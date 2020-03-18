 Тіла померлих від коронавірусу людей не несуть загрози зараження COVID-19, - ВООЗ

Про це заявив у вівторок на брифінгу в Женеві офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
Відповідаючи на питання журналістів про те, чи є у ВООЗ рекомендації щодо охорони здоров’я працівників похоронних служб, яким доводиться займатися, зокрема, похороном померлих від COVID-19, Ліндмаєр нагадав, що патоген, що викликає цю хворобу, "поширюється повітряно-крапельним шляхом, а не так, як, наприклад, у випадку з Ебола".
"Тіло саме по собі не викликає зараження (у випадку з коронавірусною інфекцією COVID-19)", - пояснив він.
Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них - два летальні випадки.
Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включно з Україною. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби пандемією.
начни утро с Короновирусом...
Цензор нас к чему то готовит...
Попри те, що цю розцяцьковану бездарну продажну шантрапу скоро вішатимуть на Майдані - вони ще й горітимуть у пеклі.
Не всі це помітять.
Ну, і не всі одужають.
Говорю ВАМ: це просто якась злочинна недбалість
Гєпа харківський від такої новина знову піде власними ніжками, бо його КП "Ритуал" стане в цьому році багатшим за компанію "Тесла" Ілона Маска!