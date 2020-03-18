 Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме:
- двічі поблизу Павлополя - з 82-мм мінометів - 5 мін, із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм - 18 мін;
- неподалік Широкиного - з 82-мм мінометів - 5 мін;
- поруч із Славним - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.
Чотири обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- двічі в районі населеного пункту Новолуганське - з 82-мм мінометів - 5 мін, а також із протитанкового ракетного комплексу;
- поруч з Оріховим - з мінометів калібру 82 мм - 5 мін;
- неподалік Новотошківського - з 82-мм мінометів - 15 мін.
Також повідомляється, що, крім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське - з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї. При цьому наголошується, що українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
"Учора, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції ЗСУ. Так, обстріл зі станкового протитанкового гранатомета було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населеного пункту Мар'їнка. За поточну добу втрат немає.
ПОЧЕМУ НЕ ПОДАВИЛИ ОРУДИЯМИ КРУПНОГО КАЛИБРА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ АГРЕССОРА ЗА НАРУШЕНИЕ МИНСКИХ .....ЗАЧИСТКА ДО 0
А осел оманский не разрешает применить ствольную артиллерию.
11 год ·
Сегодня привезли тяжело раненого бойца, ему всего 20 лет.
Мальчишка. Наташа его кормит, а я подсунула руку, чтобы приподнять его, горит весь, температура 39. Кушать не хочет, ели заставили, все время морщится от боли. При этом держится молодцом, но Бог ты мой, совсем ещё пацан, зачем же его на войну..Госпиталь пустой, в стране начался апокалипсис. Глядя на мальчика подумала о том, что народ забыл, что идёт война. Те кто больше всего кричат, что им нужен мир любой ценой, с перевёрнутыми глазами скупают продукты в магазинах и опустошают полки в маркетах. Сейчас им не до мира, они заняты спасением собственной шкуры и желудка. Страх за себя, вот что движет большинством, а все что за пределами их персоны, пусть пропадёт пропадом. Воины вышли в банк, рассказывают, что толпа снесла охранника и побежали кто куда. Снова «бедные и несчастные» скупают всю валюту, есть спрос, поэтому растёт с каждым часом. Я купила последнюю воду в Сильпо, воду!! Вечером, уходя, разнесли по палатам необходимое. Ребята грустно как -то» Наташа, Вы хоть нас не бросите?» Мы, нет, никогда. Меня все спрашивают, мол Вы что продолжаете ходить к раненым, в больницах больше всего вирусов. Да Вы что? Семь лет мы живём с кровью, ранами и болью. Седьмой год мы видим последствия войны. Уже нет места страху. А вот когда видишь, как народ превращается в перепуганно идиотскую массу, точно страшно становится. Войны не боятся, она где то там далеко, где то в палатах, где-то чьи то сыновья погибают, где-то без рук и ног, ну где то там. А тут прям огромный, страшный вирус. Люди, пешки, так просто Вами управлять.
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