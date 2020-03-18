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 Суспільство, Здоров'я
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 Тіла померлих від коронавірусу людей не несуть загрози зараження COVID-19, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) роз'яснила, що тіла померлих від коронавірусу людей не несуть загрози зараження інфекцією COVID-19.

Про це заявив у вівторок на брифінгу в Женеві офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи є у ВООЗ рекомендації щодо охорони здоров’я працівників похоронних служб, яким доводиться займатися, зокрема, похороном померлих від COVID-19, Ліндмаєр нагадав, що патоген, що викликає цю хворобу, "поширюється повітряно-крапельним шляхом, а не так, як, наприклад, у випадку з Ебола".

"Тіло саме по собі не викликає зараження (у випадку з коронавірусною інфекцією COVID-19)", - пояснив він.

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Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них - два летальні випадки.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включно з Україною. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби пандемією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182254
 
 
 Топ коментарі
 
пункт 9 идеально подходит под Н.Санжары....

Тіла померлих від коронавірусу людей не несуть загрози зараження COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8343
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А пункт 8- це свати і слуга народу....
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На Зеленського працюють кращі психологи РФ.
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отличная новость под чашечку кофе....!
начни утро с Короновирусом...

Цензор нас к чему то готовит... Тела умерших от коронавируса людей не несут угрозы заражения COVID-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7632


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Цензор нас готовит к тому что коронавирус будет, а чашечки кОфе утром, нет!

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Не очень жизнеутверждающий заголовок. Даже как-то не по себе стало
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Тоді хай дебільна клоунада біля керма держави відповість - чому померлу жінку з Житомирщини поховали без родичів і без священника?
Попри те, що цю розцяцьковану бездарну продажну шантрапу скоро вішатимуть на Майдані - вони ще й горітимуть у пеклі.
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Коронавірус, як і будь яка інша кризова ситуація, має дві сторони - негативну, і позитивну. Про негативи сказано більше, ніж є насправді. Про позитиви - мовчать. Позитив для влади в тім, що з'явилося вікно в часі для утримання стрімко спадаючого рейтингу. Поки карантин, не будуть проводитися опитування. Але це ілюзія. Після епідемії буде обвал. Населення незадоволене карантином. Особливо, молодь, в якої забрали сенс життя - розваги.
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А Вовочка ж казав що зараз саме час сеКсом життя тільки і займатись... Ви яким місцем Вовочку слухаєте?
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пункт 9 идеально подходит под Н.Санжары....

Тіла померлих від коронавірусу людей не несуть загрози зараження COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8343
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На Зеленського працюють кращі психологи РФ.
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Та до лампочки. Інфікуються всі.

Не всі це помітять.
Ну, і не всі одужають.
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....напомнил, что патоген, вызывающий эту болезнь, "распространяется воздушно-капельным путем, а не так, как, например, в случае с Эбола"Источник:https://censor.net.ua/n3182254

Говорю ВАМ: це просто якась злочинна недбалість
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Аж настроение поднялось от такого позитива .
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Тобто, таким чином влада натякає що поховання загиблих буде відбуватися за власні кошти родичів померлого?
Гєпа харківський від такої новина знову піде власними ніжками, бо його КП "Ритуал" стане в цьому році багатшим за компанію "Тесла" Ілона Маска! Тіла померлих від коронавірусу людей не несуть загрози зараження COVID-19, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 603
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потом это попадёт в грунтовые воды и.т.д.
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А в китае который справился были выездные крематории
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