 У Радомишлі звільнили санітарку, яка відмовилася без захисного одягу мити палату після хворої на коронавірус, - ЗМІ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Звільнену жінку звати Наталя Гриценко. Вона розповіла журналістам, що боялася принести коронавірус додому, тому що у неї дитина з інвалідністю.
"Мають бути комбінезони, ми повинні бути захищені, іди мий і тихенько йди додому. Я відмовилася. Було три захисні костюми, все. Нас було п'ятеро. І вони мене змушують. Не дай бог, я дитині принесу", - розповіла Гриценко журналістам.
Персонал лікарні розповів журналістам, що не вистачає дезінфікуючих засобів, захисних костюмів і масок. Медики, переважно молодший персонал, ідуть у відпустки, щоб не контактувати з хворими.
Районна влада підтверджує, що в лікарні мало захисних засобів. Гроші є, кажуть чиновники, але купити засоби ніде - їх немає в продажу.
"Ми не можемо і не знаємо, де придбати. Тому ситуація патова", - пояснив депутат Житомирської облради Микола Григоренко.
"Важко купити, скажу відверто, купити хотів, але купити їх проблема", - сказав голова Радомишльської РДА Віктор Пулковський.
НІКУДИ З"Є..АТИСЬ.
ЗАРАЗ є Інтернет,і немає КПРС,ЩО могла змусити.
Зачем мне парашют?
С зонтом я прыгать буду
А Мудрость тут как тут
И переубедила
С зонтом ли без зонта
Коль прыгать ты решила
Одна погибель та.
Жива поныне Глупость.
Прислушалась не зря
Корит частенько Мудрость,
За тот совет себя.
На Западной Украине люди молились, чтобы к ним не везли, потому что у них нет ни перчаток НИ СПЕЦ ОДЕЖДЫ.
Но легче обвинить людей, ну так пусть сейчас уволят всех медиков и санитарок - "хорошая идея"
-А уволили видать потому что очень "старательный и квалифицированный"специалист.
https://www.obozrevatel.com/society/smert-ot-koronavirusa-v-chernovtsah-vyiyasnilis-podrobnosti.htm
Krychek@Krychek5 16 мар.
Во Вьетнаме на улицах установили бесплатные дезинфицирующие кабинки. Во Вьетнаме!!! Дезинфицирующие кабинки!!! Бесплатно!!! Чем ответят сверх и смехдержавы?
просто подібне вже у них було.
коли Медицина опинилась В АУТІ
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Житомирська обласна рада Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 645850
Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Ємільчинське Об'єднане управління Пенсійного фонду України в Житомирській області пенсія 80752
і т д.
частково 'тішить' те,що само начальство теж на ПЕРЕДНЬОМУ ФРОНТІ..
З ЧАСОМ МИ САМІ,БЕЗ ДОПОМОГИ ВІДНОВИЛИ ЯКУСЬ БОЄЗДАТНІСТЬ.
З ДОПОМОГОЮ ВОЛОНТЕРІВ,ДОБРОБАТІВ
ТУТ ІНШЕ.
"Мають бути комбінезони, ми повинні бути захищені, іди мий і тихенько йди додому. Я відмовилася. Було три захисні костюми, все. Нас було п'ятеро. І вони мене змушують.
ВЧИТАЙТЕСЬ.
ЦЕ ОЗНАЧАЄ ПРОЙО..АНІ МІСЯЦІ НА ПІДГОТОВКУ гОНЧАРУКОМ-СКАЛЕЦЬКОЮ
и где профсоюзы и т.п.? хотя у нас профсоюзы как "народ" у Х#йла - одобрямс рабства и возвеличивание чуткого "руководства", часто на фоне трупов
КИЄВУ НА ЇХ ДОЛЮ ВЖЕ НАСРАТИ
НАСТУПНІ ЛЬВІВСЬКА,ПОТІМ ВСЯ ГАЛИЧИНА(КОЖЕН РЯТУЄТЬСЯ САМ)
КИЇВ ЗОСЕРЕДИВСЯ РЯТУВАТИ СЕБЕ..
як ви думаєте,чому така різниця у ЛОГІЧНИХ ДІЯХ (ТРОХИ НАДЛИШКОВИХ) КЛИЧКА З МЕТРО І АБСОЛЮТНО 'ДЕМОКРАТИЧНІ'(ГУМАННІ) ДІЇ В РЕГІОНАХ?
з Олежки до Якова, а потім на всякого. Китайський пи... дець тепер тобі кінець Амінь .
( и что было припасено )на случай эпидемии распродал, и деньги по карманам рассовал?
А теперь подыхайте,заразившись, и пусть ваши дети сиротами останутся?
ЗА ТИЖНІ ДВА ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ .(І НАЧАЛЬСТВО) ІНФІКУЮТЬСЯ І СТАНУТЬ ПАЦІЄНТАМИ.
нОВЕ НАЧАЛЬСТВО ЇЇ ЗНОВУ ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ.
2)
Районна влада підтверджує, що в лікарні мало захисних засобів. Гроші є, кажуть чиновники, але купити засоби ніде - їх немає в продажу.
ОСЬ ВОНА,'ЖОПА МІСЦЕВОГО РІВНЯ'.
КОТРА ОЧІКУВАНО НАСТАЛА ВІДРАЗУ
Может там ещё та трудолюбивая с "больным"языком
Звільнену жінку звати Наталя Гриценко. Вона розповіла журналістам, що боялася принести коронавірус додому, тому що у неї дитина з інвалідністю.