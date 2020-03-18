 Сьогодні в Чернівцях через загрозу коронавірусу повністю зупиняють роботу громадського транспорту

Про це УНІАН повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ухвалення цього рішення для нього було нелегким, проте чиновник вважає, що іншого способу, щоб обмежити контакти між людьми, наразі немає.

Каспрук додав, що робоча група міськради у середу планувала розпочати перевірку маршруток і тролейбусів, в яких мали рахувати кількість пасажирів. Однак, за словами міського голови, у вівторок ввечері ці плани довелося змінити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб пенсіонери сиділи вдома, у Чернівцях скасували пільговий проїзд

"Після того, як ми отримали інформацію з Києва про нові випадки зараження коронавірусом, я ухвалив рішення про призупинення роботи громадського транспорту в Чернівцях. Прошу це всіх врахувати. Завтра ні тролейбуси, ні маршрутні автобуси на маршрути не вийдуть", - сказав Олексій Каспрук.