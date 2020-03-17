 Літнім людям заборонили виходити на вулицю в Сербії

Зокрема, вихід на вулицю заборонено особам, старшим за 65 років, також для всіх громадян вводиться комендантська година ночі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Раніше в країні було введено надзвичайний стан. Уряд країни висловив обурення недисциплінованістю громадян після цього оголошення і анонсував посилення заходів та штрафів за порушення режиму.
"У зв'язку з тим, що ми не змогли забезпечити повну дисципліну, щоб убезпечити населення ми прийняли дуже непопулярні рішення, які мають зберегти людські життя... Від завтрашнього дня з 10 години заборонено вихід на вулицю особам, старшим за 65 років, - заявив президент країни Александар Вучич на екстреній пресконференції.
Також вводиться заборона на переміщення осіб різного віку вулицями з 8 вечора до 5 ранку.
Контролюватиме дотримання цих заходів сербська армія.
За даними на ранок 17 березня в країні було зареєстровано 57 випадків коронавірусної інфекції.
Итак -- самый дешёвый магазин "PENNI" -- весь ассортимент восстановлен, кроме любой бумаги, шо в рулонах, муки и дезинфицирующих средств.
Один из самых дорогих магазинов "REWE". Сам таким владел 7 лет и в курсах -- что там, где и почём? Сейчас там не скупаюсь -- в "EDEKA", в основном, хоть он и подороже.
В "REWE" всё есть, даже рулоны, но табличка: "Имейте понимание, берите не больше двух упаковок на человека. Данке."
Хы...*) -- и спирт в бутылках стоит свободно -- народ так и не въехал в тему про дезинфекцию, которую можно свободно бадяжить самому...
...взял себе ещё одну бутылочку -- решил попробовать с другим смягчителем смешать -- смешал -- после протирки рук, даже отпечатков пальцев не остаётся. Ахти!
Заходил ещё в пару "промтоварных" -- дезинфекции никакой нет. Продавщицы, только подходишь, здороваешься... -- сразу перебивают и грят: Дезинфицирующих средств нет! ...и смотрят с грусной ненавистью, мол -- задолбали все одинаковыми вопросами! -- трошки делают виноватую улыбку на лице...
В аптеке любые витамины, в любых раскладах и пропорциях -- взял витамин "С" -- вещь хорошая! Спирта и на спирту ничего нет...
Про маски забыл спросить -- их у нас не носит никто. Видел пару человек на улице -- за две недели. Второй человек, с такой фигуркой, шо и без лица под маской можно обойтись...
Народ активно гуляет с детками и без. Дистанция в 2 -- 3 метра между гражданами сохраняется в сторону увеличения, автоматически -- давок и толкотни нет.
Но внутренний шухер, всё ж присутствует: Одна дама в магазине чихнул не прикрывшись -- все отшатнулись и детей за спины попрятали. Дама испуганно закрыла рот рукой.
Я ей -- один единственный: Будьте здоровы! ...она аж расцвела... ...люблю такое...*)
Туристов -- ни автобуса, ни души.
Завтра велик из стойла выгуляю после зимнего отстоя ... ...облом было на работу идти, взял ещё на недельку больничку. Погодка -- оно то самое -- кайф кайфовый!
..жить можно, короче... И вам того же! Все буде гаразд...
Германия, Бавария, Нижняя Франкония, Нюрнберг, Центр.
Кардинал SoF@sofnesk
Я зараз одну страшну річ скажу.
Але Європа зараз відчула що таке страх вийти з дому і загинути. І навіть сидячи вдома все одно загинути.
Це те саме що Україна відчуває на собі вже 6 рік поспіль, окрім тих, для кого війни тупо немає