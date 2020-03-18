 Медматеріали й обладнання, апарати ШВЛ та гроші, - бізнес продовжує допомагати Україні в боротьбі з COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми з братом долучаємося до ініціативи допомогти лікарняним закладам регіону, у якому працюють наші компанії "Ензим" та "Кормотех", у боротьбі з COVID-19. Ініціативу запустила "Нова Пошта" на Полтавщині. Закликаємо підприємців в усіх містах долучитись. Ми закупимо медичні матеріали та обладнання на суму 4 млн грн для кількох лікарень Львова", - написала глава наглядової ради компанії "Ензим" Олена Вовк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Засновник UFuture Василь Хмельницький повідомив у Facebook, що холдинг придбав в одну з лікарень Києва два апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і матеріали для їхнього функціонування.
Співвласник і гендиректор TIS Андрій Ставніцер на своїй сторінці у Facebook написав про закупівлю для Одеської інфекційної лікарні двох апаратів ШВЛ і зазначив, що потрібні ще. "Їх неможливо знайти - якщо у вас є інформація, хто продає, будь ласка, напишіть", - сказав він.
Президент групи DCH Олександр Ярославський повідомив у Facebook, що на озвучену Володимиром Зеленським національну програму виділив $2 млн, і ще $1 млн - на регіональну харківську.
За словами співзасновника Monobank Олега Гороховського, його колегам вдалося домовитися про закупівлю для українських лікарень 9 б/в ШВЛ у США за 248 тис. грн кожен з терміном поставки три тижні. Він уточнив у Facebook, що чотири апарати вже купили він, бізнесмени Євген Черняк, Андрій Федорів та Володимир Яценко.
Нагадаємо, фінансувати придбання апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), а також інших засобів почали "Приватбанк", "Нова пошта" та благодійні фонди Яценюка, Пінчуків та Ахметова.
16 березня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із власниками і топменеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп. Говорили про допомогу з їхнього боку у протидії поширенню коронавірусу в Україні. Зокрема, буде створено окремий фонд на закупівлю ліків та інших необхідних засобів у період поширення коронавірусу.
-Мы слышим тебя Каа..."
Ещё нужны специалисты, которые умеют с этим работать, организовали бы какие-то короткие курсы пока есть возможность.
ЭКМО - это экстаркорпоральная оксигенизация крови. Кагбы улучшить парциальное насыщение крови кислородом вне бренного тела.
Вы пишите, что это круче ИВЛ. Вы глупая пробка, ибо это если и делается, то на фоне ИВЛ.
Для этой операции нужен постоянно присутствующий врач (не говоря уже о наличии самого аппарата).
Не понятно Вам еще, что Вы глупы?
Пока подготовленный анестезиолог или трансфузиолог будет этим заниматься воткнут пару десятков людишек.
Кароче... Я Вас приглашаю к себе на работу, а потом, за чашкой чая, Вы мне расскажите свои впечатления
Если вы врач, то вдвойне страшно, что человек настолько аморальный, что не понимает, что о смерти человека нельзя сказать слово "воткнула".
Вообще вы общаетесь как быдло, о чем я написала раньше, я вам на это указала, теперь вы в другой ветке меня оскорбляете.
Вы показываете этим не мой, а свой уровень.
Ещё раз, нет желания общаться с вами, если вы не поняли ещё.
А про то, что человеческая жизнь ценна, и что это не просто тело, и что для родственников это трагедия, поэтому не уместно высказываться о чужой смерти пренебркжительно это ясно любому нормальному человеку.
Ну и что эмодзи постят не гении это тоже ясно.
В любом случае, не очень умный вы, там я не писала перед своими словами "говорят".
Вы или читать не умеете, да и с пониманием у вас слабенько, как для врача.
С вами не хотят общаться, а вы продолжаете...
"Человечность, сострадание, любовь...
Вашу человечность я чуть ли не каждый день наблюдаю... Привозит скорая вонючее, гниющее тело в сопровождении сердобольных (типа Вас) родичей тело втыкает ровно через час, а такие, как Вы, болезные, начинают кудахтать - как же так? почему вы не спасли"
https://censor.net.ua/news/3182250/chernovitskie_vrachi_uvereny_chto_33letnyaya_patsientka_umerla_ne_izza_koronavirusa_predsedatel_oga/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73169595
Если кто-то недостаточно хорошо смотрит за родственниками в силу чего бы то ни было, это не значит, что так делают все и что все не любят родных и что вы имеете права так говорить о человеке, который жил, страдал и умер.
Больше не пишите мне не отвечу.
Кто лучше, кто хуже...
И знаете от чего?
От того, что людям надо кушать, жить и работать, чтоб деток своих кормить!
Понятно Вам или снова скатимся в чувства?
В воскресенье вернулся с учебы в Киеве по паллиативной медицине...
Люди гниют дома, а никто не обучает родственников как надо ухаживать, нет достаточного количества хосписов, мобильных паллиативных бригад, отделений паллиативной медицины.
Все перекладывается на плечи людей и редко кто выдержит, ибо нет помощи психолога, который сможет научить принять существующее статус кво ни самого пациента, ни родичей. Никто не обучит, нет достаточно количества аппаратуры.
Жопа, одним словом.
А вы мне о человечности... и клятве...
Есть понятие "Качество жизни"
А Вы когда-нить слышали о понятии "Качество смерти"?
Уверен, нет!
Погуглите, и увидите, какое место занимает наша страна по этой позиции.
Ну, и в чем я не прав?
С удовольствием Вас просвещу, обучу и проконсультирую
Его нужно переворачивать и прочее а это не каждому чисто физически под силу.
Это как с умолишеными, но это не значит, что их не любят, люди часто жертвуют многим ради поддержания какой-то жизни таких больных.
И да, ужасно, что у нас нет нормальных мед учреждений для таких больных да и люди не всегда себе их могут позволить.
Но девушка о которой вы высказались вполне ходила и была МАТЕРЬЮ, а ребёнок это не просто родственник, жизнь без мамы не сахар.
Да и у неё осталась в живых мать, мать часто готова на все, чтобы ребёнок был жив и не дай Бог терять детей раньше себя.
Поэтому есть разные случаи и вы несмотря на проф. деформацию должны как-то задумываться.
И многие из людей чьё качество жизни низкое не хотят умирать аж никак..
Поэтому не все мыслят как вы, вы смотрите со своей стороны.
ПС 2 смерть всегда ужасна, думаю везёт умереть тихо во сне немногим. Но думать о жизни лучше чем о смерти.
Но не терплю таких, как Вы пердунов в лужу, которые думают, что если шо-то подключить, то это несомненная победа.
Уровень мой на Вам оценивать, а людям, которых я спас лично и с которыми даже спустя 20 лет поддерживаю отношения.
так что заткните пэльку.
Я знаю некоторых , из них даже двое - родственники. Но нет среди них таких циничных жлобов, как вы.
Мотив нахождения врача в медицине - это желание помочь людям и сострадание.
У вас же просто брезгливое и пренебрежительное отношение к больным. Вы всех ненавидите. Вам нужно менять профессию.
Марина, я не настаиваю, но есть такие интересные книги как "Тибетская книга Мертвых". Начните с нее. Хорошо, если найдете издание совместно со Свидетельством блаженой Феодоры" .
Прочитав обе, Вы поймете, что тактика одна и та же во всех религиях.
Путь души после смерти это познавательно, но врач должен быть не "хароном", а спасителем жизни и думать не о смерти, а о жизни.
В же не патологоантом...
Я уверенна, что у вас есть близкие родственники, может быть дети и вы не захотите их кончины.
Ещё раз, во всех религиях и культурах жизнь человеку даётся не просто так и стремиться к смерти своей и близких не зачем.
И проявление уважения к чужой жизни одни из аспектов любой религии, а вы видите только смерть. Вам по-моему нужно отдохнуть пойти к коллегам за антидепрессантами поехать на море, переключить внимание, больше позитива.
А то, смотрите, попадёте не в следующую жизнь, а в какую-нибудь нараку, где быть 100500 лет, а там хооолодно.
Вы первый не отвечать можете, а то я уже спать хочу и повторюсь желания обещаться с вами нет, спорить - дурцкая привычка.
Короче, спокойной ночи.
Уверен, будете ждать мой ответ!
Я Вам его уже написал, смотрите ленту активности
скорее всего, Зебильная нечисть, пообещала им Украину ПОЛНОСТЬЮ!
Этот препарат НЕ уничтожает вирус, он угнетает иммунную систему человека и помогает ему не задохнуться.
оно хоть как то помогло?