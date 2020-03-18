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 Економіка, Здоров'я
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 Медматеріали й обладнання, апарати ШВЛ та гроші, - бізнес продовжує допомагати Україні в боротьбі з COVID-19

Українські бізнесмени закликають колег допомагати країні впоратися з коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми з братом долучаємося до ініціативи допомогти лікарняним закладам регіону, у якому працюють наші компанії "Ензим" та "Кормотех", у боротьбі з COVID-19. Ініціативу запустила "Нова Пошта" на Полтавщині. Закликаємо підприємців в усіх містах долучитись. Ми закупимо медичні матеріали та обладнання на суму 4 млн грн для кількох лікарень Львова", - написала глава наглядової ради компанії "Ензим" Олена Вовк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Медматеріали й обладнання, апарати ШВЛ та гроші, - бізнес продовжує допомагати Україні в боротьбі з COVID-19 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалені ВР заходи для підтримки бізнесу на час карантину скупі: їх дуже мало, - голова Ради Інституту податкових реформ Хотенко

Засновник UFuture Василь Хмельницький повідомив у Facebook, що холдинг придбав в одну з лікарень Києва два апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і матеріали для їхнього функціонування.

Медматеріали й обладнання, апарати ШВЛ та гроші, - бізнес продовжує допомагати Україні в боротьбі з COVID-19 02

Також читайте: Підприємці звільняються від перевірок, скасовуються штрафи за несплату податків, - "слуга народу" Гетманцев про ухвалений закон про підтримку платників податків

Співвласник і гендиректор TIS Андрій Ставніцер на своїй сторінці у Facebook написав про закупівлю для Одеської інфекційної лікарні двох апаратів ШВЛ і зазначив, що потрібні ще. "Їх неможливо знайти - якщо у вас є інформація, хто продає, будь ласка, напишіть", - сказав він.

Медматеріали й обладнання, апарати ШВЛ та гроші, - бізнес продовжує допомагати Україні в боротьбі з COVID-19 03

Читайте: Великий бізнес створить окремий фонд, нам знадобиться на ліки та інші засоби близько 12-13 млрд грн, - Зеленський

Президент групи DCH Олександр Ярославський повідомив у Facebook, що на озвучену Володимиром Зеленським національну програму виділив $2 млн, і ще $1 млн - на регіональну харківську.

Медматеріали й обладнання, апарати ШВЛ та гроші, - бізнес продовжує допомагати Україні в боротьбі з COVID-19 04

За словами співзасновника Monobank Олега Гороховського, його колегам вдалося домовитися про закупівлю для українських лікарень 9 б/в ШВЛ у США за 248 тис. грн кожен з терміном поставки три тижні. Він уточнив у Facebook, що чотири апарати вже купили він, бізнесмени Євген Черняк, Андрій Федорів та Володимир Яценко.

Медматеріали й обладнання, апарати ШВЛ та гроші, - бізнес продовжує допомагати Україні в боротьбі з COVID-19 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Деякі представники великого бізнесу відмовилися допомогти державі в боротьбі з коронавірусом, - Бутусов

Нагадаємо, фінансувати придбання апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), а також інших засобів почали "Приватбанк", "Нова пошта" та благодійні фонди Яценюка, Пінчуків та Ахметова.

16 березня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із власниками і топменеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп. Говорили про допомогу з їхнього боку у протидії поширенню коронавірусу в Україні. Зокрема, буде створено окремий фонд на закупівлю ліків та інших необхідних засобів у період поширення коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182251
 
   
 Топ коментарі
 
Зачем такое руководство государства? Которое без бизнеса (кланов олигархов) ничего не может, а ну да МВФ еще, денег дает под проценты. Что вообще происходит люди? Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7223
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Не дай бог РАБЫ вымрут! Придётся самим работать!
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а у Іспанії Українців осталось багато, не змогли вилітіти, білети підняли у ціні по 1000 Є, на дзвінки у посольстві не відповідали, ось така муйня малята...
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Не дай бог РАБЫ вымрут! Придётся самим работать!
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А ху..и им работать-они уже на всю жизнь "заработали".И детям и внукам.
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"-Вы слышите меня бандерлоги?
-Мы слышим тебя Каа..."
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Говорят ЭКМО 5 на всю страну. Это круче ивл.
Ещё нужны специалисты, которые умеют с этим работать, организовали бы какие-то короткие курсы пока есть возможность.
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Вы, это... Ваще понимаете, о чем пишете? Ваша глупость просто зашкаливает!
ЭКМО - это экстаркорпоральная оксигенизация крови. Кагбы улучшить парциальное насыщение крови кислородом вне бренного тела.
Вы пишите, что это круче ИВЛ. Вы глупая пробка, ибо это если и делается, то на фоне ИВЛ.
Для этой операции нужен постоянно присутствующий врач (не говоря уже о наличии самого аппарата).
Не понятно Вам еще, что Вы глупы?
Пока подготовленный анестезиолог или трансфузиолог будет этим заниматься воткнут пару десятков людишек.
Кароче... Я Вас приглашаю к себе на работу, а потом, за чашкой чая, Вы мне расскажите свои впечатления Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6582
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Для этого я написала вначале "говорят" из этого можно сделать вывод, что я писала не свое мнение, а то что узнала где-то. Я не врач и не обязана знать все тонкости.

Если вы врач, то вдвойне страшно, что человек настолько аморальный, что не понимает, что о смерти человека нельзя сказать слово "воткнула".

Вообще вы общаетесь как быдло, о чем я написала раньше, я вам на это указала, теперь вы в другой ветке меня оскорбляете.

Вы показываете этим не мой, а свой уровень.

Ещё раз, нет желания общаться с вами, если вы не поняли ещё.
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надо полагать, что Вы пишите не свое мнение все время. Ну, тогда простительно Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9781
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На той ветке я писала свое, там я не высказывал ась по поводу медицины.

А про то, что человеческая жизнь ценна, и что это не просто тело, и что для родственников это трагедия, поэтому не уместно высказываться о чужой смерти пренебркжительно это ясно любому нормальному человеку.

Ну и что эмодзи постят не гении это тоже ясно.

В любом случае, не очень умный вы, там я не писала перед своими словами "говорят".

Вы или читать не умеете, да и с пониманием у вас слабенько, как для врача.

С вами не хотят общаться, а вы продолжаете...
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Да? а я заметил, что кто-то продолжает общаться, ибо интересно стало - что хе это за хрухт такой Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5702
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Из цитаты этого "врача" на соседней ветке пусть каждый сам делает выводы:

"Человечность, сострадание, любовь...
Вашу человечность я чуть ли не каждый день наблюдаю... Привозит скорая вонючее, гниющее тело в сопровождении сердобольных (типа Вас) родичей тело втыкает ровно через час, а такие, как Вы, болезные, начинают кудахтать - как же так? почему вы не спасли"

https://censor.net.ua/news/3182250/chernovitskie_vrachi_uvereny_chto_33letnyaya_patsientka_umerla_ne_izza_koronavirusa_predsedatel_oga/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73169595

Если кто-то недостаточно хорошо смотрит за родственниками в силу чего бы то ни было, это не значит, что так делают все и что все не любят родных и что вы имеете права так говорить о человеке, который жил, страдал и умер.

Больше не пишите мне не отвечу.
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так делают 90%
Кто лучше, кто хуже...
И знаете от чего?
От того, что людям надо кушать, жить и работать, чтоб деток своих кормить!
Понятно Вам или снова скатимся в чувства?
В воскресенье вернулся с учебы в Киеве по паллиативной медицине...
Люди гниют дома, а никто не обучает родственников как надо ухаживать, нет достаточного количества хосписов, мобильных паллиативных бригад, отделений паллиативной медицины.
Все перекладывается на плечи людей и редко кто выдержит, ибо нет помощи психолога, который сможет научить принять существующее статус кво ни самого пациента, ни родичей. Никто не обучит, нет достаточно количества аппаратуры.
Жопа, одним словом.
А вы мне о человечности... и клятве...
Есть понятие "Качество жизни"
А Вы когда-нить слышали о понятии "Качество смерти"?
Уверен, нет!
Погуглите, и увидите, какое место занимает наша страна по этой позиции.
Ну, и в чем я не прав?
С удовольствием Вас просвещу, обучу и проконсультирую
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Я про обстоятельства не даром написала, люди не всегда не ухаживают за больным, потому что бесчеловечны, работа его тоже чем-то кормить нужно.
Его нужно переворачивать и прочее а это не каждому чисто физически под силу.

Это как с умолишеными, но это не значит, что их не любят, люди часто жертвуют многим ради поддержания какой-то жизни таких больных.

И да, ужасно, что у нас нет нормальных мед учреждений для таких больных да и люди не всегда себе их могут позволить.

Но девушка о которой вы высказались вполне ходила и была МАТЕРЬЮ, а ребёнок это не просто родственник, жизнь без мамы не сахар.

Да и у неё осталась в живых мать, мать часто готова на все, чтобы ребёнок был жив и не дай Бог терять детей раньше себя.

Поэтому есть разные случаи и вы несмотря на проф. деформацию должны как-то задумываться.
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ПС не зависимо от качества жизни близких многие не хотят, чтобы они ушли раньше и утрата в любом случае болезнена.
И многие из людей чьё качество жизни низкое не хотят умирать аж никак..
Поэтому не все мыслят как вы, вы смотрите со своей стороны.

ПС 2 смерть всегда ужасна, думаю везёт умереть тихо во сне немногим. Но думать о жизни лучше чем о смерти.
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чтобы я не говорил, работу свою я делаю профессионально, грамотно и вовремя. На моем счету сотни спасенных жизней. Простите за вопрос - сколько у Вас?
Но не терплю таких, как Вы пердунов в лужу, которые думают, что если шо-то подключить, то это несомненная победа.
Уровень мой на Вам оценивать, а людям, которых я спас лично и с которыми даже спустя 20 лет поддерживаю отношения.
так что заткните пэльку. Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3446
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Если вы врач, то своими словами дискредитируете не только нашу медицину, но и всех врачей.
Я знаю некоторых , из них даже двое - родственники. Но нет среди них таких циничных жлобов, как вы.
Мотив нахождения врача в медицине - это желание помочь людям и сострадание.
У вас же просто брезгливое и пренебрежительное отношение к больным. Вы всех ненавидите. Вам нужно менять профессию.
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даремно ви пробуєте щось довести комусь при віртуальному спілкуванні. Людина, яка десь там..може за тисячу кілометрів щось друкує - нічого не сприймає, адекватних пару людей. Ще є жіночки зі всяким синдромами - то окрема тема.
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Но в любом случае, на той ветке вы сказали, что "тело" для вас значение не имеет-этого всего достачно для выводов.
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да, я повторюсь... Тело для меня не имеет никакого значения. А что тут крамольного? Разве имеет значение для сантехника труба? Ну, разве что ее качество.
Марина, я не настаиваю, но есть такие интересные книги как "Тибетская книга Мертвых". Начните с нее. Хорошо, если найдете издание совместно со Свидетельством блаженой Феодоры" .
Прочитав обе, Вы поймете, что тактика одна и та же во всех религиях. Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9171
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Ещё раз, вы для меня Америку не открыли, но не навязывайте свои мне религиозные представления.
Путь души после смерти это познавательно, но врач должен быть не "хароном", а спасителем жизни и думать не о смерти, а о жизни.

В же не патологоантом...
Я уверенна, что у вас есть близкие родственники, может быть дети и вы не захотите их кончины.

Ещё раз, во всех религиях и культурах жизнь человеку даётся не просто так и стремиться к смерти своей и близких не зачем.

И проявление уважения к чужой жизни одни из аспектов любой религии, а вы видите только смерть. Вам по-моему нужно отдохнуть пойти к коллегам за антидепрессантами поехать на море, переключить внимание, больше позитива.

А то, смотрите, попадёте не в следующую жизнь, а в какую-нибудь нараку, где быть 100500 лет, а там хооолодно.
Вы первый не отвечать можете, а то я уже спать хочу и повторюсь желания обещаться с вами нет, спорить - дурцкая привычка.
Короче, спокойной ночи.
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И Вам спокойной ночи!
Уверен, будете ждать мой ответ! Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 310
Я Вам его уже написал, смотрите ленту активности Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8323
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Я зануда, я не могу лечь и не закончить переписку, это обязательность моя по горло надоела мне и мешает жить, дочитывать книги отвечать людям...
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Хорошо бы ,что бы таких как ты спасал такой же врач.Это было бы справедливо. Быдлоте не всегда везет.
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Зачем такое руководство государства? Которое без бизнеса (кланов олигархов) ничего не может, а ну да МВФ еще, денег дает под проценты. Что вообще происходит люди? Медматериалы и оборудование, аппараты ИВЛ и деньги, - бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 7223
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Италия уже без денег, что говорить о наших злыднях
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а у Іспанії Українців осталось багато, не змогли вилітіти, білети підняли у ціні по 1000 Є, на дзвінки у посольстві не відповідали, ось така муйня малята...
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Это не мулята ,это вы выбрали по приколу клоунов и мародеров!
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как трогательно!
скорее всего, Зебильная нечисть, пообещала им Украину ПОЛНОСТЬЮ!
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Коломойский выделил все бабки,остался нищим.Учитесь ворюги
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источник - національний промисловий портал (uprom.info).
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було ж сказано українцям - "я ваш вирок"... и что мы видим - таки да - 9 месяцев у власти, посадок нет, но есть полное уничтожение украинской экономики...
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А зебіли задоволені і кажуть, во як ми зробили себе разом!
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Средство от коронавируса найдено в Италии,это Тоцилизумаб
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Ампула 10 мл. стоит в Украине 11 000 грн.
Этот препарат НЕ уничтожает вирус, он угнетает иммунную систему человека и помогает ему не задохнуться.
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А Беня скажет : Я вам подарю Приватбанк
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Ну, это не олигархи, не самый крупный "бизнес". Те удавятся, за копейку. Эти люди и армии помогали. Честь и хвала тем, кто поможет спасти жизни людей.
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Мало того щоб закупити медобладнання. Потрібно ще навчити медперсонал користуватись ним. Хто і коли це робитиме?
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бизнес продолжает помогать Украине в борьбе с COVID-19, а 95 квартал продолжает зарабатыватб на смертях украинцев...
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А потрібно було Зельцману лише віддати Бєню і МВФ дав би черговий транш. Але Бубочка нелох.
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Шахрайский метод старый как мир.Сначала перепугать,отвлечь,возбудить ну а потом делай с баранами что хочешь. Успокойтесь,вся жизнь это смертельная болезнь.Так болйте на здоровье и не заморачивайтесь.Каждому свое.Меньше паники больше фатализма и жить станет легче.
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не знаю или правда , но в начале всей этой возни писали за одного штриха примерно с такими же мыслями как у вас. Но он ещё называл всё это хайпом и говорил что круто было бы заболеть, на этом сделать хайп и стать "героем" нэта. Заразился где то и через две недели "взлетел" к праотцам. Вот так вот "хайпанулся" медным тазом.
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Зесволочи почему не помогают людям? одна отмазка "ничего необещали
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Ізраїль закупує ще 1000 вентиляторів легенів для медичної системи - на 8 млн Ізраільтян. давайте, підтягуйтесь.
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А Беня шо же он подарил бедной Украине ,а 95 квартал ?
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за беню пока тишина
оно хоть как то помогло?
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Я вообще сильно фигею от фразы "бизнес помогает", бедный бизнес уже уморился грабить Народ, так теперь помогает ему не сдохнуть. В основе любого состояния - лежит ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Волонтёры 2014 - это те кто бросил бизнес, пошёл на фронт или стал пахать в тылу на Победу. Среди них оказались и состоятельные люди с Днепра, которые вооружили Добробаты и собрали патриотов в единый кулак. Только вот ПАПа шоколадный увидел в этом преступление перед законом и доселе воюет за чужой Приват, а своё Парашен так и не продало.
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