 Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обшуку будинку і затримання кримського татарина Ібраімова в окупованому Джанкої

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУНП в АР Крим і Севастополі, провадження відкрито за фактом проведення незаконно створеними правоохоронними органами окупаційної влади РФ обшуку за місцем проживання кримського татарина і затримання останнього.

Слідче управління Головного управління поліції Криму внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення недоторканності житла та подальшого незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 146 КК України).

Процесуальне керівництво у вказаній справі здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, російські силовики провели обшук у будинку жителя Джанкоя Ділявера Ібраімова 16 березня, після чого його забрали в невідомому напрямку.

За інформацією Крим.Реалії, пізніше стало відомо, що він перебуває в будівлі ФСБ в Сімферополі, увечері того ж дня Ібраімова відпустили.

У ФСБ поки не повідомляли причини обшуку і затримання кримчанина.

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