 Перші випадки COVID-19 підтвердили в Чорногорії

За словами прем'єр-міністра, діагноз підтверджено в жінок 1948 і 1973 років народження, які раніше були в районах, які зазнали епідемії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на видання MINA.

Він повідомив, що пацієнтки перебувають у спеціальному відділенні Клінічного центру, і на цей момент обидві стабільні.

Зазначимо, що Чорногорія була останньою країною в Європі без інфікованих COVID-19.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

11 березня ВООЗ назвала поширення коронавірусу пандемією.

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