 На в'їздах і виїздах Радомишля працюватимуть поліція і медики, - Житомирська ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Від завтра в Радомишлі на основних в'їздах патрулюватимуть екіпажі поліції разом із нашими медичними працівниками, які відстежуватимуть в'їзд, виїзд з Радомишля маршрутних автобусів і мікроавтобусів взагалі. Зупинятимуть і пропонуватимуть пройти скринінг. І в разі виявлення невідповідності температури кластимуть у лікарню", - повідомив Бунечко.
Окуляри були чогось червоні...Якщо не помиляюсь..
А до цього часу, хто таи буа??
Krychek@Krychek5 9 ч
Социальная дистанция во время эпидемии в Таиланде.