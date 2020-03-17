EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  1144  16
Матеріали за темою:
Все про:Житомирщина (523) карантин (311) ОДА (774) COVID-19 (1021)

 На в'їздах і виїздах Радомишля працюватимуть поліція і медики, - Житомирська ОДА

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко розповів, що в Радомишлі на в'їздах і виїздах патрулюватимуть поліцейські і медики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Від завтра в Радомишлі на основних в'їздах патрулюватимуть екіпажі поліції разом із нашими медичними працівниками, які відстежуватимуть в'їзд, виїзд з Радомишля маршрутних автобусів і мікроавтобусів взагалі. Зупинятимуть і пропонуватимуть пройти скринінг. І в разі виявлення невідповідності температури кластимуть у лікарню", - повідомив Бунечко.

Читайте також: Літнім людям заборонили виходити на вулицю в Сербії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182240
 
 
 Топ коментарі
 
толку от них... масок нет, тестов нет, средств гигиены нет... разве что чтобы не разбежались охранять станут.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В США тоже работали полиция и медики - это больше показуха.
 показати весь коментар
 
толку от них... масок нет, тестов нет, средств гигиены нет... разве что чтобы не разбежались охранять станут.
 показати весь коментар
 
 
эт, да... Медиков же у нас дохера... Надо их еще поквартирные осмотры делать заставить. Какое безумие! На въездах и выездах Радомышля будут работать полиция и медики, - Житомирская ОГА - Цензор.НЕТ 8794
 показати весь коментар
 
Медики будут в защитных костюмах...или как та медсестра которую уволили...с голой жопой???
 показати весь коментар
 
Экипіровка була ніфігова, для того часу..
Окуляри були чогось червоні...Якщо не помиляюсь..
 показати весь коментар
 
Если Ветер из Италии подует,то опасно,если из Китая тоже опасно.Запретить ветер,он источник заразы
 показати весь коментар
 
Вже будуть?
А до цього часу, хто таи буа??
 показати весь коментар
 


Krychek@Krychek5 9 ч

Социальная дистанция во время эпидемии в Таиланде.

На в'їздах і виїздах Радомишля працюватимуть поліція і медики, - Житомирська ОДА - Цензор.НЕТ 2241
 показати весь коментар
 
Запретить пускать рагулей домой. Пусть у родственников в польше живут.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору