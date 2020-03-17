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Все про:обстріл (6088) Донбас (15572) розведення сил (127)

 Терористи обстріляли з гранатометів ділянку розведення сил Богданівка-Петрівське

Збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснили збройні провокації в районі ділянки розведення сил.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "Так, сьогодні, 17 березня, російські окупанти двічі обстріляли ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

Такі злочинні дії російських окупаційних військ укотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей".

Читайте також: Терористи з мінометів обстріляли наші позиції під Новотошківським - поранено двох воїнів, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182242
 
   
 Топ коментарі
 
Мириться хотят, это же ясно...
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Воно вирішує питання розведення на ще трьох ділянках. Надзвичайно упороте створіння.
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Кандидат от НАРОТА



Идут слухи, что от инсульта скончался Золотов... Пока только слухи, ждём...
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17 марта 2020
В России обстреляли вертолет с грузом горючего
В Республике Коми обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте Следственного комитета России, передает ТАСС.
Вертолет следовал из города Емва (Коми) в поселок Шиес Архангельской области. По предварительным данным, неизвестные произвели не менее шести выстрелов картечью в борт воздушного судна.
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Где возвращение на позиции до разведения? Пустые слова. 95 оттенков пиз*дежа. Памперсного *********** СТЫДАЮСЬ! зЕля - ФУ! зЕля - пошел на *уй!
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Воно вирішує питання розведення на ще трьох ділянках. Надзвичайно упороте створіння.
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Звичайно. Бо упороте створіння не бажає вмикати задню навіть бачачи, що його політика призводить до краху.
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Эпоха бедности закончилась 19 мая,теперь я начальник сказал Зеленский и взял Булаву
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Петро Олексійович, повернись, бо ця зелена влада вбиває Україну. Ці шмарклі є рускій мір.
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