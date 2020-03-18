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Все про:карантин (311) Львівщина (1069) COVID-19 (1125)

 22 людини госпіталізовано з підозрою на коронавірус на Львівщині, - ОДА

У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 6 осіб з підозрою на коронавірус. Усі вони перебували за кордоном.

У всіх пацієнтів клінічні прояви гострої респіраторної інфекції, повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Васько, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЛОДА.

Стан усіх хворих - стабільний, в однієї людини - пневмонія.

За словами Васька, проводяться обстеження, аналізи на COVID-19 будуть відправлені до Києва.

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"Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі. Загалом на Львівщині з підозрою на COVID-19 госпіталізовано 22 людини", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 17 березня повідомлялося, що у Львівській інфекційній лікарні 14 осіб перевіряють на зараження коронавірусом. В.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Васько зазначав, що щодоби до медиків звертаються від 12 до 20 осіб, які підозрюють у себе коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182246
 
 
 Топ коментарі
 
Там, де і електричні самокати.
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физически выжить сначало а потом и экономике можно думать. Представь, хоть цыфри плюс минус до 10 но вот день через день 65:280:460:860:прирост за день и потом за день более 28 умерших - теперь не говорят сколько и что, только меры и ограничение а ведь это при медецине в Норге. Такое чувство что фильмы о страшных последствиях после вирусов - это тут на улице, нет нету хаоса, но глупость людей в первые дни просто удивила. Но после введение особого положения где за не соблюдение сразу 4 года тьюрми, люди поняли что это сирьёзно.
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П По словам Васько, проводятся обследования, анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев.Источник: https://censor.net.ua/n3182246
Это жопа полная это писец...в киев за500 км анализы отправляют
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жопомои додому приїхали
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Цензор стебется такими фотками? Де скафандры?
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Вже в Києві ряд установ не працює завдяки цьому короновірусу. Що далі буде з економікою ніхто не знає🙄
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физически выжить сначало а потом и экономике можно думать. Представь, хоть цыфри плюс минус до 10 но вот день через день 65:280:460:860:прирост за день и потом за день более 28 умерших - теперь не говорят сколько и что, только меры и ограничение а ведь это при медецине в Норге. Такое чувство что фильмы о страшных последствиях после вирусов - это тут на улице, нет нету хаоса, но глупость людей в первые дни просто удивила. Но после введение особого положения где за не соблюдение сразу 4 года тьюрми, люди поняли что это сирьёзно.
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удалил сам, нехватало пару слов и уж слишком много ошибок было - можно не правильно понять - зараза это был думан вирус а не люди и в карантин всех кто вьехал в Украину - всех без исключении, вирусу пофиг чин или сколько кому денег.
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Цены на авиабилеты подскочили в 10 раз.Барыги Порошенко продолжают грабить нищих иностранцев-украинцев.
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Шо конфетку рошен съел и обкакался?
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Такими темпами уже через 3-5 дней в регионах не останется свободных аппаратов вентиляции легких и начнется всеобщий шухер. Люди будут сносить чиновникам их дурные баштаны прямо на рабочих местах!
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Мудрий український нарід який за роки незалежності вибирає як не Кравчука з Кучмою, то Проффесора.
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люди могут уже зараз заменить чиновников и всех всем обеспечить. чиновники плохие. люди все знают и умеют
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Зекоманду ніхто не буде міняти, навіщо якщо всі будуть мертві. Чому? Бо вони найкращі в Світі та його околицях🤢
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тому Васько, який перся по кістках на посаду, дав задню
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Воистину правда - дурак и в Африке дурак . А с чем ты в серце догадуюсь - с дерьмом.
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як це підозреніє? так або ні , цеж Львів з лікарями а не глухе село з фельшером
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Щас с европы придется эшелонами эвакуировать
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73 % эвакуации и короновирус пропаде сам собой
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Эх,а я думал отдохнуть,расслабиться,мотнуть во Львов,випити кварту темного львівського...Эх,не судьба...
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не кажи так, "що не судьба", бо доля може зіграти злий жарт, кажи - не на часі! 22 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус на Львовщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6723
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Якщо молоді і до того не мали особлих проблем зі здоров'ям,то все буде нормально.
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Не будет нормально. Заразят стариков и те помрут. Как во всех странах до нас.
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Привезе, або не привезе... Він найкращий президент Всесвіту...
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шо-то как-то...
То 1,5 больных было, а после ролика янелоха стало тыща
Совпадение?
Не думаю 22 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус на Львовщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 1522
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П По словам Васько, проводятся обследования, анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев.Источник: https://censor.net.ua/n3182246
Это жопа полная это писец...в киев за500 км анализы отправляют
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Это же они просчитывали,что жопомои в этом году пять лярдов перешлют.И скажите потом,что не бедоносец.Вместо денег в бюджет,нате вам заразу неведомую привезу.
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величезна країна а на місці тестів нема
"анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев"
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в Київ все гівно відправляємо, а потім стогнемо чого така влада?
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может лучше в Китай отправить ? в киеве свои проблемы, студентов выживают,
чтобы не мешали кличку с зеленским
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С такими темпами диагностирования пока результаты придут у на половина страны заболеть успеет.
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Так, история из жизни. Когда, через 3 дня после Чернобыля я был в Киеве, и провел там месяц(даже немного больше) обучая персонал различных лабораторий проводить наборы спектров с помощью GeLi детекторов и затем анализировать полученные данные, под конец срока мне в номер гостиницы подселили командировочного из Львова. Ну думаю, наконец, с кем-то можно будет поговорить, выпить, закусить сальцом и т.д. Предложил.. Нет говорит, не пью и сала не ем.
Мораль- водочка с сальцом и чесночьком погубит любой вирус. И кстати, бацька белорусов в чём то прав когда советовал им тоже.
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я знаю другую версию бацьки - если хорошо пердануть в скафандре, вирус погибает.
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И конечно все 6 лежат в одной палате,а если вирус только у одного то остальные 5 намерено заражены.А за намеренное заражение вроде как 8 лет цугундера правительство обещает.
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Не первый раз встречаю абстрактную фразу "Состояние стабильное". Стабильное какое?! Это все равно, что утверждать: "В этой электрической цепи напряжение стабильное". Оно может быть стабильным и 12v при технических требованиях 220v. Нет желания сообщать объективные данные, не сообщайте вообще ничего.
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Ну это типа как с будуна=еле живой,но работать шото может.
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