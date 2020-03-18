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 Політика України
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Все про:Австрія (214) карантин (311) українці (1784) евакуація (317) Криклій (99)

 Austrian Airlines доставить українців до Києва з Відня, - Криклій

Авіакомпанія Austrian Airlines забезпечить виліт українців 18 березня з Відня і їхню доставку о 13:30 до Києва, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Українці сьогодні зможуть вилетіти з Відня - Austrian Airlines виконає свої зобов'язання перед пасажирами і доставить їх у Київ о 13:30", - повідомив Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що Міністерство інфраструктури разом із Державіаслужбою цілодобово працюють з авіакомпаніями і туроператорами для повернення громадян України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці вже здали 400 тисяч квитків на скасовані поїзди, - Криклій

"Працюємо над тим, щоб найближчим часом забрати тих, хто не потрапить на цей рейс", - додав міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182260
 
 
 Топ коментарі
 
А почему нет инфо как из раши добираются предатели - работнички в Украину?
Там уже более 100 больных
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Pojezdom s Frankfurta na Kaunas stojilo 50000 evro za 61 celoveka.Tut s raznix stran privezli Ukraina,Belorus,Latvija i Litva.Teper proveriajet vsex
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ні. по шоппінґштрассам народ шаста і сидить за чашечкою віденського.
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Поміряли температуру й по домам? Розумні євреї (це не про ЗЄ), а в Ізраїлі, взагалі то роблять 2 тижневий карантин.
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А почему нет инфо как из раши добираются предатели - работнички в Украину?
Там уже более 100 больных
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При чем СОКРЫТИЕ ДАННЫХ, отсутствие тестов и китайцев полная Сибирь
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РАБссия обогнала Италию по количеству трупов от коросты.Ужос
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Austrian Airlines доставит украинцев в Киев из Вены, - Криклий

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Тоже за тисячу долярів, як і БєнєМАУ?
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Pojezdom s Frankfurta na ****** stojilo 50000 evro za 61 celoveka.Tut s raznix stran privezli Ukraina,Belorus,Latvija i Litva.Teper proveriajet vsex
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Я тут беспокоюсь, а как теперь всякие героины и кокаины будут детки депутатов(якобы учатся) да чиновников в Европе будут доставать?
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Совдеповская программа Время за 26 апреля 1986 года сообщила в 17 секундном сообщении : на Чернобыльской АЭС произошла авария на одном из энергоблоков.Принимаются меры по ликвидации аварии.Что произошло на самом деле мы узнали только после майских праздников для быдла и то очень в дозированном режиме...
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Черговий стоголосо монотонно повторюваний піар: "повернемо співвітчизників". Н А В І Щ О? В Україні назріває дефолт. Бюджет провалений, долар уже по 30 грн. (позавчора був по 26). МВФ відмовив у кредитуванні. Україна власними силами не зможе впоратися з епідемією - все піде природнім шляхом, як століттями відбувалося. Помруть ослаблені, похилого віку, виживуть сильніші. Куди і навіщо їх "повертати" - на погибель і злидні? Вечірній квартал з піаром і пустопорожніми пропи.донами закінчився, якщо вони раніше були просто дебілами, то зараз - ДЕБІЛИ БІЛЯ КЕРМА ДЕРЖАВИ.
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От Урала до Сахалина живут почти полтора миллиона китайцев,они все коррозией покрыты.Путлер в шоке,но не сдаецца врагам мировой революции...
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А дальше как !? Транспорт ПО Украине не ходит !?
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В итальянском Неаполе для лечения от коросты применяют препарат "Тоцилизумаб",в украинской версии "Актемра",200 гривен ампула в 10 миллилитров.
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У влади така фішка - звозити людей з усього світу, а далі ні лікування, ні діагностики, як кому поталанить. Випадок в Чернівцях, коли померла 33-річна жінка, яка вчасно зверталась, але так "лікували".... І ніякої паніки...
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