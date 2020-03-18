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Все про:карантин (311) Укрзалізниця (957) електричка (36)

 Більшість приміських електричок 18 березня не вирушать за маршрутом, - "Укрзалізниця"

З опівдня 18 березня "Укрзалізниця" призупиняє курсування приміських поїздів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку компанії.

Зазначається, що більшість потягів не вирушать за маршрутом, а деякі проїдуть за скороченим, щоб його завершити до 12:00.

Більшість приміських електричок 18 березня не вирушать за маршрутом, - Укрзалізниця 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин в Україні: Мінінфраструктури представило перелік скасованих пасажирських поїздів

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

16 березня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів.

Пізніше того ж дня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні з полудня 18 березня припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Також не працюватимуть метрополітени.

Також читайте: Українці вже здали 400 тисяч квитків на скасовані поїзди, - Криклій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182247
 
 
 Топ коментарі
 
зебилы во главе с идиотом янелохом умышленно, или по дурости, создают в стране коллапс и сеют панику.
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На встрече олигархов и Зеленского было запрошено 12-15 миллиардов на борьбу с коронавирусом.Олигархи это не барыги,бабла дадут.Будешь должен,сказал Коломорйский
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А як добиратимуться не роботу продавці магазинів, касири в супермаркети, працівники пекарень випікати хліб, лікарі в лікарні, та інший персонал забезпечення життєдіяльності міста?
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Хуже апокалипса ....но в рашке все угорают: как в ЕС паника нет туалетной бумаги
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А у меня, как и у Голобородька, лисапт есть... Більшість приміських електричок 18 березня не вирушать за маршрутом, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 2734
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А ще треба закрити продовольчі магазини, бо пенсіонери багато їдять.
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Очень странные решения. Без плана. Паника.
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Да уж, к сожалению. Мне есть с чем сравнить. Тут всё куда системнее и продуманнее.
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Лісапєд мій,лісапєд-двокольосний "Гранд Чєрокі"...
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Торба. А як бути тим хто їздить на роботу електричкою? Є і такі.
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Нехай ходять пішки, бо інакше вони будуть порохоботами.
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Лісапєт тільки для Голобородька, а всі інші повинні ходити пішки.
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А чому не заборонили ОПський кортеж? То теж громадський транспорт, там їздить набагато більше 10 чоловік!..
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"Порохоботы" будут ходить на работу по четным числам,а"зебилы" по нечетным.
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В Черновцах с 18 марта прекратит работу общественный транспорт - троллейбусы и автобусы. Такое решение принял мэр Черновцов Алексей Каспрук.
Об этом городской голова объявил во время трансляции в Facebook.
Он мотивировал свой поступок новыми случаями заражений в области, сказав, что в Черновцы пришла смерть.
"После того, как мы получили из Киева информацию об увеличении количества зараженных, я принял решение о приостановке работы общественного транспорта в городе Черновцы", - заявил Каспрук.
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и что же делать тем, кто ездил на работу на общественном транспорте?ведь тут тролляки изнылись, от закрытия метрополитена уже
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типо можно пешком на работу ходить всем?
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Можна, особливо якщо врахувати що Чернівці холмисті, кілометрів 12 догори комусь шльопати.
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От Прута до автовокзала - 8 км.
Это практически полная протяженность города.
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А як добиратимуться не роботу продавці магазинів, касири в супермаркети, працівники пекарень випікати хліб, лікарі в лікарні, та інший персонал забезпечення життєдіяльності міста?
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Вони повинні дивитися на святого Зе, бо це лікує від короновірусу.
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у менеджеров по продажам, ай-ти персонала, офисных сидельцев и прочих хипстеров есть еще пара дней научиться в электрики, кассиры, грузчики, охранники и консьержки, пока все не заплыло говном.
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а то раньше в Черновцах была Жизнь... Большинство пригородных электричек 18 марта не отправятся по маршруту, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 9350
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В Черновцах с самой дальней окраины до центра - пешком идти один час.
В Киеве с Троещины до Петровки - 15 км.
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зебилы во главе с идиотом янелохом умышленно, или по дурости, создают в стране коллапс и сеют панику.
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На встрече олигархов и Зеленского было запрошено 12-15 миллиардов на борьбу с коронавирусом.Олигархи это не барыги,бабла дадут.Будешь должен,сказал Коломорйский
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Открою тайну...
99% санитарок в больницах живут в районах области.
Делайте выводы сами Большинство пригородных электричек 18 марта не отправятся по маршруту, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 9898
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В Италии 10% умирает и соотношение выздоровело 3500 умерло 2500 ...Люди с 2 группой крови подвергаются на 20% чаще
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Если выживу, поеду в Италию. Вакансий море будет Большинство пригородных электричек 18 марта не отправятся по маршруту, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 1105
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это ничего, что умирают там в основном пенсионеры?
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Да похеру... Лучше пошабашить на берегу моря, на солнечном пляже, чем в засранной и преданной Украине Большинство пригородных электричек 18 марта не отправятся по маршруту, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 6289
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Vidal Tet В какой школе преподают арифметику?
10% умирает и соотношение выздоровело 3500 умерло 2500
Так10% или 71%. Вы его больше слушайте, он вам ещё о группе крови на рукаве писать будет. А я шо по чём купил.
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Збережи нас Господь від зебілів,а вже з вірусом якось впораємося...
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Даю бесплатный рецепт приготовления антисептика в домашних условиях.
Этанол 96% - 833 мл
Перекис водню 3% - 42 мл
Глицерин 98% - 14 мл
Вода кипяченная охлажденная 1 литр
Емкость плотно закрыть на 72 часа.Здоровья вам
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коррегирую...
Оставляем только первое и радуемся Большинство пригородных электричек 18 марта не отправятся по маршруту, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 7973
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А как 72 часа терпеть, чтобы потом этанол выцедить и выпить?


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Сейчас "выживальщики" сидят в своих бункерах и смотрят на всех как на дебилов.
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Ага,ага. Там за гречкой, тушёнкой, ящиками с автоматами Калашникова и крепкой обувью не развернутся. Большинство пригородных электричек 18 марта не отправятся по маршруту, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 5502 А какой длинны ( да нет, я не об этом) у вас нож выживальщика?
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Раскройте рты,
сорвите уборы -
По улице чешут
корона-форс-мажоры...
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подставьте хлебало,
откройте веки,
Сдохните разом
Не мучьтесь во веки Большинство пригородных электричек 18 марта не отправятся по маршруту, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 1627
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Радовать хочу тебя сегодня радовать Одну тебя любить и радовать Хочу чтоб нас пути нечаянно свели Радовать твой короновірус перекладывать Твой вирусняк перекладывать На плечи зебильньіе твои...
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Вылил потужно ведро нечистот
на форуме нашем
порохобот.
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"Жизнь пошла такая-не проехать,не пройти,
А "старперы" ищут к комунизиму пути,
За льбым хорошим делом наблюдают бандюки,
Наркоманы по подьездам забивают косяки-
А ты так прекрасен в наших глазах,наш короновирус,
Ах ты пандэмия,как ты хороша.
Горит луч надежды в наших глазах,
Ну только з Каганатом,унас не выйдет нишиша."
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Британия и Франция, например, вводя свои ограничения высчитывают, какие последствия такие решения будут иметь в частности, что будут делать люди, которые не смогут добираться до места своей работы. Так в Британии этот вопрос, на сколько это можно понять, решается соответствующими финансовыми вливаниями в бизнес, который продолжает выплачивать зарплату своим работникам. Во Франции вопрос будет решаться путем выплаты больничных. Но в любом случае, антивирусная программа правительства предусматривает компенсационный механизм, который хоть в какой-то мере делает вынужденный простой работников терпимым, а не катастрофичным.
У нас же эта часть антикризисной программы вообще никого не интересует. И это при том, что именно транспортные ограничения у нас предприняты более жесткие, чем у стран, где статистика заболеваемости действительно пугающая. Тут дело даже не в том, что сами меры такие жесткие, а то, почему они такие, и что никого не интересуют последствия, которые могут оказаться не менее тяжелыми, чем от самого вируса.
Насколько можно понять, сверхжесткие меры ограничительного характера связаны с одним простым фатом. Страна абсолютно не подготовлена к любой существенной вспышке эпидемии. В отличие от Италии, Франции, Южной Кореи или Китая, у нас нечем, некому и негде бороться с эпидемией. Более того, нет и не предвидится, поскольку правительство не создало таких возможностей, а вся власть - профукала деньги, которые необходимы для организации минимального фронта борьбы с вирусом. Единственное, что в силах этой власти - попытаться создать максимальные препятствия для распространения вируса, поскольку вырвавшись на большие массы населения, его уже не остановить.

https://defence-line.org/2020/03/o-tekushhem-momente-s-predystoriej-chast-5/
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Напротив автостоянка.
Выглянул в окно - забита маршрутками.
На маршрут не вышли.
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Власти ЗЕленой ПЛЕВАТЬ как люди доберутся на работу а на тех кого отправили на карантин домой до апреля им тоже плевать за что они жить будут .....

Вот такая ЗЕленая арифметика !!!
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неправильні рішення! Сербія заборонила людям старшим 65 років вештатися по вулицям.
Є мудрі країни та керівники в них.
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