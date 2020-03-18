 Мати померлої від коронавірусу жительки Буковини звинувачує лікарів у бездіяльності та ненаданні першої медичної допомоги

Як передає Цензор.НЕТ, до редакції "Першого Буковинського" прийшов лист від Людмили Пацалюк, дочка якої померла 16 березня в Чернівцях, не дочекавшись результатів тесту на коронавірус.
Як зазначає видання: "Жінка обурена діями лікарів і звернулася до журналістів, щоб надати розголосу цьому випадку. Ми вирішили опублікувати цей лист, а висновки наші читачі нехай зроблять самостійно".
Текст листа: "Тетяні було 33… Без мами лишилося двоє дітей… Я вважаю, що мою доньку можна було врятувати, якби вчасно і в повному обсязі була надана перша допомога…
У неї була супутня неврологічна патологія – пухлина біля центрального стовбуру головного мозку (кавернозна ангіома продовгуватого мозку). У жовтні 2016 року її прооперували в Києві успішно, останнім часом почувала себе нормально.
7 березня у Тетяни піднялася температура. Вона думала, що це звичайне ГРВІ. 2 дні не проходило і вони викликали з Вашківців лікаря. Проконсультувавшись, призначили антибіотики, стало знову гірше. 13 березня поїхала у Вашківці, зробила знімок – там двостороння пневмонія. Розуміючи з чоловіком, що автомобіль швидкої у їхньому селі скоро розпадеться, поїхали одразу ж до обласної лікарні самі ввечері у п’ятницю, 13 березня. У відділенні пульмонології на них визвірилися, мовляв, чого прийшли без направлення. Послухали і сказали, що хрипів немає, а на знімку – все добре.
Відтак, на приймальному їх нікуди не направили більше і вони поїхали додому. Покійна мала фармацевтичну освіту і розуміла, що її стан почав погіршуватися. Тому вирішила перейти на сильніший антибіотик. Однак вночі почала задихатися і вранці 14 березня в суботу їй викликали сільську швидку.
Ця швидка ледве доїхала до Чернівців, оскільки вона тиждень на ремонті, а тиждень працює. Одразу ж Тетяну направили у інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Дівчина з приймального покою йшла туди пішки, бо крісло каталки не знайшли. Підключили систему. Пізніше в неї почався судомний приступ – через невчасно надану медичну допомогу і інтоксикацію організму.
Можливо, лікарі не звернули увагу, що під час видалення пухлини їй капали сильні антибіотики і організм має резистентність до слабких. В інфекційному відділенні стан погіршувався. Інтоксикація і постійна субфібрильна температура викликали судоми. Жінка втратила свідомість в понеділок близько 17.00 вечора. Кнопки виклику у боксах не працюють і хтозна, скільки вона там лежала, поки її знайшли.
Реанімаційні заходи результату вже не дали – в 19.20 Тетяни не стало…
Лікарі поставили діагноз – епілептичний приступ, якого в неї в житті жодного разу не було. Нам відомо, що лікарі не могли знайти вен – через це не докапували розчини, бо голка виходила з вени. Чомусь не робили венорезекцію (вивід вени під ключицю), щоб повноцінно провести дезінтоксикаційну і антибактеріальну терапію, як і рекомендовано при вірусних пневмоніях".
Показники були приблизно однаковими для обох вірусів, які порівнювали. Виключенням стала лише тривалість їхнього життя на картоні. Новий коронавірус лишається активним на ньому "значно довше", ніж збудник SARS.
Також дослідники перевірили, як довго новий коронавірус здатен жити в повітрі. Тести показали, що після розпилення разом з часткочками вологи він лишається активним до трьох годин. Це пояснює, як масові зібрання людей можуть призвести до зараження. Лікарі виявляють сліди вірусу в верхніх і нижніх дихальних шляхах. Коли пацієнти кашляють і чхають, крапельки рідин потрапляють у повітря й на поверхні.
Лейс@notsobigdeal_ 14 ч
ситуація наступна:
в каховці лежить колега з підозрою на коронавірус по симптомах, повернулась близько тижня тому з куби.
лікарі бояться підходити, бо "за 3 тис. грн помирати не хочуть", але головне не це.
аналіз, який взяли щоб відправити в київ, ВІДМОВИТИСЬ ВЕЗТИ В АВТО
Когда вы завтра попадете в больницу, лечить вас будет некому. Будет стоять ИВЛ аппарат, а подключить вас будет некому. Кровь набрать будет некому.
И вот тогда толкните вот эту свою праведную речь про іншу роботу
Перший распіздяй нині - преЗЕдент
тогда они всегда точно знали бы диагноз своего пациента.
вот пускай возвращаются болеть коронавирусом в польшу. ТАМ ХАРАШО ЛЕЧАТ.
если бы нашу медицину нормально финансировали-я вас бы понял...
А де Супрун ?
- лишила по одній швидкій на район
Здалося б її за патли на майдані потягати
""антибактеріальну терапію, як і рекомендовано при вірусних пневмоніях" - при коронавирусе проводят антибактериальную терапию?
Далее, в названии "умершей от коронавируса", в статье написано только что отправили анализ но про результат ни слова.
Теперь родственники каждого кто умрет в больнице, будут рассказывать про "коронавирус"?
Медицина у нас конечно в загоне, но и мракобесное население тоже недалеко ушло.
Вопрос - какую помощь именно?
У неї була супутня неврологічна патологія - пухлина біля центрального стовбуру головного мозку Источник: https://censor.net.ua/n3182244
Ствол мозга - это жизнь. Там все важные для жизни центры
Назначение антибиотиков спустя 2-3 дня, при отсутствии положительной динамики оправдано, ибо присоединяется бактериальная инфекция.
Можливо, лікарі не звернули увагу, що під час видалення пухлини їй капали сильні антибіотики і організм має резистентність до слабких.Источник: https://censor.net.ua/n3182244
У эффективности антибиотиков есть передел.Источник: https://censor.net.ua/n3182244
Лікарі поставили діагноз - епілептичний приступ, якого в неї в житті жодного разу не було. Источник: https://censor.net.ua/n3182244
Разве можно объяснить лохам, что это отек вещества головного мозга?
А вот остальным хотелось бы узнать, почему ее не положили в больницу в первый приезд в больницу и не начали интенсивное лечение!
нерукожопі справляться без сантехніка.
Вы думаете за бугром врачи лучше?
У нас за деньги можно хоть диагностику сделать, а там вас тупо пошлют нах
У подруги во Франции лечили мужа от почечных коликов пока он не умер от инфаркта, который у него был
С Германии привозили ребенка к нам на УЗИ, ТК местные наотрез отказались его делать, мол перерастет.
И, только получив на руки диагноз, сделанный в Украине, срочно прооперировали
Он Морозючка сегодня хвастала - пошла в нашу больницу, заплатила 1600 грн и через 5 минут имела результат по вирусу.
А бесплатно - никто вам делать не будет, помирайте.
а всем здоровья...!!! Держитесь...
Хуже не будет!
Вже на іншій гілці форуму приводили приклади висновків італійців, що в основному, померлі мали вади здоров'я і хронічні захворювання.
Ще й так зване самолікування (фармацевт - це не лікар!!!!) у Британіїї навіть є закон, що забороняє лікарям лікувати близьких родичів! БО не виключені помилки на основі неадекватного діагностування іпризначення відповідної терапії !
В принципі тут коронавірус "під шумок"!
А писали тут, що помирають лише після 80 років...
2- Людина прийшла хвора в лікарню, як може бути таке що її з неї виганяють???