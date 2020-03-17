 На в'їздах і виїздах Радомишля працюватимуть поліція і медики, - Житомирська ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Від завтра в Радомишлі на основних в'їздах патрулюватимуть екіпажі поліції разом із нашими медичними працівниками, які відстежуватимуть в'їзд, виїзд з Радомишля маршрутних автобусів і мікроавтобусів взагалі. Зупинятимуть і пропонуватимуть пройти скринінг. І в разі виявлення невідповідності температури кластимуть у лікарню", - повідомив Бунечко.

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