EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  301  3
Матеріали за темою:
Все про:Крим (8903) обшук (888) Нацполіція (9172) кримські татари (1537)

 Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обшуку будинку і затримання кримського татарина Ібраімова в окупованому Джанкої

Слідче управління поліції Криму відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного обшуку в окупованому Джанкої.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУНП в АР Крим і Севастополі, провадження відкрито за фактом проведення незаконно створеними правоохоронними органами окупаційної влади РФ обшуку за місцем проживання кримського татарина і затримання останнього.

Слідче управління Головного управління поліції Криму внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення недоторканності житла та подальшого незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 146 КК України).

Процесуальне керівництво у вказаній справі здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.

Нагадаємо, російські силовики провели обшук у будинку жителя Джанкоя Ділявера Ібраімова 16 березня, після чого його забрали в невідомому напрямку.

За інформацією Крим.Реалії, пізніше стало відомо, що він перебуває в будівлі ФСБ в Сімферополі, увечері того ж дня Ібраімова відпустили.

У ФСБ поки не повідомляли причини обшуку і затримання кримчанина.

Читайте також: Іде залякування напередодні "маршу на Крим", - Чубаров про обшуки і затримання кримських татар у Бахчисараї

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182238
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А кака на масках в Китайчик зароблчли, слабо??
Відволікання уваги і тільки..
 показати весь коментар
 
Полиция открыла уголовное производство по факту убийства Ерики
 показати весь коментар
 
и уже завтра 20 следователей с семьями на 2-3 недели выезжают в крым для проведения следственных мероприятий. следователи сетуют, что погода не способствует расследованию и может придется задержаться до конца туристического сезона.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору