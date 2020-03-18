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 Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

17 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме:

- двічі поблизу Павлополя - з 82-мм мінометів - 5 мін, із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм - 18 мін;
- неподалік Широкиного - з 82-мм мінометів - 5 мін;
- поруч із Славним - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

Чотири обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі в районі населеного пункту Новолуганське - з 82-мм мінометів - 5 мін, а також із протитанкового ракетного комплексу;
- поруч з Оріховим - з мінометів калібру 82 мм - 5 мін;
- неподалік Новотошківського - з 82-мм мінометів - 15 мін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ двічі відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Також повідомляється, що, крім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське - з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї. При цьому наголошується, що українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

"Учора, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції ЗСУ. Так, обстріл зі станкового протитанкового гранатомета було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населеного пункту Мар'їнка. За поточну добу втрат немає.

Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182253
 
 
 Топ коментарі
 
Слава Українським воїнам. Смерть прокацапським колаборантам.
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Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3461Наталія Юсупова
11 год ·

Сегодня привезли тяжело раненого бойца, ему всего 20 лет.
Мальчишка. Наташа его кормит, а я подсунула руку, чтобы приподнять его, горит весь, температура 39. Кушать не хочет, ели заставили, все время морщится от боли. При этом держится молодцом, но Бог ты мой, совсем ещё пацан, зачем же его на войну..Госпиталь пустой, в стране начался апокалипсис. Глядя на мальчика подумала о том, что народ забыл, что идёт война. Те кто больше всего кричат, что им нужен мир любой ценой, с перевёрнутыми глазами скупают продукты в магазинах и опустошают полки в маркетах. Сейчас им не до мира, они заняты спасением собственной шкуры и желудка. Страх за себя, вот что движет большинством, а все что за пределами их персоны, пусть пропадёт пропадом. Воины вышли в банк, рассказывают, что толпа снесла охранника и побежали кто куда. Снова «бедные и несчастные» скупают всю валюту, есть спрос, поэтому растёт с каждым часом. Я купила последнюю воду в Сильпо, воду!! Вечером, уходя, разнесли по палатам необходимое. Ребята грустно как -то» Наташа, Вы хоть нас не бросите?» Мы, нет, никогда. Меня все спрашивают, мол Вы что продолжаете ходить к раненым, в больницах больше всего вирусов. Да Вы что? Семь лет мы живём с кровью, ранами и болью. Седьмой год мы видим последствия войны. Уже нет места страху. А вот когда видишь, как народ превращается в перепуганно идиотскую массу, точно страшно становится. Войны не боятся, она где то там далеко, где то в палатах, где-то чьи то сыновья погибают, где-то без рук и ног, ну где то там. А тут прям огромный, страшный вирус. Люди, пешки, так просто Вами управлять.
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США планують надати Україні потужні бойові судна. Оборонний департамент проінформував Конгрес США щодо планів надання Україні чергового пакету військового спорядження на загальну суму у 250 мільйонів доларів.

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе, за сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6285
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Слава Українським воїнам. Смерть прокацапським колаборантам.
 показати весь коментар
 
 
противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

ПОЧЕМУ НЕ ПОДАВИЛИ ОРУДИЯМИ КРУПНОГО КАЛИБРА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ АГРЕССОРА ЗА НАРУШЕНИЕ МИНСКИХ .....ЗАЧИСТКА ДО 0
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Поблизу Лебединського ворог випустив понад 70 мін

А осел оманский не разрешает применить ствольную артиллерию.
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Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3461Наталія Юсупова
11 год ·

Сегодня привезли тяжело раненого бойца, ему всего 20 лет.
Мальчишка. Наташа его кормит, а я подсунула руку, чтобы приподнять его, горит весь, температура 39. Кушать не хочет, ели заставили, все время морщится от боли. При этом держится молодцом, но Бог ты мой, совсем ещё пацан, зачем же его на войну..Госпиталь пустой, в стране начался апокалипсис. Глядя на мальчика подумала о том, что народ забыл, что идёт война. Те кто больше всего кричат, что им нужен мир любой ценой, с перевёрнутыми глазами скупают продукты в магазинах и опустошают полки в маркетах. Сейчас им не до мира, они заняты спасением собственной шкуры и желудка. Страх за себя, вот что движет большинством, а все что за пределами их персоны, пусть пропадёт пропадом. Воины вышли в банк, рассказывают, что толпа снесла охранника и побежали кто куда. Снова «бедные и несчастные» скупают всю валюту, есть спрос, поэтому растёт с каждым часом. Я купила последнюю воду в Сильпо, воду!! Вечером, уходя, разнесли по палатам необходимое. Ребята грустно как -то» Наташа, Вы хоть нас не бросите?» Мы, нет, никогда. Меня все спрашивают, мол Вы что продолжаете ходить к раненым, в больницах больше всего вирусов. Да Вы что? Семь лет мы живём с кровью, ранами и болью. Седьмой год мы видим последствия войны. Уже нет места страху. А вот когда видишь, как народ превращается в перепуганно идиотскую массу, точно страшно становится. Войны не боятся, она где то там далеко, где то в палатах, где-то чьи то сыновья погибают, где-то без рук и ног, ну где то там. А тут прям огромный, страшный вирус. Люди, пешки, так просто Вами управлять.
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Быдлом движут низменные страхи, им неведомо, что есть Свет , там за порогом их жалкой, никчемной , земной жизни.
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Одеса - сестра, Дніпро - брат, Київ - тато, Україна - мама.
Доєднуємось до політкомпанії "Ми помилились вчергове. Зєлю геть. Дострокові". Кожен може приєднатись до політкомпанії, якщо причепить собі на груди стікер з таким логотипом:
Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8630
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18.3.2014 - в Сімферополі російськими окупантами під час штурму на спостережній вежі автопарку вбитий Сергій Кокурін, прапорщик 3СУДвох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8454
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковским окупантам!!!! Учора більше 100 мін було по нашім воїнам випущено, сподіваюсь що не меньше і по рогатих расіянцях було "подаренно"
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