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Матеріали за темою:
Все про:Буковина (290) ОДА (774) смерть (3933) COVID-19 (1125) Осачук Сергій (6)

 Чернівецькі лікарі впевнені, що 33-річна пацієнтка померла не через коронавірус, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Причиною смерті 33-річної мешканки Буковини стала хронічна патологія, не пов'язана з підозрюваним COVID-19.

Про це у відеозверненні заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області оголошується надзвичайний стан, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

"На превеликий жаль, смерть жінки, яка сталася вчора в обласній клінічній лікарні ... Вона, на жаль, трапилася в цьому відділенні, але на переконання і професійну думку лікарів, яким ми абсолютно довіряємо, ця смерть була пов'язана із супутніми діагнозами і хворобами цієї жінки", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано другий випадок смерті пацієнтки з коронавірусом COVID-19 - 33-річної жінки з Чернівецької області. Увечері 13 березня госпіталізували її і двох дітей з підвищеною температурою. Усі вони не були за кордоном останнім часом, однак мали контакт з людиною, яка повернулася з Італії. 16 березня жінка померла. В облдержадміністрації повідомляли, що причиною її смерті стала хронічна патологія, не пов'язана з можливим діагнозом. Однак результат аналізу жінки на COVID-19 також виявився позитивним. Рідні жінки звинувачують в її смерті медиків, які не госпіталізували її після першого звернення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182250
 
 
 Топ коментарі
 
Что можно говорить об уровне общества и отношении к жизни людей, если рассуждение о чужой трагедии на таком уровне "воткнула"

Общество стремительно деградирует, без морали не будет ничего хорошего..
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Санжарами доказано, что народ не доверяют власти, а СМИ говорят, то что власти выгодно и показывают ситуацию однобоко.

Например, показали молящихся врачей в Тернополе (по-моему), но не сказали, что у них нет средств защиты. Напомнили про клятву гиппократа, но умолчали, что если все по болеют то некому будет лечить больных.

Показали санжары, но не сказали что пансионат для такого не готов, что у людей нет надежды на медицину, что они будут лечиться за свой счёт, как сейчас ситуация с масками.

Говорят про аморальность тех кто против, чтобы возвращались люди, но никто не говорит ПРО АМОРАЛЬНОСТЬ ТЕХ КТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ и идёт в церковь, магазины, аптеки и тем самым ставит В ОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ ТЫСЯЧ.

Потому для зелеботов правда одна, а для всего населения другая и чем дальше такой брехни, тем меньше доверия, а это уже будет опасно. Но виноват а власть.
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Лучше говорить правду с действительными цифрами и опасностью для жизни и здоровья, если люди не будут знать об опасности они не будут осторожны, это усугубит ситуацию.
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та это и ежу понятно, что воткнула она от своей болезни (опухоль ствола мозга), в частности причина смерти - отек вещества головного мозга с вклинением.
Суть случая понятна - хайпануть и срубить бабла на паллиативном случае Черновицкие врачи уверены, что 33-летняя пациентка умерла не из-за коронавируса, - председатель ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 3530
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Что можно говорить об уровне общества и отношении к жизни людей, если рассуждение о чужой трагедии на таком уровне "воткнула"

Общество стремительно деградирует, без морали не будет ничего хорошего..
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предрассудки...
Умерла бы и в этом нет никаких сомнений, ибо в стволе мозга находятся все жизненно важные центры (дыхательный, сосудо-двигательный и прочее).
Жизнь физического тела коротка и ничего особенного из себя не представляет, ибо после смерти эта оболочка просто сгнивает.
Жизнь Души (духовное тело) - вот суть Жизни.
Душа бессмертна...
Человек приходит на Землю в обличии тела, чтобы понять смысл Жизни и приобрести знания.
После смерти ты сама будешь выбирать себе тело, чтобы понять смысл. Если в этой жизни была бандитом, то ты сама выберешь себе другое тело. тело терпилы, чтоб познать как оно.
Ни Ада, ни Рая не существует. Тебя встретят кураторы, которые, если ты сама не в состоянии, помогут выбрать новое тело.
Суть Жизни - несколько тысяч лет воплощаться, чтобы понять смысл и, в конечном итоге, прервав воплощение, остаться в теле духовном.
Вопрос - в чем разница между словами "умер" и "воткнул"? Мне, например, очень нравится слово "пошабашил"
Жду вразумительный ответ Черновицкие врачи уверены, что 33-летняя пациентка умерла не из-за коронавируса, - председатель ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 74
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Вы в это верите, но не все в это верить обязаны, у людей трагедия, дети остались без мамы... Это не облегчит им жизнь. Это реальность.

Эмпатия - одно из свойств здорового человека, если её нет это говорит о болезни так считают ученые.

И даже по вашей вере, человек в процессе перевоплощений должен извлекать уроки и если у него нет любви к людям, живому, уважения к созданиям Творца, ни о каких уроках речи быть не может.

Человек не понимающий чужую боль не человек.
Человек с лёгкостью её причиняющий словами и относящийся к другим без уважения тоже.
Истинно верующий не будет причинять другим боль даже с помощью не правильных слов, так как волнуется о карме.

О своих близких такими словами можете высказываться, хотя не думаю, что вам захочется.

Любовь понятие свойственное человеку.

А когда человек общается на ты и с помощью эмодзи это говорит о нем очень многое.
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Ваше заблуждение не позволяет Вам сделать правильные выводы.
Никого не призываю верить в то, что я написал.
Это моя точка зрения. У Вас своя, но очень эмоциональная.
Всё, что происходит с нашей, человеческой точки зрения, горестно.
Но, там это ничтожно и не интересно.
Прошу дать лишь один ответ на вопрос - в случае смерти вся "жизнь" индивида прекращается?
попробуйте посмотреть на это с другими знаниями и Вы поймете, что земная жизнь - дишь маленький эпизод Черновицкие врачи уверены, что 33-летняя пациентка умерла не из-за коронавируса, - председатель ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 6687
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Я вам достаточно выше написала.
Земная жизнь, даже в вашей вере, не просто эпизод, а возможность измениться и вырасти духовно, человек должен учиться познавать и любить.
Вы не на черновик пишете, это не компьютерная игра, где умер и воскрес и начал с того же места, у всего есть последствия.

Вы рассуждаете как подросток, не интересно с вами общаться на философские темы, да и не по теме - флуд, я высказала, то что хотела, ваше дело выносить что-то из этого или нет.
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а я и не настаиваю на общении, ибо мне с Вами абсолютно не интересно.
Но.. Вы мне не ответили на вопрос, который я Вам задал.
По-сему я считаю Вас балаболкой с упором на чувства.
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Нам непотрібні лікарі, говорить зевлада і проводь так звану медичну реформу.
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Почему она говорит глупости, исключительно, твоими устами?
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А мой коментатор зовсім не мій та він ще зекоментатор.
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вин не зекоментатор, вин зедеблила кусок Черновицкие врачи уверены, что 33-летняя пациентка умерла не из-за коронавируса, - председатель ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 2156
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А ти доведи своє твердження бо на мою думку твоя зевлада взагалі нічого розумного не робить.
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Потому что он свои умозаключения приписывает Зе. Потом его же за это и стыдит. Это его основная фишка, я давно это заметила.
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Абсолютно верно.
Этим страдает все порохобратство.
Они мне напоминают секту зомбированный обозленных хамовитых адептов.
Никакого анализа ситуации.
Что бы кто не сделал, кроме пети конечно, все - плохо.
И этот русский мат..... Тьфу, мерзость.
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Вопрос в том, умерла бы она если бы не заболела, если да, то из-за него, в Италии так считают смерти, а у нас все делают чтобы успокоить общественность, потому народ будет относиться халатно к карантину.
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Лучше говорить правду с действительными цифрами и опасностью для жизни и здоровья, если люди не будут знать об опасности они не будут осторожны, это усугубит ситуацию.
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как-то странно слышать от тебя правильные слова исходя из ответа на мой пост Черновицкие врачи уверены, что 33-летняя пациентка умерла не из-за коронавируса, - председатель ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 5937
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О, а вот и балабол, с претензией на "свою" философию и слышащий только себя.
Пришёл, постебался, не понравился ответ - понёс какую-то херню, теперь претендуешь на то, что она поддерживает твою точку зрения.
Марина толково тебе ответила и толково изложила свою точку зрения. Тебя она не устраивает, так и ее твоя тоже - у вас разные представления и взгляды, не примазывайся - иди "шабашить" в свой клуб.
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быдломасса не хочет знать правду. Доказано Санжарами.
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Санжарами доказано, что народ не доверяют власти, а СМИ говорят, то что власти выгодно и показывают ситуацию однобоко.

Например, показали молящихся врачей в Тернополе (по-моему), но не сказали, что у них нет средств защиты. Напомнили про клятву гиппократа, но умолчали, что если все по болеют то некому будет лечить больных.

Показали санжары, но не сказали что пансионат для такого не готов, что у людей нет надежды на медицину, что они будут лечиться за свой счёт, как сейчас ситуация с масками.

Говорят про аморальность тех кто против, чтобы возвращались люди, но никто не говорит ПРО АМОРАЛЬНОСТЬ ТЕХ КТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ и идёт в церковь, магазины, аптеки и тем самым ставит В ОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ ТЫСЯЧ.

Потому для зелеботов правда одна, а для всего населения другая и чем дальше такой брехни, тем меньше доверия, а это уже будет опасно. Но виноват а власть.
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Санжарами доказано лишь одно - народ - быдло.
Клятва Гиппократа не подразумевает слепому служению быдло массы. Читаем, просвещаемся и перестаем штопать глупости https://www.rlsnet.ru/books_book_id_7_page_1.htm
Теперь я еще больше убедился в отсутствии у Вас ваще каких-либо знаний.
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На клятву ссылалась не я, прочитайте внимательнее, а журналисты которые говорили о том, что без спец одежды врачи им что-то обязаны делать.
Не зависимо от клятвы, глупо делать так чтобы в эпидемию все медики заболели.

А быдло это вы, вы эже достаточно это выше показали.
Нет желания общаться с вами.
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та мне все равно, читали Вы Клятву Гиппокракта или нет... У нас этой Клятвой машут, как шашкой, а никто не удосужился прочитать, как и Вы
Треплете языками как помелом...
Человечность, сострадание, любовь...
Вашу человечность я чуть ли не каждый день наблюдаю... Привозит скорая вонючее, гниющее тело в сопровождении сердобольных (типа Вас) родичей.
тело втыкает ровно через час, а такие, как Вы, болезные, начинают кудахтать - как же так? почему вы не спасли в 21 веке?
Очнулись?
Легко сделать виноватым другого человека, а еще легче врача.
Вот Вам и все ответы на клятвы и любовь. Черновицкие врачи уверены, что 33-летняя пациентка умерла не из-за коронавируса, - председатель ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 787


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ви ж лікар? то повинні розуміти психологічний трюк наших людей - перекласти вину на когось іншого.
Особливо старше покоління (мої спостереження) боїться бути винним навіть в якійсь дрібничці. Слово "пробачте" для них не існує - цілу теорії розведуть замість цього слова але будуть годину доводити, що невинуваті.
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Эй, быдломасса с претензией отцепись от нормального человека, заполнил всю ветку своей х*рней.
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"Пансионат не готов" - к чему не готов? Для всего отлично готов!
Дальше не читал. Быдломасса детектед.
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Пансионат имел функции места, где должны были быть временно изолированы здоровые люди, но прибывшие из страны с большим количеством заболевших. С этой функцией этот пансионат прекрасно справился.
Зато быдло с камнями показало себя во всей красе, опозорили на весь мир себя и свою страну
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Немного не так, на тв звонила жительница Санжар и говорили, что утром к ним завезли спец технику, бтры итд. Без объяснений, без разговоров.
Дети из-за того, что у нас война испугались и думали, что боевые действия начались у них

Народ тоже испугался.
Кроме того, что все знают, что у нас лечить не будут в случае чего.

Людей за страх винить нельзя.

А на счёт мира, так в мире все люди ведут себя
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Быдло всегда прикрывается детьми. "Ах, дети испугались" - поэтому вперед жечь шины и громить автобусы камнями.
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*так если напугать.
В США многие местные голосовали за то, чтобы не принимать карантинных, выгребают все полки в магазинах.

В Китае тех кто не носил маски били...

А если учесть, что человек не соблюдающий безопасность заражает других и из за него может умереть тысяча...

Почему-то у нас никто не осуждает тех, кто не соблюдает карантин и ходит в церкви по магазинам.

Жители санжар думали, что у них будет такой же карантин.

И их нельзя за это винить, глядя на то, как власть организует карантин вновь прибывших.

Короче людей нищих напугали, а ещё и быдлом называют.
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они нищие духом, в первую очередь. Никто их не пугал, они сами пугались.
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Знову брешеш: в пансіонаті не було окремої системи водовідводу. Інфекційні лікарні спроектовані не так, як інші лікувальні заклади. Коротше: переобладнати звичайну лікарню чи пасінат вийде дорожче ніж побудувати справді інфекційну лікарню.
А про бидло з камнями - до твого друга авакова. Який завіз тітушок. Бо багато було не місцевих. Санжари - не Харків, там російська - рідкість. А "бидло" говорило на камеру російською.
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Каких титушок? Ни одного "завезенного" так и не предъявили.
А система водовидвиду отдельная не нужна. В обычных домах в водовидвиде полно вирусов гепатита который гораздо страшнее. И нет никаких эпидемий.
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в том что население - тупое злобное быдло.
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А что лучше, успокоить общественность или запугать?
А может, лучше правду сказать?
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для общественности - запугать,
для баблоимеющих это точка зрения Черновицкие врачи уверены, что 33-летняя пациентка умерла не из-за коронавируса, - председатель ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 6505
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Чого ви задаєте загальні питання? Вам таки не заплатять за погану роботу.
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Ось тут ви самі відкидаєте свої слова, що вони виключно говорять дурощі через мене, тобто ви брешете.
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Короновирус детский лепет даже по отношению к обычному гриппу. Около 650 000 человек умирает ежегодно от гриппа. Летальный исход от короновируса в районе 3-4%,от птичьего гриппа был более 50%,от свинного 15%. А При коронавирусе 2013 года, который тот пришел к нам от верблюдов с Ближнего Востока, была летальность в 39 процентов. Почему тогда не было такой катастрофы? Почему при таких высоких процентах летальности никто не поднимал такой шум и бум? Это выгодно политикам,властям. Раздувать этот бред. Убивать экономику.
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Очень хорошо запомнил SARS
Сколько было телодвижений... ИВЛ, мрут, как мухи, входы-выходы из больницы сваркой заварили. Стоять, все пызда!
И, шо по итогу?
Симптоматика та же и скорее всего - гриппоподобные состояния, ибо от гриппа точно также втыкают Черновицкие врачи уверены, что 33-летняя пациентка умерла не из-за коронавируса, - председатель ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 2591
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У обычного гриппа смертность 0,1%. У этого 3.3%. Разница всё же есть - в 30 раз.
У этого вируса особенность - высокая заразность + инкубационный период. В отличии от предыдущих, которых удалось относительно легко локализовать с этим пока не выходит.
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Она была больной десять дней назад. Оба случая смертельные на данный момент такие, что медицина не сделала всё что должна. Это факт. Всех не спасти, но нужно спасать кого можете. Иначе зачем вы такие нужны?
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спасатели будут одни из первых страдать, а за собой других потянут.
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Вони потрібні, щоб константувати смерті, якось пояснювати їх причини. Діагностувати хворобу вони не можуть через відсутність чи малу кількість тест-систем, а лікувати не зможуть через малу кількість систем вентиляції легень. Навколо повно хворих з симптомами ГРВІ або грипу чи їх рідних, але всі вони разом з їх сімейними лікарями впевнені, що коронавірусу у них немає. Але що там відсутність систем тестування чи вентиляції легень, коли у нас просто катастрофічний дефіцит медичних масок, які могли б рази зменшити швидкість розповсюдження зарази.
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Больше похоже на обычную отмазку врачей. Врачи у нас ничем не лучше ментов по уроню коррупции. Одни за этим делом уже забыли как преступников ловить, другие как людей лечить. А самое печальное что к ним уже хороший специалист работать не пойдёт, так как просто не сможет работать в такой гнилой системе. Поэтому уезжают в развитые страны работать.
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Уезжают, потому что за копейки работать не хотят, при этом ответственность у них зашкаливает. Всем должны, не всех воскресили, даже хроников
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Дивне пояснення. Та майже у всіх померлих у світі від коронавірусу були супутні, інколи хронічні хвороби. Однак у жодній країні ці хвороби досі не називали першопричиною смерті.
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Звичайно що не коронавірус винний. Винні лікарі які погано вчилися своїй професії, не змогли вчасно поставити діагноз і спасти людину.
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Может она итак бы умерла. Но в данном случае очевидна отмазка.
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Не, ребята, вопросьі надо задавать радуцкому - голове комитета ВР по вопросам здоровья и медстрахования.
Ето ето чмо грозит пальчиком о штрафах и уголовной ответсттвенности в то время как етот комитет не сделал ничего для защитьі гражлан.
Причем спрашивать с етого козла надо довольно жестко, вплоть до.
Иначе толку не будет. Ети ублюдки должньі чувствовать ответственность перед народом. И если ее нет, то народ жесткими методами ету ответственность должен всяким ублюдкам радуцким привить
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та канєшно, той ушанєц нівчом нівінават - то людішкі от старості умірают і от хроніческіх хвороп. Коронавірус іх просто на чістую воду виводіт, а так би оні продолжалі п влачіть жалкоє сущєствованіє
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коронавірус - санітар "лєса" - виявляєт больних і нємощних, очіщая популяцію от біомусора (С)
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Это все равно что сказать что умершие от вируса старики умерли от старости. Вирус спровоцировал у женщины осложнение болезни и смерть. Не дай Бог зараза проникнет в Украину с такими лживыми врачами подлецами.
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Старики на шее сидят не только в Китае.Главное волну поднять и панику сочинить
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Раньше многие народы убивали бесполезных стариков. Душили, забивали палками, морили голодом до смерти, бросали в лесу, бросали с утеса, некоторые даже съедали.
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А монголы закапывали живьем. Надеюсь не испортил вам настроение дедушка.
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Монголы русских закапывали 300 лет,потом за дело взялись крымские татары
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В Италии коронавирус лечат Тоцилизумабом,это средство от ревматоидного артрита
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... "сопутствующіє балезні" наразі шукаються ...
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Китай тоже лечит этим препаратом,ничего не шукая
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И мы тоже абсолютно верим🤣 Мне интересно они берут уроки по вранью у )(уйла. Она утанула, он был тяжелее воздуха, одним словом Мрази😬
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а они не считают,что они хреново считают...©
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Если так говорят Черноветские врачи то это говорит о том что там нету ни экспрес-тестов ни лабораторий по определению корона-вируса.
Если врачи только уверены а не констатируют факт значит МОЗ и правительство страны нам нагло врет об готовности страны к корона-вирусу тем более если учесть то что даже банальных намордников не хватает а они ГОТОВЫ.
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Что, в Черновцах нет судмедэкспертов? Или школа паталогоанатомов уже канула в лету и настали средние века?
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Паталогоанатомы и судмедексперты могут выявить только повреждения а бацилы могут выявить только баклаборатории да и то если имеют соответствующие реактивы.Там на язык не попробуеш а реактивов по всей видимости нету.
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Умерла молодая женщина.В любом случае должно быть проведено следствие , получила ли она адекватное лечение. Отмазки врачей предсказуемы. Ну не могли ж они сказать, что да, виноваты, недооценили и не лечили
Капец какой-то.
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Главное, что Минздрав возглавляет не Супрун.
Все остальное - ерунда, прорветесь.
Ну, подумаешь, какие то сотни тысяч обещанных смертей.
Главное - что не Супрун, вот то для вас было настоящее бедствие.
У вас уже скоро год, как новый(е) министр(ы) здровоохранения, и ситуация улучшается прямо с каждым днем, я же вижу.

Прорветесь.
Банку из воды на голову наденьте от коронавируса, и тестируйтесь каждый день, и все будет хорошо.
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Более абсурдным чем утверждение, что причина смерти не от коронавируса были только диагнозы и заключения врачей после Чернобольской катастрофа в 1986 г. Тогда тоже была дана установка, что диагноза лучевая болезнь не существует. Цель одна скрыть истиные масштабы последствий показухи. Сейчас мне кажется все будет происходить по подобному сценарию. Нагнетаются панические настроения, видемость бурной деятельности при полном отсутствии таковой, замалчивание истиных масштабов и последствий эпидемии, искажение статистических данных (выборочное проведение тестов только у лиц с развернутой клиникой) создаютидеальные условия для манипуляции общественным мнением. На выходе мы будем иметь: "Было крайне тяжело, весь экономический поненциал и резервы были брошены на борьбу с эпидемией и благодаря "четкой работе МЗО, штаба и лично "генерального секретаря партии" удалось минимизировать число заболевших". При этом за скобками останутся истиные цифры заболевших и умерших потому, что "...смерть была связана с сопутствующими диагнозами и болезнями" Источник: https://censor.net.ua/v3182250
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Хотелось бы все-таки понять, в чем заключалась подготовка власти за эти 2 месяца к эпидемии.
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в замене правительства на более дееспособное которое справится с любыми трудностями
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и в выделении денег - разве этого мало ?)))) (в смысле не денег...хотя их всегда мало)))
а телодвижений))))) (ну Вы поняли)))))
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По моему мнению, в таких случаях коронавирус выступает в качестве такого катализатора болезни: он ослабляет иммунную систему и организм не может сопротивляться имевшейся болезни. Может, я ошибаюсь не знаю, но вот кажется
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Я не думаю что ошибаюсь, но в этой печальной новости я увидел иной смысл, а именно … Приехало какое то оно с Италии, пообщалось с этой семьёй и на выходе смерть . Это касается всего того тупого быдла которое поразъехалось по заграницам и по приезду на всех "чихало".
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Красивый кабинет, в больничных палатах и реанимации такой же уровень наверное, почему бы оттуда не записать обращение.
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напомните мне хоть один случай, когда бы вышло хоть одно.... э...лицо и сказало - виновен точно медик...наша медицина никакашка... а на умершего всегда легче всего повесить всю вину (хоть в медицине, хоть в следствии)
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Всегда есть причины и следствия. Некоторые верят в сказки. Каждому-свое.
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они знают, что мы знаем, что они брешут... но всё равно продолжают брехать... может и была патология, но осталась бы жива, если б не вирус. театр абсурда!
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