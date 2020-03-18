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 Мати померлої від коронавірусу жительки Буковини звинувачує лікарів у бездіяльності та ненаданні першої медичної допомоги

Рідні 33-річної мешканки Чернівецької області, яка померла в очікуванні результатів тесту на коронавірус, обурені діями лікарів. Як вони стверджують, незважаючи на те, що жінка перебувала в зоні ризику, їй не надали вчасно першу допомогу. Можливо, це дозволило б уникнути трагічних наслідків.

Як передає Цензор.НЕТ, до редакції "Першого Буковинського" прийшов лист від Людмили Пацалюк, дочка якої померла 16 березня в Чернівцях, не дочекавшись результатів тесту на коронавірус.

Як зазначає видання: "Жінка обурена діями лікарів і звернулася до журналістів, щоб надати розголосу цьому випадку. Ми вирішили опублікувати цей лист, а висновки наші читачі нехай зроблять самостійно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні, - МОЗ

Текст листа: "Тетяні було 33… Без мами лишилося двоє дітей… Я вважаю, що мою доньку можна було врятувати, якби вчасно і в повному обсязі була надана перша допомога…

У неї була супутня неврологічна патологія – пухлина біля центрального стовбуру головного мозку (кавернозна ангіома продовгуватого мозку). У жовтні 2016 року її прооперували в Києві успішно, останнім часом почувала себе нормально.

7 березня у Тетяни піднялася температура. Вона думала, що це звичайне ГРВІ. 2 дні не проходило і вони викликали з Вашківців лікаря. Проконсультувавшись, призначили антибіотики, стало знову гірше. 13 березня поїхала у Вашківці, зробила знімок – там двостороння пневмонія. Розуміючи з чоловіком, що автомобіль швидкої у їхньому селі скоро розпадеться, поїхали одразу ж до обласної лікарні самі ввечері у п’ятницю, 13 березня. У відділенні пульмонології на них визвірилися, мовляв, чого прийшли без направлення. Послухали і сказали, що хрипів немає, а на знімку – все добре.

Відтак, на приймальному їх нікуди не направили більше і вони поїхали додому. Покійна мала фармацевтичну освіту і розуміла, що її стан почав погіршуватися. Тому вирішила перейти на сильніший антибіотик. Однак вночі почала задихатися і вранці 14 березня в суботу їй викликали сільську швидку.

Ця швидка ледве доїхала до Чернівців, оскільки вона тиждень на ремонті, а тиждень працює. Одразу ж Тетяну направили у інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Дівчина з приймального покою йшла туди пішки, бо крісло каталки не знайшли. Підключили систему. Пізніше в неї почався судомний приступ – через невчасно надану медичну допомогу і інтоксикацію організму.

Можливо, лікарі не звернули увагу, що під час видалення пухлини їй капали сильні антибіотики і організм має резистентність до слабких. В інфекційному відділенні стан погіршувався. Інтоксикація і постійна субфібрильна температура викликали судоми. Жінка втратила свідомість в понеділок близько 17.00 вечора. Кнопки виклику у боксах не працюють і хтозна, скільки вона там лежала, поки її знайшли.
Реанімаційні заходи результату вже не дали – в 19.20 Тетяни не стало…

Лікарі поставили діагноз – епілептичний приступ, якого в неї в житті жодного разу не було. Нам відомо, що лікарі не могли знайти вен – через це не докапували розчини, бо голка виходила з вени. Чомусь не робили венорезекцію (вивід вени під ключицю), щоб повноцінно провести дезінтоксикаційну і антибактеріальну терапію, як і рекомендовано при вірусних пневмоніях".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чернівцях померла жінка, у якої підозрювали коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182244
 
 
 Топ коментарі
 
Каждый в Украине - расп#здяй. Каждый. на любой работе. и медики не исключение. целые поколения безответственности.
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новий вірус найдовше живе на пластику (поліпропілені), а також на нержавіючій сталі. На поверхнях з цих матеріалів він здатен лишатися активним впродовж двох-трьох днів після зараження. Найгіршим матеріалом для нього виявилася мідь. На поверхні з неї вірус живе максимум 4 години. На картоні ж він лишається активним до 24 годин.

Показники були приблизно однаковими для обох вірусів, які порівнювали. Виключенням стала лише тривалість їхнього життя на картоні. Новий коронавірус лишається активним на ньому "значно довше", ніж збудник SARS.

Також дослідники перевірили, як довго новий коронавірус здатен жити в повітрі. Тести показали, що після розпилення разом з часткочками вологи він лишається активним до трьох годин. Це пояснює, як масові зібрання людей можуть призвести до зараження. Лікарі виявляють сліди вірусу в верхніх і нижніх дихальних шляхах. Коли пацієнти кашляють і чхають, крапельки рідин потрапляють у повітря й на поверхні.
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Нехай нахер звільняються, якщо "правильно кажуть". Такі горе-"лікарі" - гірше, аніж ніяких.
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новий вірус найдовше живе на пластику (поліпропілені), а також на нержавіючій сталі. На поверхнях з цих матеріалів він здатен лишатися активним впродовж двох-трьох днів після зараження. Найгіршим матеріалом для нього виявилася мідь. На поверхні з неї вірус живе максимум 4 години. На картоні ж він лишається активним до 24 годин.

Показники були приблизно однаковими для обох вірусів, які порівнювали. Виключенням стала лише тривалість їхнього життя на картоні. Новий коронавірус лишається активним на ньому "значно довше", ніж збудник SARS.

Також дослідники перевірили, як довго новий коронавірус здатен жити в повітрі. Тести показали, що після розпилення разом з часткочками вологи він лишається активним до трьох годин. Це пояснює, як масові зібрання людей можуть призвести до зараження. Лікарі виявляють сліди вірусу в верхніх і нижніх дихальних шляхах. Коли пацієнти кашляють і чхають, крапельки рідин потрапляють у повітря й на поверхні.
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Пластиків є багато, досліджували саме поліпропілен?
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Лейс@notsobigdeal_ 14 ч

ситуація наступна:
в каховці лежить колега з підозрою на коронавірус по симптомах, повернулась близько тижня тому з куби.
лікарі бояться підходити, бо "за 3 тис. грн помирати не хочуть", але головне не це.
аналіз, який взяли щоб відправити в київ, ВІДМОВИТИСЬ ВЕЗТИ В АВТО
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правильно кажуть...
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Нехай нахер звільняються, якщо "правильно кажуть". Такі горе-"лікарі" - гірше, аніж ніяких.
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а у нас скоро все и уволятся. За 3 тыс грн уж как-нибудь они себе работу найдут. А вот что вы будете делать в этом случае, я не знаю.
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то помруть у відпустці за свій рахунок без 3000 грн.
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А це українці у всій красі,за 3 тисячі вони помирать не хочуть, а за скільки б ризикнули. Гнилі відмазки, не подобається зарплата - шукай іншу роботу. Такі самі офіцери є,ішли "служити" щоб ніхрєна не робити і в 45 на пенсію, а як прийшлося виконувати свої обов'язки і клятву- то на педалі і дьора бо бла,бла,бла
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Такі гниди по всій Україні сидять, які отримують зарплату протираючи штани і ще дивляться де що потянути.
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так потому в Украине и дефицит кадров. Вас не смущает их зарплата??? а их смущает, поэтому остаются работать либо дебилы, либо пенсы. Остальные свалили.
Когда вы завтра попадете в больницу, лечить вас будет некому. Будет стоять ИВЛ аппарат, а подключить вас будет некому. Кровь набрать будет некому.
И вот тогда толкните вот эту свою праведную речь про іншу роботу
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Так они не подписывались помирать, когда выбирали работу.
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На стовбурі ? Та їй там пів черепа розколупали , яка там успішність? Можливо кровотеча з ангіоми...
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А чего вы хотели? Большинство грамотных врачей работают за границей. А тут как в старой советской поговорке: они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем.
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Да є в нас нормальні лікарі, не треба все до одної купи згортати.
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Ви не справедливі. Лікарі належать до інтелігентського стану, серед них багато людей ідейних.
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Каждый в Украине - расп#здяй. Каждый. на любой работе. и медики не исключение. целые поколения безответственности.
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Ну это ты зря всех по одну гребёнку.Приходи, зуб вырву и пикнуть не успеешь!
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давай так:
Перший распіздяй нині - преЗЕдент
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А яка зона ризику?? Щось не второпав..
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99% украинских врачей нужно был выучится на патологоанатома.
тогда они всегда точно знали бы диагноз своего пациента.
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у Румунії найкраща ситуація з короновірусом. З числа країн ЄС... Найменше захворіло, летальні відсутні.
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Коротше кажучи,наврядчи це прямо від вірусу.
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Воно майже завжди не напряму - вірус дуже послаблює організм, вбиває імунну систему, а потім вже старі болячки добивають...
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Tierre Та тут вона би навіть від звичайного грипу померла.По опису виходить,що все робили не те.
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Від звичайного може й не померла б. Але ми цього не дізнаємось.
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а НИ КТО И НЕ СОМНЕВАЕТСЯ В "КОМПЕТЕНЦИИ" НАШИХ ВРАЧЕЙ, ДА И МИНЗДРАВА В ЦЕЛОМ!
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Емм, в заголовку написано, що померла від коронавірусу, але результатів аналізу досі немає...
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в Украине может и есть доктора, не знаю, но большинство это гниды которых повесить на ближайшем столбе справедливо!
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И не слова, про то где ее дочку черти носили, где она заразилась...
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на буковине все умеют только в польше работать. ТАМ ХАРАШО ПЛАТЯТ.
вот пускай возвращаются болеть коронавирусом в польшу. ТАМ ХАРАШО ЛЕЧАТ.
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кстати-Польша активно зазывает наших врачей и медсестёр на работу...так что зря вы так...
если бы нашу медицину нормально финансировали-я вас бы понял...
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естессна. польские врачи в германию свалили. полякам уж кого нибудь вместо своих.
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а никто и не хочет возвращаться в этот совковый гадюшник. Это только клован по телевизору хайпы ловит, зазывая на камеру "спиввитчизныкив" в это болото. Тот кто верит в это - реально умственно неполноценный, это как путлер с депардье носился, вот и клован его копирует
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Зелень сказала що вона нічого не тямить.
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ясно, шо не тямить
- лишила по одній швидкій на район
Здалося б її за патли на майдані потягати
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каждый кто начитается интернета или послушает "начитанных" мнит себя врачом.
""антибактеріальну терапію, як і рекомендовано при вірусних пневмоніях" - при коронавирусе проводят антибактериальную терапию?
Далее, в названии "умершей от коронавируса", в статье написано только что отправили анализ но про результат ни слова.
Теперь родственники каждого кто умрет в больнице, будут рассказывать про "коронавирус"?
Медицина у нас конечно в загоне, но и мракобесное население тоже недалеко ушло.
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Uasya Pupkin Населення дивиться екстрасенсів і ходить до примови.Не всі звісно,але багато хто.
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несмотря на то, что женщина находилась в зоне риска, ей не предоставили вовремя первую помощь.
Вопрос - какую помощь именно?
У неї була супутня неврологічна патологія - пухлина біля центрального стовбуру головного мозку Источник: https://censor.net.ua/n3182244
Ствол мозга - это жизнь. Там все важные для жизни центры
Назначение антибиотиков спустя 2-3 дня, при отсутствии положительной динамики оправдано, ибо присоединяется бактериальная инфекция.
Можливо, лікарі не звернули увагу, що під час видалення пухлини їй капали сильні антибіотики і організм має резистентність до слабких.Источник: https://censor.net.ua/n3182244
У эффективности антибиотиков есть передел.Источник: https://censor.net.ua/n3182244
Лікарі поставили діагноз - епілептичний приступ, якого в неї в житті жодного разу не було. Источник: https://censor.net.ua/n3182244
Разве можно объяснить лохам, что это отек вещества головного мозга?
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Лохам можно объяснить "Она сама умерла", и даже для этого не нужно было везти женщину в больницу, можно было просто вывалить ее на дорогу!
А вот остальным хотелось бы узнать, почему ее не положили в больницу в первый приезд в больницу и не начали интенсивное лечение! Мати померлої від коронавірусу жительки Буковини звинувачує лікарів у бездіяльності та ненаданні першої медичної допомоги - Цензор.НЕТ 8315
Мати померлої від коронавірусу жительки Буковини звинувачує лікарів у бездіяльності та ненаданні першої медичної допомоги - Цензор.НЕТ 9045
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для того чтобы знать разницу между вирусами и бактериями, надо просто в школе уроки не прогуливать.
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Тепер кожен цирульник став вірусологом.
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От я теж звернув увагу на "антибактеріальну терапію"...
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Это огромная беда всей страны - непрофессионалы и пофигисты куда не глянь, от самого верха до сраного сантехника, в медицине это просто завал
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а ты, видимо, на панели працюешь и злишься, что без работы осталась? Мати померлої від коронавірусу жительки Буковини звинувачує лікарів у бездіяльності та ненаданні першої медичної допомоги - Цензор.НЕТ 2029
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Без сантехників неможливо буде посрати.
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вам важлива їхня присутність поруч в таку мить? за руки тримають?
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Грета зневажливо каже про сантехніків. Без них всі утонуть в лайні.
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рукожопим кинуть надувний круг шоб не потонули. хоча гівно в гівні не тоне мабуть.
нерукожопі справляться без сантехніка.
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Зараз більшість не зможе забити цвях в стіну, не кажучи вже про жінок.
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мочи врачишек! Падлы продали всё, и тесты в том числе. А янелох молодец, молодец... Мати померлої від коронавірусу жительки Буковини звинувачує лікарів у бездіяльності та ненаданні першої медичної допомоги - Цензор.НЕТ 1062
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Наивные.
Вы думаете за бугром врачи лучше?
У нас за деньги можно хоть диагностику сделать, а там вас тупо пошлют нах
У подруги во Франции лечили мужа от почечных коликов пока он не умер от инфаркта, который у него был
С Германии привозили ребенка к нам на УЗИ, ТК местные наотрез отказались его делать, мол перерастет.
И, только получив на руки диагноз, сделанный в Украине, срочно прооперировали
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Як казав Задорнов про тих лікарів. На цій вулиці живе специаліст по правому вуху, а на сусідній по лівому і нічого не тямить в правому.
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у нас за деньги анализы сдавать можно, это правда. Обследоваться можно. А вот лечиться здесь - даже в платных клиниках - не получается. На тебя продолжают смотреть как на кошелек онли, разводят на мелочах, создают видимость работы, но реально никто не может помочь. Иногда в лоб говорят - езжайте в Германию или Израиль лечиться.
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100%. У нас знакомые, да и мы сами, предпочитаем при проблемах ехать в Украину. Диагноз поставят быстро и по делу. В Польше же будут посылать по кругу по всяким анализам, назначать всякие болеутоляющие и витамины, чтобы развести на деньги по максимуму.
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Пысы.
Он Морозючка сегодня хвастала - пошла в нашу больницу, заплатила 1600 грн и через 5 минут имела результат по вирусу.
А бесплатно - никто вам делать не будет, помирайте.
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одним словом-эта "холера" вскроет все "нарывы" нашей медицины ...и конкретно обрушит рейтинг власти...даже ниже "плинтуса"...
а всем здоровья...!!! Держитесь...
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Масок нет, но вы держитесь
Хуже не будет!
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Ще раз, де могла вона підчепити, в якій країні?
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Тому що панібратство в Україні, беруть на роботу не за знання, а по знакомству.
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угу... доху..я в Италии взяли на работу по знакомству? Идиот ты...
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а кого еще обвинять, если голосовал за янелоха? Мати померлої від коронавірусу жительки Буковини звинувачує лікарів у бездіяльності та ненаданні першої медичної допомоги - Цензор.НЕТ 7153
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Медикам звичайно видніше, і вони краще можуть розібратись в цій ситуації. Але саме оте "померла від коронавірусу" дань "традиції" останніх днів інформаційного трешу на цю тему.
Вже на іншій гілці форуму приводили приклади висновків італійців, що в основному, померлі мали вади здоров'я і хронічні захворювання.
Ще й так зване самолікування (фармацевт - це не лікар!!!!) у Британіїї навіть є закон, що забороняє лікарям лікувати близьких родичів! БО не виключені помилки на основі неадекватного діагностування іпризначення відповідної терапії !
В принципі тут коронавірус "під шумок"!
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"Родные 33-летней жительницы Черновицкой области, которая умерла.."

А писали тут, що помирають лише після 80 років...
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это от коронавируса после 60. А подтвердились ли у нее анализы - в статье не написано. И точная причина смерти - тоже не указана.
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а я видел, что на заборе написали "ху...й" Мати померлої від коронавірусу жительки Буковини звинувачує лікарів у бездіяльності та ненаданні першої медичної допомоги - Цензор.НЕТ 8861
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У нас час 33 роки це ще буже молода людина.
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Оооо, який довгий ланцюжок... І шо - усіх перевірили???
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Оно и понятно, медицины в Украине нет, еще параша рехворматор постарался
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1- як не побачити пневмонію на знімку???
2- Людина прийшла хвора в лікарню, як може бути таке що її з неї виганяють???
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