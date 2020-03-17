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Все про:лікарня (286) Житомирщина (523) інфекції (76) медицина (895) COVID-19 (1021)

 У Радомишлі звільнили санітарку, яка відмовилася без захисного одягу мити палату після хворої на коронавірус, - ЗМІ

Співробітниця Радомишльської центральної районної лікарні відмовилася без захисного комбінезону прибирати в палаті, в якій лежала заражена коронавірусом 70-річна жінка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Звільнену жінку звати Наталя Гриценко. Вона розповіла журналістам, що боялася принести коронавірус додому, тому що у неї дитина з інвалідністю.

"Мають бути комбінезони, ми повинні бути захищені, іди мий і тихенько йди додому. Я відмовилася. Було три захисні костюми, все. Нас було п'ятеро. І вони мене змушують. Не дай бог, я дитині принесу", - розповіла Гриценко журналістам.

Персонал лікарні розповів журналістам, що не вистачає дезінфікуючих засобів, захисних костюмів і масок. Медики, переважно молодший персонал, ідуть у відпустки, щоб не контактувати з хворими.

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Районна влада підтверджує, що в лікарні мало захисних засобів. Гроші є, кажуть чиновники, але купити засоби ніде - їх немає в продажу.

"Ми не можемо і не знаємо, де придбати. Тому ситуація патова", - пояснив депутат Житомирської облради Микола Григоренко.

"Важко купити, скажу відверто, купити хотів, але купити їх проблема", - сказав голова Радомишльської РДА Віктор Пулковський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182237
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть Скалецкая сходит помоет. Она ещё месяц назад горло драла, что у нас всё есть. Пусть там возьмёт.
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надо уволить того, кто ее заставлял рисковать жизнью, мрази конченные !!! кто там рядом ,узнайте фамилию этой мрази, кто ее кидал под танки !!!
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Придурки , шо уволили..
Прально зробила..
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И это при зарплате в минималку грязными ,а на руки ещё меньше выходит. Младший персонал вообще за людей не считают.
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І не в одному Радомишлі подібна хрінь відбуватиметься. Ця епідемія виверне всю нашу систему охорони здоров'я навиворіт і покаже настільки все прогнило.
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А этот тупоголовый гл.врач не понимает, что он себя под статью УК подводит требованием выполнять работы без надлежащих средств защиты в условиях эпидочага, что может причинить вред здоровью работника, а также может способствовать распространению карантинной инфекции. Она может через суд восстановиться с получением компенсации за время вынужденого прогула.
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Санитарка наверняка восстановится. А вот гл.врач как раз ничем не рискует. Он прекрасно понимает в какой стране живёт...
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Если главврач член партии СН то скорее всего он пойдет на повышение.
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Нахрєн їй восстанавліватся . В Польщі зараз санітарок в сраку цілують і зарплата в 4 рази вища 😁
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Правильно Комаровский сказал про наших барыг ,они привыкли лечиться по заграницам ,но сейчас не тот случай , привет ( помахал ручкой )вы попали КУ КУ....
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У ВЛАДНИХ ПІДА..РАЗІВ І ЖЛОБІВ 'ТИХА ПАНІКА'
НІКУДИ З"Є..АТИСЬ.

У Радомишлі звільнили санітарку, яка відмовилася без захисного одягу мити палату після хворої на коронавірус, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4049
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Сейчас 95 квартал с помощью шуток и веселых песенок решит проблему короновируса . Зебилы заждались . Но они еще верят .
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І це ще відбувся тільки перший етап медреформи!
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уважайте медиков, ибо будете ****..ть сами себя У Радомишлі звільнили санітарку, яка відмовилася без захисного одягу мити палату після хворої на коронавірус, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9338
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власти хотят повторить опыт Чернобыля - когда пожарных , солдат , медиков , шахтеров не предупреждали о смертельной опасности и отправляли на убой за доплату в 5 рублей в день
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НЕ ТОЙ ВАРІАНТ.
ЗАРАЗ є Інтернет,і немає КПРС,ЩО могла змусити.
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Сказа Глупость людям:
Зачем мне парашют?
С зонтом я прыгать буду
А Мудрость тут как тут
И переубедила
С зонтом ли без зонта
Коль прыгать ты решила
Одна погибель та.
Жива поныне Глупость.
Прислушалась не зря
Корит частенько Мудрость,
За тот совет себя.
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Панове, якщо хто-небудь з Вас взнає, що у нього короновірус, прошу, зробіть послугу Україні, не поспішайте у лікарню, зайдіть спочатку до офісу шмарклі, якщо вийде запишіться на прийом, або просто так зайдіть, поспілкуйтесь, скажіть там все, що думаєте про ***********, зайдіть до осередку Слуг урода, до поліцаїв, а потім вже звертайтесь до лікарів.
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ЕСЛИ ВСЕ МЕДИКИ ЗАБОЛЕЮТ, КТО БУДЕТ ЛЕЧИТЬ?

На Западной Украине люди молились, чтобы к ним не везли, потому что у них нет ни перчаток НИ СПЕЦ ОДЕЖДЫ.
Но легче обвинить людей, ну так пусть сейчас уволят всех медиков и санитарок - "хорошая идея"
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Санитарка всегда найдёт себе ярмо на шею.Правильно сделала!В очаг надо людей Авакова! Те себе защиту найдут.
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А ты сначала узнай как в тех больничках эти санитарочки перерабатываются,и как с каждого пациента 200-300 гривень выманивают на веники,тряпки,моющие и т.д.
-А уволили видать потому что очень "старательный и квалифицированный"специалист.
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новості трєтьєго міра






Krychek@Krychek5 16 мар.

Во Вьетнаме на улицах установили бесплатные дезинфицирующие кабинки. Во Вьетнаме!!! Дезинфицирующие кабинки!!! Бесплатно!!! Чем ответят сверх и смехдержавы?

У Радомишлі звільнили санітарку, яка відмовилася без захисного одягу мити палату після хворої на коронавірус, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7242
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в"єтнамці вже навчені..
просто подібне вже у них було.

коли Медицина опинилась В АУТІ
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Цікаво, хто потім цю палату мив? Головний лікар?
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Ти ба нові ніки 00-зеботів кожного дня з'являються
У Радомишлі звільнили санітарку, яка відмовилася без захисного одягу мити палату після хворої на коронавірус, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4492
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Ширма Володимир Васильович Декларація Житомирська обласна рада, Голова Житомирської обласної ради, Щорічна, подана 19 лютого 2019 р.

Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Житомирська обласна рада Заробітна плата отримана за основним місцем роботи 645850

Джерело доходу:Юридична особа, зареєстрована в УкраїніНайменування: Ємільчинське Об'єднане управління Пенсійного фонду України в Житомирській області пенсія 80752

і т д.
У Радомишлі звільнили санітарку, яка відмовилася без захисного одягу мити палату після хворої на коронавірус, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 349
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Уволили? Хм... Скоро и санитарки и медсестры сами начнут увольняться.
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теперь не найдут санитарку, даже если найдут для нее защитный костюм.дебилы блдь
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типова реакція Начальства.

частково 'тішить' те,що само начальство теж на ПЕРЕДНЬОМУ ФРОНТІ..
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Інфекційна медицина зараз в такому ж стані як армія в 2014р.
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ГІРШЕ.

З ЧАСОМ МИ САМІ,БЕЗ ДОПОМОГИ ВІДНОВИЛИ ЯКУСЬ БОЄЗДАТНІСТЬ.
З ДОПОМОГОЮ ВОЛОНТЕРІВ,ДОБРОБАТІВ

ТУТ ІНШЕ.

"Мають бути комбінезони, ми повинні бути захищені, іди мий і тихенько йди додому. Я відмовилася. Було три захисні костюми, все. Нас було п'ятеро. І вони мене змушують.

ВЧИТАЙТЕСЬ.
ЦЕ ОЗНАЧАЄ ПРОЙО..АНІ МІСЯЦІ НА ПІДГОТОВКУ гОНЧАРУКОМ-СКАЛЕЦЬКОЮ
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кстати, если ее уволили - значит кто-то там таки помыл, без защитных костюмов и т.п. - им потом тесты на вирус сделали?
и где профсоюзы и т.п.? хотя у нас профсоюзы как "народ" у Х#йла - одобрямс рабства и возвеличивание чуткого "руководства", часто на фоне трупов
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ЖИТОМИРСЬКА,ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 'СПИСАНІ'.

КИЄВУ НА ЇХ ДОЛЮ ВЖЕ НАСРАТИ

НАСТУПНІ ЛЬВІВСЬКА,ПОТІМ ВСЯ ГАЛИЧИНА(КОЖЕН РЯТУЄТЬСЯ САМ)
КИЇВ ЗОСЕРЕДИВСЯ РЯТУВАТИ СЕБЕ..

як ви думаєте,чому така різниця у ЛОГІЧНИХ ДІЯХ (ТРОХИ НАДЛИШКОВИХ) КЛИЧКА З МЕТРО І АБСОЛЮТНО 'ДЕМОКРАТИЧНІ'(ГУМАННІ) ДІЇ В РЕГІОНАХ?
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Вірус, вірус- запишись на папірус, з папіруса на флешку, з флешки на Олежку
з Олежки до Якова, а потім на всякого. Китайський пи... дець тепер тобі кінець Амінь .
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И за кого тамошние медики голосовали? За того, кто все , что нужно
( и что было припасено )на случай эпидемии распродал, и деньги по карманам рассовал?
А теперь подыхайте,заразившись, и пусть ваши дети сиротами останутся?
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Санэпидемстанцию ликвидировал твой барыга,и всё что припасено было.
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1)вЗАГАЛІ НЕ БАЧУ ПРОБЛЕМИ ДЛЯ САНІТАРКИ..ЯКРАЗ ДОБРЕ..
ЗА ТИЖНІ ДВА ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ .(І НАЧАЛЬСТВО) ІНФІКУЮТЬСЯ І СТАНУТЬ ПАЦІЄНТАМИ.
нОВЕ НАЧАЛЬСТВО ЇЇ ЗНОВУ ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ.

2)
Районна влада підтверджує, що в лікарні мало захисних засобів. Гроші є, кажуть чиновники, але купити засоби ніде - їх немає в продажу.


ОСЬ ВОНА,'ЖОПА МІСЦЕВОГО РІВНЯ'.
КОТРА ОЧІКУВАНО НАСТАЛА ВІДРАЗУ
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Китайские врачи об этом предупреждали, слабая защита врачей выходит боком, у них много врачей умерло (((((
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віджила себе адміністративна система . це не грамоти з печатками адмінстрації роздавати . нічого не роблять тільки зарплати получають
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Накинулись с жалостью к санитарке по заголовку статьи а где слова того хто уволил?
Может там ещё та трудолюбивая с "больным"языком
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ТАКЕ 'ЛЯПНУТИ' МОЖЕ ЛИШЕ ОСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-****..(

Звільнену жінку звати Наталя Гриценко. Вона розповіла журналістам, що боялася принести коронавірус додому, тому що у неї дитина з інвалідністю.
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