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Все про:Сербія (97) COVID-19 (1021)

 Літнім людям заборонили виходити на вулицю в Сербії

Влада Сербії з середи, 18 березня, вводить жорсткі обмеження на пересування людей всередині країни через спалах коронавірусу.

Зокрема, вихід на вулицю заборонено особам, старшим за 65 років, також для всіх громадян вводиться комендантська година ночі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Раніше в країні було введено надзвичайний стан. Уряд країни висловив обурення недисциплінованістю громадян після цього оголошення і анонсував посилення заходів та штрафів за порушення режиму.

"У зв'язку з тим, що ми не змогли забезпечити повну дисципліну, щоб убезпечити населення ми прийняли дуже непопулярні рішення, які мають зберегти людські життя... Від завтрашнього дня з 10 години заборонено вихід на вулицю особам, старшим за 65 років, - заявив президент країни Александар Вучич на екстреній пресконференції.

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Також вводиться заборона на переміщення осіб різного віку вулицями з 8 вечора до 5 ранку.

Контролюватиме дотримання цих заходів сербська армія.

За даними на ранок 17 березня в країні було зареєстровано 57 випадків коронавірусної інфекції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182236
 
 
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Фейковый "вирус" используется для установления диктаторских режимов.
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Сегодня в обед пошёл прогуляться, ради интереса, по магазинам, которые в понедельник фольк вымел достаточно заметно... -- провалы на прилавка вдохновляли на совковую ностальгию...*)
Итак -- самый дешёвый магазин "PENNI" -- весь ассортимент восстановлен, кроме любой бумаги, шо в рулонах, муки и дезинфицирующих средств.
Один из самых дорогих магазинов "REWE". Сам таким владел 7 лет и в курсах -- что там, где и почём? Сейчас там не скупаюсь -- в "EDEKA", в основном, хоть он и подороже.
В "REWE" всё есть, даже рулоны, но табличка: "Имейте понимание, берите не больше двух упаковок на человека. Данке."
Хы...*) -- и спирт в бутылках стоит свободно -- народ так и не въехал в тему про дезинфекцию, которую можно свободно бадяжить самому...
...взял себе ещё одну бутылочку -- решил попробовать с другим смягчителем смешать -- смешал -- после протирки рук, даже отпечатков пальцев не остаётся. Ахти!
Заходил ещё в пару "промтоварных" -- дезинфекции никакой нет. Продавщицы, только подходишь, здороваешься... -- сразу перебивают и грят: Дезинфицирующих средств нет! ...и смотрят с грусной ненавистью, мол -- задолбали все одинаковыми вопросами! -- трошки делают виноватую улыбку на лице...
В аптеке любые витамины, в любых раскладах и пропорциях -- взял витамин "С" -- вещь хорошая! Спирта и на спирту ничего нет...
Про маски забыл спросить -- их у нас не носит никто. Видел пару человек на улице -- за две недели. Второй человек, с такой фигуркой, шо и без лица под маской можно обойтись...
Народ активно гуляет с детками и без. Дистанция в 2 -- 3 метра между гражданами сохраняется в сторону увеличения, автоматически -- давок и толкотни нет.
Но внутренний шухер, всё ж присутствует: Одна дама в магазине чихнул не прикрывшись -- все отшатнулись и детей за спины попрятали. Дама испуганно закрыла рот рукой.
Я ей -- один единственный: Будьте здоровы! ...она аж расцвела... ...люблю такое...*)
Туристов -- ни автобуса, ни души.
Завтра велик из стойла выгуляю после зимнего отстоя ... ...облом было на работу идти, взял ещё на недельку больничку. Погодка -- оно то самое -- кайф кайфовый!
..жить можно, короче... И вам того же! Все буде гаразд...
Германия, Бавария, Нижняя Франкония, Нюрнберг, Центр.
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Кардинал SoF@sofnesk





Я зараз одну страшну річ скажу.
Але Європа зараз відчула що таке страх вийти з дому і загинути. І навіть сидячи вдома все одно загинути.
Це те саме що Україна відчуває на собі вже 6 рік поспіль, окрім тих, для кого війни тупо немає
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