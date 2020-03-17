 Терористи обстріляли з гранатометів ділянку розведення сил Богданівка-Петрівське

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У повідомленні зазначається: "Так, сьогодні, 17 березня, російські окупанти двічі обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.
Такі злочинні дії російських окупаційних військ укотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей".
Кандидат от НАРОТА
Идут слухи, что от инсульта скончался Золотов... Пока только слухи, ждём...
В России обстреляли вертолет с грузом горючего
В Республике Коми обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета России, передает ТАСС.
Вертолет следовал из города Емва (Коми) в поселок Шиес Архангельской области. По предварительным данным, неизвестные произвели не менее шести выстрелов картечью в борт воздушного судна.