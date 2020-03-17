 Українці вже здали 400 тисяч квитків на скасовані поїзди, - Криклій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook міністра інфраструктури Владислава Криклія.

"Всі квитки можна повернути впродовж одного місяця від дати запланованого відправлення скасованого поїзда", - уточнив він.

Міністр вибачився перед українцями за незручності, а також попросив зберігати спокій "і не скупчуватися біля залізничних кас".

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

16 березня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів.

Пізніше того ж дня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні з полудня 18 березня припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Також не працюватимуть метрополітени.

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