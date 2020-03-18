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 У ЗСУ ввели низку обмежувальних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу серед військовослужбовців, - Генштаб

Генштаб ЗСУ дав рекомендації всім командувачам видів, родів військ (сил), керівникам структурних підрозділів Генштабу і органам військового управління щодо обмежувальних заходів з метою протидії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Збройні Сили України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, та збереження здоров’я військовослужбовців та своєчасного проведення профілактичних заходів відповідно до статті 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", постанови Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.03.2020 №663 "Про оптимізацію заходів щодо недопущення і поширення на території України випадків COVID-19", розпорядження першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України 31.01.2020. №2641/С "Щодо недопущення занесення та поширення у військових частинах Збройних Сил України захворювання, спричиненого корона вірусом", наказу Командувача Медичних сил Збройних Сил України від 07.02.2020 № 5 "Про затвердження методичних вказівок про заходи щодо недопущення занесення і поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID 2019" проводять заходи, що обмежують можливість поширення коронавірусу серед військовослужбовців та працівників ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до вищевикладеного, Генеральний штаб Збройних Сил України інформує всіх командувачів видів, родів військ (сил), керівників структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління щодо:

– заборони службових відряджень посадових осіб до органів військового управління та відряджень за кордон;
– дозволу державним службовцям (за окремим рішенням) виконувати службові обов’язки за місцем проживання з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо збереження державної таємниці та недопущення витоку службової інформації;
– забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог у службових приміщеннях (на робочих місцях), здійснювати постійне їхнє провітрювання та моніторингу стану здоров’я підлеглого особового складу;
– обмеження проведення службових нарад та заходів колективної підготовки;
– організації та забезпечення безумовного виконання Плану заходів щодо недопущення занесення і поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом COVID2019.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про розділення посад головнокомандувача і начальника Генштабу

"Усім Збройним Силам України доведені рекомендації, які стосуються застосування гігієнічних правил, обмеження або призупинення участі у навчальних та масових заходах, обмеження або повністю призупинення поїздок до районів підвищеного ризику захворювання, проведення інформаційних заходів у сфері профілактики", - повідомили в Генштабі.

Зазначається також, що командування Медичних сил Збройних Сил України та військові медики адаптуються до нових викликів і потреб. Збройні Сили України працюють разом над мінімізацією ризиків для військовослужбовців та працівників ЗС України. Командування медичних сил ЗС України постійно відстежує ситуацію і буде інформувати про подальші дії.

Офіційні джерела отримання актуальної інформації:

Сторінка Кабінет Міністрів України: http://covid19.com.ua/
Сторінка Міністерство охорони здоров'я України: https://bit.ly/2Q5UHQu
Сторінка Центр громадського здоров’я України: https://bit.ly/2IAGyXm
Офіційний Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України "Коронавірус_інфо" з оперативною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні: https://bit.ly/39DEYQm

"Бережіть себе та своїх близьких!" - додали у відомстві.

У ЗСУ ввели низку обмежувальних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу серед військовослужбовців, - Генштаб 01
У ЗСУ ввели низку обмежувальних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу серед військовослужбовців, - Генштаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182256
 
 
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Больше двух в окопах не собираться, остальным сидеть на карантине, дома, и вместо войны с рашкованами "бороться с демографическим кризисом". Бо коновирус нападэ...
.
По миру гуляет вирус-корона,
а я жую свои макароны.
Какой-то вкус к ним примешан мерзкий...
Ах, это же снова Вова Зеленский
любезно добавил лапши.
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ПУТИН НАШ НУЛЕВОЙ! ПОПРАВКИ ПОЗВОЛЯТ ПУТИНУ ПОВТОРИТЬ РЕКОРД МУГАБЭ! ОН ПРАВИЛ ЗИМБАБВЕ 38 лет.
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- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований в служебных помещениях (на рабочих местах), осуществлять постоянное их проветривание и мониторинг состояния здоровья подчиненного личного состава;
- ограничение проведения служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки;

............
а для воинов на передке??? там что не военнослужащие ВСУ ??? какие у них ...санитарно-гигиенические требования......в поле??? по ветру???
за кабинетных крыс и паркетное воинство - забота... за защитников и "трудяг" на нуле? не-не?
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Сегодня, дружище-комбриг со смехом рассказал. Общая реакция генитального штаба - если у кого-то в частях (подразделениях) появится "корона", командира - под "расстрел". На что один из командиров, сразу сказал, что в таком случае генитальный штаб, пусть сам начинает стреляться самостоятельно, группами и семьями.
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