 Austrian Airlines доставить українців до Києва з Відня, - Криклій

"Українці сьогодні зможуть вилетіти з Відня - Austrian Airlines виконає свої зобов'язання перед пасажирами і доставить їх у Київ о 13:30", - повідомив Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що Міністерство інфраструктури разом із Державіаслужбою цілодобово працюють з авіакомпаніями і туроператорами для повернення громадян України.

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"Працюємо над тим, щоб найближчим часом забрати тих, хто не потрапить на цей рейс", - додав міністр.