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 Політика України, Суспільство
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Все про:карантин (311) Чернівці (164) COVID-19 (1125) Каспрук Олексій (2)

 Сьогодні в Чернівцях через загрозу коронавірусу повністю зупиняють роботу громадського транспорту

У Чернівцях з 18 березня повністю зупиниться робота всього громадського транспорту у зв'язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції.

Про це УНІАН повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ухвалення цього рішення для нього було нелегким, проте чиновник вважає, що іншого способу, щоб обмежити контакти між людьми, наразі немає.

Каспрук додав, що робоча група міськради у середу планувала розпочати перевірку маршруток і тролейбусів, в яких мали рахувати кількість пасажирів. Однак, за словами міського голови, у вівторок ввечері ці плани довелося змінити.

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"Після того, як ми отримали інформацію з Києва про нові випадки зараження коронавірусом, я ухвалив рішення про призупинення роботи громадського транспорту в Чернівцях. Прошу це всіх врахувати. Завтра ні тролейбуси, ні маршрутні автобуси на маршрути не вийдуть", - сказав Олексій Каспрук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182258
 
 
 Топ коментарі
 
Беріть приклад з Голобородька.
Сегодня в Черновцах из-за угрозы коронавируса полностью останавливают работу общественного транспорта - Цензор.НЕТ 7573
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а обязательное ношение масок та и не ввели
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Мал по малу каждый город в борьбе с вирусом остается один на один с ним, а государство где то в стороне...
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так вроде в слугах уродов клоун на черном ровере ездил.
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Здихайте вдома, поодинці. А ховати будуть влітку, рештки...
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Йому 60 ще немає. Буде шастати по Києву шкотиняка.
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Mikhail Golub

@golub

·45 мин

Чистое метро закрыли, грязный наземный транспорт будет ездить забитым людьми

Сьогодні в Чернівцях через загрозу коронавірусу повністю зупиняють роботу громадського транспорту - Цензор.НЕТ 1379
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Непрофессионализм и некомпетентность
Кого Бобики выбрали - то и мають
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В Словакии пустили ТОЛЬКО дежурный транспорт вроде раз в час
Водительская дверь и два ряда кресел рядом заблокированы, чтобы пассажиры не заразили водителей
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а обязательное ношение масок та и не ввели
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А они где то есть? Продают по 1500 за упаковку в 50 штук.,маски радуцкого.
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Мал по малу каждый город в борьбе с вирусом остается один на один с ним, а государство где то в стороне...
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