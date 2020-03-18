 Українців зі Шрі-Ланки почнуть вивозити в середу, - Кулеба

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра (18 березня. - Ред.) повертаємо українців, які не могли виїхати з Шрі-Ланки", - написав він.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook розповів про виконану роботу щодо повернення зі Шрі-Ланки кількох сотень українських туристів.
За його словами, українське посольство звернулося до української громади на Шрі-Ланці, яка "допомагає втілити практичні рішення для повернення наших додому". Крім того, авіакомпанія Air Arabia підтвердила готовність виконати заплановані раніше додаткові рейси для громадян України 18, 20 і 21 березня і отримала необхідні дозволи на приліт в Україну. А Flydubai попросила дозволити приліт, а коли офіційний лист було надано, попросила інший, який уже теж надали. Міністр висловив сподівання, що запланований переліт відбудеться.
Тим, хто зараз на Шрі-Ланці, Кулеба порадив не намагатися виїжджати обхідними шляхами. "Переконайтесь, що ви надіслали свої контакти та інформацію про своє місце перебування до Посольства України в Індії та зареєструвалися в системі "ДРУГ". Ми вас витягнемо", - зазначив глава МЗС.
Нагадаємо, в Коломбо 105 українських громадян не змогли вилетіти додому, оскільки, за їхніми словами, міжнародний аеропорт "Бориспіль" відмовився приймати літак.
По количеству заболевших (по офф данным) мы намного отстаем от всего Мира
Царит под сводом склепа,
И вам тогда должна открыться истина одна,
Что без веселья, тихо жить - нелепо.(с)
в чем проблема пересидеть карантин на Шри Ланке.
Внимание! Функции Посольства Украины в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка выполняет Посольство Украины в Индии: Руководитель Посольства: Шевченко Александр Дмитриевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Индия, Народной Республике Бангладеш, Республике Мальдивы, Федеративной Демократической Республике Непал и Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству.
Во внешнеполитическом ведомстве "позитивно оценили данную инициативу Медведчука", считает "ГолосUA".
"Речь идет об инициативе, выдвинутой парламентариями, которым и следует разъяснить свои намерения. Нам представляется, что такого рода инициатива должна быть направлена на поддержку усилий, предпринимаемых трехсторонней контактной группой и главами государств и правительств в нормандском формате", - сказано в ответе французского МИД.Это не провал политики - это сдача интересов Украины, которая уже явно поддерживается руководством страны...
здаецца мне, что и коронавирус уже не поможет остановить украинцев не собираться больше 10 человек...