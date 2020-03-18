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Все про:Одеська область (1169) ринок (110) COVID-19 (1125)

 Найбільший в Україні ринок, де працює близько 60 тисяч осіб, закривається на карантин

Найбільший в Україні промтоварний ринок "Сьомий кілометр", що розташований в Одеській області, закривається на карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті ринку.

"У зв'язку зі зверненням Президента України та відповідно до постанови Кабінету Міністрів нашої країни від 16 березня 2020 №215 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 № 211" щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, адміністрація Промтоварного ринку "7 кілометр" вводить обмеження в роботу ринку. Усі служби, структурні підрозділи та адміністрації торгових комплексів, які здійснюють роботу з громадянами, в тому числі бюро пропусків і договірний відділ припиняють прийом відвідувачів. Виняток становитимуть ті служби, які здійснюють надання невідкладної медичної допомоги та реагування на надзвичайні ситуації", - сказано в повідомленні.

Відповідний наказ по підприємству підписано 17 березня 2020 року директором ТОВ "Промтоварний ринок".

У зв'язку з надзвичайною ситуацією в країні, викликаною поширенням гострого респіраторного захворювання COVID-19, адміністрація звертає увагу підприємців - суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Промтоварного ринку, що Кабінетом Міністрів введено карантин до 3 квітня 2020 року на всій території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Київпастранс" оприлюднив список маршрутів наземного транспорту, що замінять метро, яке закривається до 3 квітня, ​​- КМДА

Введений урядом країни карантин передбачає заборону з 17 березня до 3 квітня 2020 року роботу суб'єктів господарювання, які здійснюють прийом відвідувачів, в тому числі:

- підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе тощо),

- торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності,

- фітнес-центрів і закладів культури,

- торгового і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв'язку, банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності та діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.

"З огляду на те, що адміністрація ринку не веде власну торговельну діяльність і не володіє повноваженнями втручання в господарську діяльність підприємців, - звертаємо увагу, що всі суб'єкти господарювання на ринку зобов'язані дотримуватися вимог і порядку роботи в період карантинних заходів, введених постановою Кабінету Міністрів.

Доступ суб'єктів господарської діяльності (фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб), їхніх представників, орендарів, найманих працівників, у торгові об'єкти і до належного їм майна здійснюється відповідно до встановленого графіка роботи промринку, як завжди, за перепустками.

Згідно з наказом, профільні служби ринку будуть продовжувати проводити щоденну посилену дезінфекцію громадських території промринку. Усі працівники підприємства будуть забезпечені засобами індивідуального захисту. Підприємці будуть поінформовані про запровадження державою вимог у межах надзвичайної ситуації і про можливі зміни в роботі.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА: ТОВ "Промтоварний ринок" - найбільший оптово-роздрібний промтоварний ринок у Європі. (Адреса: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Базова, 20). На ринку працюють близько 60-ти тисяч осіб, 15 тисяч торгових і складських об'єктів (магазини, павільйони, контейнери, склади), 8 автостоянок. На території розташовуються автостанція, банк, мережа кафе і ресторанів, а також відділення поліції, пожежна частина, 3 медпункти і швидка допомога. Щодня Промтоварний ринок "Сьомий кілометр" відвідують до 200 тисяч осіб. Час роботи ринку: з понеділка по четвер - з 6:00 до 15:00, субота та неділя - з 6:00 до 16:00. П'ятниця - вихідний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182263
 
   
 Топ коментарі
 
Странно все это, может это потому что в руководстве страны люди еврейской национальности? Почему мы примеряем на себя ситуацию юга Европы и Китая? Почему не взять Швецию? В Швеции 1200 заболевших, 8 умерших, все престарелые люди за 80 лет. Процент смертности 0,7. Шведы карантин не вводили, работают в обычном режиме, ограничились усиленными мерами гигиены. У нас заболевших десяток, умерла одна женщина 73 года, по второй умершей диагноз не подтвердился. Так ли стоит останавливать страну, тем более можем ли мы себе это позволить, на какие шиши?
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Давай, "бубочка", деньги им давай.
Вот сейчас посмотрим, что вы все, Слуги Народа, будете делать, когда голодная толпа (а денег то у населения нет и гривна скоро начнет свое закономерное падение в пропасть) будете делать.
Попробуйте стрелять в толпу ваших голодных избирателей.
А я - вот я посмотрю.
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Так я теж хочу бути президентом.
А колір візьму собі ....персиковий.
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метро закрыли,за то в тролейбусы трамваи люди набиваются как кильки.маршрутки все переполненны..кто пешком чешет кто великом а кто дома бухает.
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как обезопасить себя при встрече с коронавирусом и другими вирусами, записала бывший врач-инфекционист. Женщина рекомендует к светлой стороне маски, которая прикладывается к лицу, приклеить ежедневную тонкую гигиеническую прокладку. На поверхность прокладки следует нанести капли прополиса на спирту или водной основе и равномерно распределить. Альтернатива - масло чайного дерева, эвкалиптовое или пихтовое масло, а также цитросепт (экстракт семян грейпфрута). Все они содержат природные фитонциды, которые губительно действуют на вирусы и бактерии. Такая маска защитит вас, если вы находитесь в контакте с больными или в местах массового скопления людей. Это средство защиты инфекционист рекомендует использовать и в качестве ингаляции при простуде с кашлем.

Отметим, что эта рекомендация доктора уже стала поводом для множества фотожаб и мемов с использованием женских прокладок. Одни пользователи соцсетей его высмеивают, другие утверждают, что так от коронавируса с начала пандемии защищаются европейцы.
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Антисептик своїми руками. Аптекар теж людина..Тепер маю рецепт. Записуйте:
- етанол (спирт) 96% 830мл
- перекис водню 45мл
- гліцерин 98% 15мл
- вода 110 мл
.... пляшечку з розбрискувачем можна придбати. вони є у продажу. носіть з собою.
поширюйте.
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Рекомендации от ВОЗ звучала как 833 мл спирта. КУДА 3 МЛ ДЕЛИ, ГАДЫ!!??))))Опять олигархи украли небось, зрадааааа!!!!
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Не знаю помогает это от короновируса или нет. Но вот маслом чайного дерева я раньше всегда лечился при простудах всяких... Дышал им, довольно быстро помогало.
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и куда пойдут и что будут делать все эти люди...?
как выживать...?
Нельзя было как то наладить работу этого рынка в условиях карантина...?
Поголовно маски, дезинфекции, турникеты и тд....?
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В Словакии закрыты все магазины
Могут перейти на интернет продажу - но продавцы не знают компов
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На 7 километре торгуют в основном азиаты, это им месть от короновируса..
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цена маски в украине 20 грн.. цена маски в ЕС от 9 евро... а вот в Китае ВСЁ сделали бесплатно да и маска помогает только первы 2 часа а потом можешь её на х.. одеть
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Цей вірус може мати жахливі наслідки...Голод...
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Голод, холод, рост преступности, снижение деторождаемости, борьба за энергоносители, ......
Зато, остановиться глобальное потепление.
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Заставь дурня Богу молитись, він і лоба розшибе...
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У нас воєнізована країна,це важливо на часі.
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Нет, сейчас все наоборот начнут картошку садить вместо газонов - делать то нечего
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Ну да, собачки газоны хорошоооо унавозили...
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Ага,якщо пару днів не буде можливості купити трусів оптом, то всі помруть з голоду.
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"Хочешь жить, умей .... свернуться"
Концепция изменилась. Крупнейший в Украине рынок, где работает около 60 тысяч человек, закрывается на карантин - Цензор.НЕТ 7409
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Странно все это, может это потому что в руководстве страны люди еврейской национальности? Почему мы примеряем на себя ситуацию юга Европы и Китая? Почему не взять Швецию? В Швеции 1200 заболевших, 8 умерших, все престарелые люди за 80 лет. Процент смертности 0,7. Шведы карантин не вводили, работают в обычном режиме, ограничились усиленными мерами гигиены. У нас заболевших десяток, умерла одна женщина 73 года, по второй умершей диагноз не подтвердился. Так ли стоит останавливать страну, тем более можем ли мы себе это позволить, на какие шиши?
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Задача растянуть эпидемию до тепла, чтобы меньше людей ОДНОВРЕМЕННО заболели
Это правильный подход
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А кто этих людей будет кормить до тепла? Скока там у реформаторов в бюджете осталось?
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в Индонезии , Тайване . Сингапуре распространяется при +30--33 .
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Не мешайте Бубочке " копать себе могилу" . У него очень хорошо получается . Найбільший в Україні ринок, де працює близько 60 тисяч осіб, закривається на карантин - Цензор.НЕТ 2350 .

Да - это ( коллапс экономики ) больно ударит по обществу , да - плохо будет всем , за то будет хорошая прививка от Зе-вируса , на будущее .
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а какой доказаанный показатель сметности в украине аж 2 чела доказанных что были заражены и умерли именно изза короно ?умерло на 30.000.000 это 0,00000016%
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Отож и посмотрите что с Киевом сделали, с утра люди давятся в троллейбусах и автобусах разнося всевозможную заразу кругом. Апофеоз идиотизма...
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Потому что у нас никто не готов, 3 месяца масками торговали и предела буду что все уже подготовились. Одесская область, город Ананьев, аппаратов вентиляции лёгких - ОДИН на весь район. Как вы думаете у нас будет как в Швеции?
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Не будет, никому дела нет, народ гоняют как стадо, то один вирус то другой.
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Разумное решение - зачем продавцов через весь город гонять
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Санжарское радио интересуется:
"Как самочувствие?"
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Бачте, як цікавиться.
Воно сподівається, що ми з вами захворіємо.
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Давай, "бубочка", деньги им давай.
Вот сейчас посмотрим, что вы все, Слуги Народа, будете делать, когда голодная толпа (а денег то у населения нет и гривна скоро начнет свое закономерное падение в пропасть) будете делать.
Попробуйте стрелять в толпу ваших голодных избирателей.
А я - вот я посмотрю.
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Выбрали необразованные зебилы непрофессиональную власть
Потому что надо смотреть на опыт работы в государстве кандидата - а не пиар на тв
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ЗЕбилы смотрят в голубой экран.
Передача "Сказка за сказкой"
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7км давно умер. я там лет 5 назад последний раз был. ехать 15 мин
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Я летом была - ткань на шторы покупала . Народа масса
Турки оптом продают свои ткани- рулонами. Турки молодцы - все технологи европейские себе скопировали
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Може нарешті з'явить от'явлєнний одеський правдоруб - зебіл ))
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Пандемия это информационная спецоперация мировых финансовых групп с целью обрушить фондовые рынки и скупить потом акции за копейки. Перераспределение крупной собственности.
Бедные страны (а это 60% стран) обанкротятся и распродадут ТНК свои недра, землю и пр. активы.
После этого правительства бедных стран будет готово ноги целовать мировым ТНК за то чтобы они дали еду (ножки Буша, мешки с рисом...).
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они бы и так обрушились . все указывало на это . Все было перегрето уже давно .Никому сейчас из стран это не выгодно .
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Обрушиваются акции крупнейших корпораций мира , входящих в мировые финансовые группы . Хотите сказать что они сами обрушивают стоимость своих же акций . ? Акции бедных стран и так стоят копейки , попробуйте ещё заставить финансовых воротил купить эти акции . Найбільший в Україні ринок, де працює близько 60 тисяч осіб, закривається на карантин - Цензор.НЕТ 4381 .
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Закрыть не проблема. Главное было обеспечить подушку безопасности для этих людей. Продуктовые рынки при этом работают. Люди ходят без масок, и этих людей очень много.

Все это больше похоже на панику. Люди , оставшиеся без работы, должны как-то кормить свои семьи.

Панические решения непродуманные - хотя и вызваны благими намерениями ,не приведут ни к чему хорошему.

Все одесситы хорошо плавают в основном, и все мы знаем, что будет, если ты, например, как в детстве, заплыл далеко за буйки, и вдруг начинаешь паниковать. Утонешь с большой вероятностью.
Я бы не закрывала ничего. Ограничения по количеству посетителей закрытых помещений, закрытые учебные заведения , без ограничений- открытые площадки- только средства индивидуальной защиты.

Но если введены такие жесткие ограничения, то нужны налоговые каникулы, решение вопроса с кредитами- а этого нет пока. Государство в таком случае ожидает коллапс. Цепочка невыплат потянет за собой все структуры. И коронавирус покажется тогда не последним злом.
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и что продавцам теперь делать как зарабатывать кто им компенсирует? ну будет больше криминала
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