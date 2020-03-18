 22 людини госпіталізовано з підозрою на коронавірус на Львівщині, - ОДА

У всіх пацієнтів клінічні прояви гострої респіраторної інфекції, повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Васько, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЛОДА.
Стан усіх хворих - стабільний, в однієї людини - пневмонія.
За словами Васька, проводяться обстеження, аналізи на COVID-19 будуть відправлені до Києва.
"Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі. Загалом на Львівщині з підозрою на COVID-19 госпіталізовано 22 людини", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 17 березня повідомлялося, що у Львівській інфекційній лікарні 14 осіб перевіряють на зараження коронавірусом. В.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Васько зазначав, що щодоби до медиків звертаються від 12 до 20 осіб, які підозрюють у себе коронавірус.
То 1,5 больных было, а после ролика янелоха стало тыща
Совпадение?
Не думаю
Это жопа полная это писец...в киев за500 км анализы отправляют
"анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев"
чтобы не мешали кличку с зеленским
Мораль- водочка с сальцом и чесночьком погубит любой вирус. И кстати, бацька белорусов в чём то прав когда советовал им тоже.