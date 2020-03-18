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 Політика України
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Все про:Шрі-Ланка (19) Кулеба Дмитро (262) Криклій (99) COVID-19 (1125)

 Українців зі Шрі-Ланки почнуть вивозити в середу, - Кулеба

Кілька сотень українських туристів, які перебували на Шрі-Ланці в момент оголошення карантину, повернуться 18 березня.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра (18 березня. - Ред.) повертаємо українців, які не могли виїхати з Шрі-Ланки", - написав він.

Українців зі Шрі-Ланки почнуть вивозити в середу, - Кулеба 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 105 громадян України застрягли на Шрі-Ланці: "Бориспіль" відмовився приймати літак. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook розповів про виконану роботу щодо повернення зі Шрі-Ланки кількох сотень українських туристів.

За його словами, українське посольство звернулося до української громади на Шрі-Ланці, яка "допомагає втілити практичні рішення для повернення наших додому". Крім того, авіакомпанія Air Arabia підтвердила готовність виконати заплановані раніше додаткові рейси для громадян України 18, 20 і 21 березня і отримала необхідні дозволи на приліт в Україну. А Flydubai попросила дозволити приліт, а коли офіційний лист було надано, попросила інший, який уже теж надали. Міністр висловив сподівання, що запланований переліт відбудеться.

Тим, хто зараз на Шрі-Ланці, Кулеба порадив не намагатися виїжджати обхідними шляхами. "Переконайтесь, що ви надіслали свої контакти та інформацію про своє місце перебування до Посольства України в Індії та зареєструвалися в системі "ДРУГ". Ми вас витягнемо", - зазначив глава МЗС.

Українців зі Шрі-Ланки почнуть вивозити в середу, - Кулеба 02

Нагадаємо, в Коломбо 105 українських громадян не змогли вилетіти додому, оскільки, за їхніми словами, міжнародний аеропорт "Бориспіль" відмовився приймати літак.

Також читайте: Перший випадок коронавірусу 2019-nCoV зафіксували в Шрі-Ланці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182248
 
 
 Топ коментарі
 
умереть чтоб дома могли.У Зе наверно есть похоронный бизнес.
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Якщо вони не привезуть чаю, то вони нам непотрібні.
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Я так понимаю задача забить все инфекционки до отказа выполняется
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считаю правильным это!
По количеству заболевших (по офф данным) мы намного отстаем от всего Мира Украинцев из Шри-Ланки начнут вывозить в среду, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3694
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Ага. Догоним и перегоним. Шри-Ланка в помощь.
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По хорошему, их бы пристрелить вначале...
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Якщо вони не привезуть чаю, то вони нам непотрібні.
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Я так понимаю задача забить все инфекционки до отказа выполняется
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Зараз вже не приймають у лікарні для планових операцій. Тому будуть вмирати ті, хто має необхідність у операції та хворі на короновірус.
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умереть чтоб дома могли.У Зе наверно есть похоронный бизнес.
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Зайдите посмотреть, какая тьма и тишина
Царит под сводом склепа,
И вам тогда должна открыться истина одна,
Что без веселья, тихо жить - нелепо.(с)
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Тому що епідемія- єдиний шанс на порятунок для Пенсійного Фонду, та й самої зеленої влади з попоблоком.
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Виробник туалетного паперу Каховинка заявив про намір викупити Apple
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Наш виробник здатен що завгодно перетворити на туалетний папір!
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они как будто "застряли" в какой-то отсталой заднице мира вроде Козляндии.

в чем проблема пересидеть карантин на Шри Ланке.
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Они могли бы, но кто оплатит 2,5 недели проживания? Это не дёшево там, если ты не по путевке будешь
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Договоритесь! Вернут вместе с теми, на ком они. Украинцев из Шри-Ланки начнут вывозить в среду, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8011
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видать кулевлоб тяжело на посту министра...
Внимание! Функции Посольства Украины в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка выполняет Посольство Украины в Индии: Руководитель Посольства: Шевченко Александр Дмитриевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Индия, Народной Республике Бангладеш, Республике Мальдивы, Федеративной Демократической Республике Непал и Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству.
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Бюджет 2019 і початку 2020 р.р. провалено по усіх статтях. "заткнути провалля" нічим - МВФ учора послав Зеленського подальше. Сьогодні доллар по 30 грн(!). Завтра стрибнуть ціни. Післязавтра - реальна загроза ДЕФОЛТУ. Це так він "захищає співвітчизників" - демонстративно посилає літаки, щоб привезти ... куди? На погибель???
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Проблема в том, что там 1500 чел застряли. И 3-4 борта не спасут ситуацию. Мои знакомые там сейчас. Информации по выезду у них ноль, сегодня должны выселить из отеля
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А не повод ли это для того, чтобы сначала спросить у кулебы - что это такое?

Во внешнеполитическом ведомстве "позитивно оценили данную инициативу Медведчука", считает "ГолосUA".
"Речь идет об инициативе, выдвинутой парламентариями, которым и следует разъяснить свои намерения. Нам представляется, что такого рода инициатива должна быть направлена на поддержку усилий, предпринимаемых трехсторонней контактной группой и главами государств и правительств в нормандском формате", - сказано в ответе французского МИД.Это не провал политики - это сдача интересов Украины, которая уже явно поддерживается руководством страны...
здаецца мне, что и коронавирус уже не поможет остановить украинцев не собираться больше 10 человек...
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