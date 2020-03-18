 Чернівецькі лікарі впевнені, що 33-річна пацієнтка померла не через коронавірус, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Про це у відеозверненні заявив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.
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"На превеликий жаль, смерть жінки, яка сталася вчора в обласній клінічній лікарні ... Вона, на жаль, трапилася в цьому відділенні, але на переконання і професійну думку лікарів, яким ми абсолютно довіряємо, ця смерть була пов'язана із супутніми діагнозами і хворобами цієї жінки", - сказав він.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано другий випадок смерті пацієнтки з коронавірусом COVID-19 - 33-річної жінки з Чернівецької області. Увечері 13 березня госпіталізували її і двох дітей з підвищеною температурою. Усі вони не були за кордоном останнім часом, однак мали контакт з людиною, яка повернулася з Італії. 16 березня жінка померла. В облдержадміністрації повідомляли, що причиною її смерті стала хронічна патологія, не пов'язана з можливим діагнозом. Однак результат аналізу жінки на COVID-19 також виявився позитивним. Рідні жінки звинувачують в її смерті медиків, які не госпіталізували її після першого звернення.
Суть случая понятна - хайпануть и срубить бабла на паллиативном случае
Общество стремительно деградирует, без морали не будет ничего хорошего..
Умерла бы и в этом нет никаких сомнений, ибо в стволе мозга находятся все жизненно важные центры (дыхательный, сосудо-двигательный и прочее).
Жизнь физического тела коротка и ничего особенного из себя не представляет, ибо после смерти эта оболочка просто сгнивает.
Жизнь Души (духовное тело) - вот суть Жизни.
Душа бессмертна...
Человек приходит на Землю в обличии тела, чтобы понять смысл Жизни и приобрести знания.
После смерти ты сама будешь выбирать себе тело, чтобы понять смысл. Если в этой жизни была бандитом, то ты сама выберешь себе другое тело. тело терпилы, чтоб познать как оно.
Ни Ада, ни Рая не существует. Тебя встретят кураторы, которые, если ты сама не в состоянии, помогут выбрать новое тело.
Суть Жизни - несколько тысяч лет воплощаться, чтобы понять смысл и, в конечном итоге, прервав воплощение, остаться в теле духовном.
Вопрос - в чем разница между словами "умер" и "воткнул"? Мне, например, очень нравится слово "пошабашил"
Жду вразумительный ответ
Эмпатия - одно из свойств здорового человека, если её нет это говорит о болезни так считают ученые.
И даже по вашей вере, человек в процессе перевоплощений должен извлекать уроки и если у него нет любви к людям, живому, уважения к созданиям Творца, ни о каких уроках речи быть не может.
Человек не понимающий чужую боль не человек.
Человек с лёгкостью её причиняющий словами и относящийся к другим без уважения тоже.
Истинно верующий не будет причинять другим боль даже с помощью не правильных слов, так как волнуется о карме.
О своих близких такими словами можете высказываться, хотя не думаю, что вам захочется.
Любовь понятие свойственное человеку.
А когда человек общается на ты и с помощью эмодзи это говорит о нем очень многое.
Никого не призываю верить в то, что я написал.
Это моя точка зрения. У Вас своя, но очень эмоциональная.
Всё, что происходит с нашей, человеческой точки зрения, горестно.
Но, там это ничтожно и не интересно.
Прошу дать лишь один ответ на вопрос - в случае смерти вся "жизнь" индивида прекращается?
попробуйте посмотреть на это с другими знаниями и Вы поймете, что земная жизнь - дишь маленький эпизод
Земная жизнь, даже в вашей вере, не просто эпизод, а возможность измениться и вырасти духовно, человек должен учиться познавать и любить.
Вы не на черновик пишете, это не компьютерная игра, где умер и воскрес и начал с того же места, у всего есть последствия.
Вы рассуждаете как подросток, не интересно с вами общаться на философские темы, да и не по теме - флуд, я высказала, то что хотела, ваше дело выносить что-то из этого или нет.
Но.. Вы мне не ответили на вопрос, который я Вам задал.
По-сему я считаю Вас балаболкой с упором на чувства.
Этим страдает все порохобратство.
Они мне напоминают секту зомбированный обозленных хамовитых адептов.
Никакого анализа ситуации.
Что бы кто не сделал, кроме пети конечно, все - плохо.
И этот русский мат..... Тьфу, мерзость.
Пришёл, постебался, не понравился ответ - понёс какую-то херню, теперь претендуешь на то, что она поддерживает твою точку зрения.
Марина толково тебе ответила и толково изложила свою точку зрения. Тебя она не устраивает, так и ее твоя тоже - у вас разные представления и взгляды, не примазывайся - иди "шабашить" в свой клуб.
Например, показали молящихся врачей в Тернополе (по-моему), но не сказали, что у них нет средств защиты. Напомнили про клятву гиппократа, но умолчали, что если все по болеют то некому будет лечить больных.
Показали санжары, но не сказали что пансионат для такого не готов, что у людей нет надежды на медицину, что они будут лечиться за свой счёт, как сейчас ситуация с масками.
Говорят про аморальность тех кто против, чтобы возвращались люди, но никто не говорит ПРО АМОРАЛЬНОСТЬ ТЕХ КТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ и идёт в церковь, магазины, аптеки и тем самым ставит В ОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ ТЫСЯЧ.
Потому для зелеботов правда одна, а для всего населения другая и чем дальше такой брехни, тем меньше доверия, а это уже будет опасно. Но виноват а власть.
Клятва Гиппократа не подразумевает слепому служению быдло массы. Читаем, просвещаемся и перестаем штопать глупости https://www.rlsnet.ru/books_book_id_7_page_1.htm
Теперь я еще больше убедился в отсутствии у Вас ваще каких-либо знаний.
Не зависимо от клятвы, глупо делать так чтобы в эпидемию все медики заболели.
А быдло это вы, вы эже достаточно это выше показали.
Нет желания общаться с вами.
Треплете языками как помелом...
Человечность, сострадание, любовь...
Вашу человечность я чуть ли не каждый день наблюдаю... Привозит скорая вонючее, гниющее тело в сопровождении сердобольных (типа Вас) родичей.
тело втыкает ровно через час, а такие, как Вы, болезные, начинают кудахтать - как же так? почему вы не спасли в 21 веке?
Очнулись?
Легко сделать виноватым другого человека, а еще легче врача.
Вот Вам и все ответы на клятвы и любовь.
Особливо старше покоління (мої спостереження) боїться бути винним навіть в якійсь дрібничці. Слово "пробачте" для них не існує - цілу теорії розведуть замість цього слова але будуть годину доводити, що невинуваті.
Дальше не читал. Быдломасса детектед.
Зато быдло с камнями показало себя во всей красе, опозорили на весь мир себя и свою страну
Дети из-за того, что у нас война испугались и думали, что боевые действия начались у них
Народ тоже испугался.
Кроме того, что все знают, что у нас лечить не будут в случае чего.
Людей за страх винить нельзя.
А на счёт мира, так в мире все люди ведут себя
В США многие местные голосовали за то, чтобы не принимать карантинных, выгребают все полки в магазинах.
В Китае тех кто не носил маски били...
А если учесть, что человек не соблюдающий безопасность заражает других и из за него может умереть тысяча...
Почему-то у нас никто не осуждает тех, кто не соблюдает карантин и ходит в церкви по магазинам.
Жители санжар думали, что у них будет такой же карантин.
И их нельзя за это винить, глядя на то, как власть организует карантин вновь прибывших.
Короче людей нищих напугали, а ещё и быдлом называют.
А про бидло з камнями - до твого друга авакова. Який завіз тітушок. Бо багато було не місцевих. Санжари - не Харків, там російська - рідкість. А "бидло" говорило на камеру російською.
А система водовидвиду отдельная не нужна. В обычных домах в водовидвиде полно вирусов гепатита который гораздо страшнее. И нет никаких эпидемий.
А может, лучше правду сказать?
для баблоимеющих это точка зрения
Сколько было телодвижений... ИВЛ, мрут, как мухи, входы-выходы из больницы сваркой заварили. Стоять, все пызда!
И, шо по итогу?
Симптоматика та же и скорее всего - гриппоподобные состояния, ибо от гриппа точно также втыкают
У этого вируса особенность - высокая заразность + инкубационный период. В отличии от предыдущих, которых удалось относительно легко локализовать с этим пока не выходит.
Ето ето чмо грозит пальчиком о штрафах и уголовной ответсттвенности в то время как етот комитет не сделал ничего для защитьі гражлан.
Причем спрашивать с етого козла надо довольно жестко, вплоть до.
Иначе толку не будет. Ети ублюдки должньі чувствовать ответственность перед народом. И если ее нет, то народ жесткими методами ету ответственность должен всяким ублюдкам радуцким привить
Если врачи только уверены а не констатируют факт значит МОЗ и правительство страны нам нагло врет об готовности страны к корона-вирусу тем более если учесть то что даже банальных намордников не хватает а они ГОТОВЫ.
Капец какой-то.
Все остальное - ерунда, прорветесь.
Ну, подумаешь, какие то сотни тысяч обещанных смертей.
Главное - что не Супрун, вот то для вас было настоящее бедствие.
У вас уже скоро год, как новый(е) министр(ы) здровоохранения, и ситуация улучшается прямо с каждым днем, я же вижу.
Прорветесь.
Банку из воды на голову наденьте от коронавируса, и тестируйтесь каждый день, и все будет хорошо.
а телодвижений))))) (ну Вы поняли)))))