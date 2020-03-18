 Більшість приміських електричок 18 березня не вирушать за маршрутом, - "Укрзалізниця"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку компанії.
Зазначається, що більшість потягів не вирушать за маршрутом, а деякі проїдуть за скороченим, щоб його завершити до 12:00.
Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
16 березня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів.
Пізніше того ж дня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні з полудня 18 березня припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Також не працюватимуть метрополітени.
Об этом городской голова объявил во время трансляции в Facebook.
Он мотивировал свой поступок новыми случаями заражений в области, сказав, что в Черновцы пришла смерть.
"После того, как мы получили из Киева информацию об увеличении количества зараженных, я принял решение о приостановке работы общественного транспорта в городе Черновцы", - заявил Каспрук.
Это практически полная протяженность города.
В Киеве с Троещины до Петровки - 15 км.
99% санитарок в больницах живут в районах области.
Делайте выводы сами
10% умирает и соотношение выздоровело 3500 умерло 2500
Так10% или 71%. Вы его больше слушайте, он вам ещё о группе крови на рукаве писать будет. А я шо по чём купил.
Этанол 96% - 833 мл
Перекис водню 3% - 42 мл
Глицерин 98% - 14 мл
Вода кипяченная охлажденная 1 литр
Емкость плотно закрыть на 72 часа.Здоровья вам
Оставляем только первое и радуемся
сорвите уборы -
По улице чешут
корона-форс-мажоры...
откройте веки,
Сдохните разом
Не мучьтесь во веки
на форуме нашем
порохобот.
А "старперы" ищут к комунизиму пути,
За льбым хорошим делом наблюдают бандюки,
Наркоманы по подьездам забивают косяки-
А ты так прекрасен в наших глазах,наш короновирус,
Ах ты пандэмия,как ты хороша.
Горит луч надежды в наших глазах,
Ну только з Каганатом,унас не выйдет нишиша."
У нас же эта часть антикризисной программы вообще никого не интересует. И это при том, что именно транспортные ограничения у нас предприняты более жесткие, чем у стран, где статистика заболеваемости действительно пугающая. Тут дело даже не в том, что сами меры такие жесткие, а то, почему они такие, и что никого не интересуют последствия, которые могут оказаться не менее тяжелыми, чем от самого вируса.
Насколько можно понять, сверхжесткие меры ограничительного характера связаны с одним простым фатом. Страна абсолютно не подготовлена к любой существенной вспышке эпидемии. В отличие от Италии, Франции, Южной Кореи или Китая, у нас нечем, некому и негде бороться с эпидемией. Более того, нет и не предвидится, поскольку правительство не создало таких возможностей, а вся власть - профукала деньги, которые необходимы для организации минимального фронта борьбы с вирусом. Единственное, что в силах этой власти - попытаться создать максимальные препятствия для распространения вируса, поскольку вырвавшись на большие массы населения, его уже не остановить.
https://defence-line.org/2020/03/o-tekushhem-momente-s-predystoriej-chast-5/
Выглянул в окно - забита маршрутками.
На маршрут не вышли.
Вот такая ЗЕленая арифметика !!!
Є мудрі країни та керівники в них.