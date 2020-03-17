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 Українці вже здали 400 тисяч квитків на скасовані поїзди, - Криклій

З 11 по 17 березня "Укрзалізниця" повернула гроші за 400 тисяч квитків на поїзди, скасовані через введення карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook міністра інфраструктури Владислава Криклія.

"Всі квитки можна повернути впродовж одного місяця від дати запланованого відправлення скасованого поїзда", - уточнив він.

Міністр вибачився перед українцями за незручності, а також попросив зберігати спокій "і не скупчуватися біля залізничних кас".

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

16 березня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів.

Пізніше того ж дня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні з полудня 18 березня припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Також не працюватимуть метрополітени.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182234
 
 
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Ага, и им дали расписки, что расплатятся в течении полугода, скорей всего ,из за зекретина ,везде будут такие расписки выдавать-в общем, зелю надо срочно хоронить, и поглубже...
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Всё равно сдирают сумму после возврата , правда котрый еще надо дождаться...
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от куда столько билетов и людей пишите 400 триллионов..
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