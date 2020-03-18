 Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме:

- двічі поблизу Павлополя - з 82-мм мінометів - 5 мін, із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм - 18 мін;

- неподалік Широкиного - з 82-мм мінометів - 5 мін;

- поруч із Славним - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

Чотири обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі в районі населеного пункту Новолуганське - з 82-мм мінометів - 5 мін, а також із протитанкового ракетного комплексу;

- поруч з Оріховим - з мінометів калібру 82 мм - 5 мін;

- неподалік Новотошківського - з 82-мм мінометів - 15 мін.

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Також повідомляється, що, крім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське - з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї. При цьому наголошується, що українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

"Учора, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції ЗСУ. Так, обстріл зі станкового протитанкового гранатомета було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населеного пункту Мар'їнка. За поточну добу втрат немає.