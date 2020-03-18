 Чернівецькі лікарі впевнені, що 33-річна пацієнтка померла не через коронавірус, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Про це у відеозверненні заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

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"На превеликий жаль, смерть жінки, яка сталася вчора в обласній клінічній лікарні ... Вона, на жаль, трапилася в цьому відділенні, але на переконання і професійну думку лікарів, яким ми абсолютно довіряємо, ця смерть була пов'язана із супутніми діагнозами і хворобами цієї жінки", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано другий випадок смерті пацієнтки з коронавірусом COVID-19 - 33-річної жінки з Чернівецької області. Увечері 13 березня госпіталізували її і двох дітей з підвищеною температурою. Усі вони не були за кордоном останнім часом, однак мали контакт з людиною, яка повернулася з Італії. 16 березня жінка померла. В облдержадміністрації повідомляли, що причиною її смерті стала хронічна патологія, не пов'язана з можливим діагнозом. Однак результат аналізу жінки на COVID-19 також виявився позитивним. Рідні жінки звинувачують в її смерті медиків, які не госпіталізували її після першого звернення.