Теперь должны прочувствовать.
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Вам хочется семибоярщины, и как следствие неизбежного хаоса, где каждый будет считать себя самой главной арканзасской перечницей?Лучше уж принцип единоначалия в таких делах.
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Да они и так уже напринимали там кучу херни, давно заработали себе пожизненный срок с конфискацией всего имущества.
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На правах плагиата. Впрочем, это не имеет значения.
На сегодняшний день мы имеем1. Перепуганного, ничего не понимающего президента.
2. Рухнувшие бюджетные поступления, падение ВВП и надвигающийся секвестр бюджета в пакете с бездарными управленческими решениями гробящими экономику.
3. Разрастающийся уровень эпидемии, хаотичные, непродуманные меры, отсутствие упорядоченной реакции на эпидемическую угрозу.

Единственной причиной кризиса в стране является нынешняя власть в лице Зеленского и партии "Слуга народа". Других причин кризиса нет.
Единственным методом преодоления кризиса является роспуск парламента, избрание нового состава парламента и импичмент президенту.

Сейчас других решений не существует. Усе, зебилы, представление закончилось. Приехали.
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Починати треба з негайної відставки Зе. Добровільної відставки. Якщо люди солідарно зголосяться визнати Зе своєю помилкою, то Зе піде. Але люди мають визнати свою помилку.
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Тим не меньш люди, що обрали Зе, не помилились. Пе - така сама помилка, може ще гірша. Тому українцям треба узгодити нормального лідера в прези. Тут треба попрацювати всім.
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Как ты можеш требовать от других то,что сам не способен понять и сделать? Иди развивайся умственно зебуин.
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Нормального згодні, тільки не бабу Юлю. Її теж списали за профнепридатністю.
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Пока одни из вас обирают вадинтур, другие бегают по ростовам а третьи на пианинах членом играют, страна все глубже проходит точку невозврата с криками "абинеюля". Это факт!
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Было бы правильно, если бы зеленский ушел сам. Но он не уйдет. А потому процесс начинать нужно через перевыборы в парламент. Это будет юридически правильный путь. Сложный, но правильный. Но если народ опять "ошибется", народу кранты.
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Пієде зелений чмирьок з презів, чи не піде - не дуже важливо. Українці мають узгодити собі ЄДИНОГО кандидата в прези, що набере переважну більшість прихильників і буде прийнятний всім. Тоді рішення Зє вже буде зовсім не важливе
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Здесь будет проблема.Но поглядим. Может и создастся конфигурация ,которая бы устроила большинство. Жизнь покажет.
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власть хотела не скапливать людей в метро? - не скопила.
скопила в других местах где они еще теснее сплотились в борьбе с вирусом.
Непонятно какой вирус опаснее коронавирус или зеленавирус или они рука об руку шагают по Киеву...
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Нужно запрещать личный и общественный транспорт - членовозам будет проще ездить).
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80% среднего мед персонала (мед.сестры,младшие мед.сестры,технические работники) в больницах Киева на работу приезжают из области,а точнее из ближних сел!! Как им добраться до работы? И кто вас будет спасать в больницах?
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В Феофании медперсонал в 100% готовности. А остальное не важно...
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Именно.
И не медицинского то же.
Вот это проблема.
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а по Киеву добираться как? тоже не сахар. Сколько людей живет на Левом берегу, а работают на правом.
Каец зеля больной.
Почему больной - Зеленский, а лечат такими тупыми методами всех нас, почему?!
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Тут два варианта:

1. Чиновники, которые закрыли метро, сидят на тяжелых наркотиках.
2. Вредители. И не те мнимые, что при сралине, а настоящие.
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Есть третий вариант: Идиоты, которые голосовали "поприколу".
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Є "пропозиція, що вражає своєю простотою та оригінальністю..." - облаштувать спальні місця, на місці роботи... Люди відпрацювали зміну чи робочий день, повечеряли, і на нари з матрасом... Вранці встали, поснідали - і за роботу... І так цілий тиждень. А на вихідні - додому... Японці подібне, вже давно практикують. Для тих, хто живе далеко від місця роботи, створюють "касетні нічліжки" на місці роботи, чи поблизу. В "касеті" можна лише лежать і сидіть. Є світильник, телевізор, розетки для включення електробритви, зарядних пристроїв, поличка для книг...
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трудовой лагерь с усиленым питанием и полочкой для книг - пожизненное короче
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Й це може бути тільки за умов, що вдома не чекають голодні діти, коти, собаки, свині та недоєна корова.
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А на другий день Київ потоне в лайні та смітті ! Бо не приїде з Ніжина сантехнік дядько Гриша , та з Фастова прибиральниця тьотя Ніна ! Електрички ж не ходять ...
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С сегодняшнего дня.
Маршрутки на Вишневое даже не ездят.
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У Харкові з ранку майже транспортній колапс! Це ж треба штучно створити і дійти до такого! Великі скупчення людей ще до 6 години ранку стоять на зупинках маршруток, трамваїв та тролейбусів! Так, кількість одиниць рухомого складу збільшилась. Проте, всупереч рекомендаціям і настановам, забиті вщент, як оселедці в бочці!Тіснява і штовханина в намаганні потрапити в салон! Дивні і наші люди! Які там 10 чи 20 людей на салон! Воно то пізніше, мабуть, попустить, після початку робочого дня! Але! Що виправданіше? Закрити метро, чи набивати людьми впритул один до одного у салони транспорту? А як приміським мешканцям добиратися до роботи? Електричок та маршруток катма! Оце продумали! Оце "благодєтєлі"...
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Колапс в Харкові був навесні 1933го. Тоді на вулицях лежали вмерлі від голоду люди. Харків - єдине місто в Україні, що мерли від голоду навіть городяни, а не тільки селяни. Але все одно харківчани голосують за проросійських допів-гепів. Розумні люди, що сконцентрували в місті найбільш науковмісткі виробництва, роблять дурню, коли лізуть до паРаші.
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а кто поставит продукты, лекарства, кто их продаст? ка доберутся на работу работники скорых, пожарники, работники киевводоканала, киевэнерго?
..ля тут жить реально опасно становится.
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Это хорошо. зеленский, готовься к старту
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Ну и где там особо пробки? Как для 9 часов рабочего дня то дороги свободны. Тянучки только в районе мостов через Днепр, но до карантина там в такое время вообще все стояло.
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пистец, зеленая овца, не может собрать яйца в кучу и принять нормальное решение, закрыть все учреждения, что за сраные рекомендации ?! на улицах начинается ад, или карантин, или включайте метро, имбецилы, в транспорте друг у друга на головах стоят !!!
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А если эти люди не доберутся на работу - кто нам доставит и продаст продукты, лекарства, воду, электричество!?

Или вы думаете - вода сама собой из крана течет? а мусор кто убирает? у всех мусорщиков по личной машине что ли?
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Опять же.
Когда киевляне разграбят маназины добытые продукты надо защищать.
И их надо на чем то готовить.
При том что их запас не может быть неограниченным.
Нужно перебираться к земле.
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Всіх вітаю з короновірусом головного мозку влади
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Ой дебилы... неожиданно получилось, да? И кто бы мог такого ожидать, ведь думали, что метро в Киеве для развлечения служит и никакой нагрузки на себя не берет.
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Пробки?
Странно, никто не ожидал. У перший день без метро Київ зупинився в заторах: найскладніше дістатися до центру з Лівого берега - Цензор.НЕТ 449
Когда похороны экономики?
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Вместо похорон надо ехать на полонины картоху сажать.
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Вот вам и первые ласточки коллапса. Скоро люди начнут больше умирать (не дай Бог конечно) не от короновируса, а от того, что к ним не сможет добраться скорая помощь, пожарные и полиция. Так, что еще не факт, что опасней для людей, короновирус или бездарная власть. Толи еще будет. Всем здоровья.
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а как доберутся на работу полицейские, пожарники и медики, вас не интересует? а кто поставляет нам воду, электричества, продукты, лекарства?
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Люди которые в глаза никогда метро не видели возмущены его закрытием.
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Теперь Слуги будут возить Панов на работу на Мерсах, как до революции.
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Аж 4 моста через Дніпро міста мільйонника! У Варшаві 8 мостів при тому, що населення вдвічи менше. У цій країні хтось почне думати про її громадян?
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а что в польше граждане клоунов выбирают управлять страной? так что страна тут не причем. причему дурачки которым нужно запретить ходить на выборы.
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Заставь дурака Богу молиться он и лоб расшибет))) это про вас зебилы
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а запостите кто-то фотки с остановок, где люди в очередях километровых, а на посадке в маршрутки - давятся!
А если эти люди не доберутся на работу - кто нам доставит и продаст продукты, лекарства, воду, электричество!?
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Плач порохоботов стоял по земле египетской
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тупорылую клоунскую шоблу уже пора выносить нахер. эти безмозгие придурки уничтожают страну из-за своей неадекватности.
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метро отменили, работу не отменили.
результат: пробки, 100500 людей на остановках и в автобусах и маршрутках.
никто не ожидал, правда же?
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Ну теперь главное пускать по 5-10 людей в одну маршрутку.

Если сегодня не успел на работу. Завтра с утра как раз попадёшь.
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Зебилы...такие зебилы...
Тупое зеленое стадо ежедневно подтверждает факт того что оно это одни сплошные идиоты..
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В последние дни в метро было комфортно. Даже в час пик были незабитые вагоны и в самом вагоне метро конструктивно отличная вентиляция. Зато сегодня наблюдала картину, как киевлян вынудили ломиться в забитые напрочь маршрутки с закрытыми окнами. И очередь у этим консервным банкам человек ещё 200, на низком старте готовых атаковать следующую маршрутку. У перший день без метро Київ зупинився в заторах: найскладніше дістатися до центру з Лівого берега - Цензор.НЕТ 1743 Зато Зеленского материли даже его поклонники.
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