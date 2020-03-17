EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  1099  33
Матеріали за темою:
Все про:карантин (311) ціни (256) Мінекономрозвитку (196) Висоцький Тарас (6)

 Мінекономіки перевірятиме вартість продуктів і товарів першої необхідності, - заступник міністра Висоцький

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства раз на два дні опитує рітейлерів про наявність продуктів і товарів першої необхідності, щоб "забезпечити комфортне проходження карантину для українців і гарантувати продовольчу безпеку".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив заступник міністра економрозвитку Тарас Висоцький.

Він додав, що ухвалений Верховною Радою закон щодо протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19 зобов'язує Кабінет Міністрів контролювати ціни на ліки, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

За словами Висоцького, Мінекономрозвитку відстежуватиме ціни на борошно, хліб, макарони, гречку, рис, яловичину, свинину, сало, м'ясо птиці, варену ковбасу, молоко, сметану, сир, масло, яйця, цукор, соняшникову олію, картоплю і сіль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182232
 
 
 Топ коментарі
 
Судя по тому, что мы пережили в совке, лучше б они вообще не лезли со своим контролем и планированием.
 показати весь коментар
 
А можно проверить цены на маски! А то они стоили 2 грн. а сейчас 20! Государство во время такой беды должно бы людям их бесплатно раздавать! Почему плять за месяц до выборов у депутатов есть деньги тыкать каждому 100 буклетов каждый день, а во време распостранения коронавируса нет возможности раздавать по 10 масок в день каждому!?
 показати весь коментар
 
Зеленский, почем МАСКИ ?
как раньше, по 2 гривны ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Судя по тому, что мы пережили в совке, лучше б они вообще не лезли со своим контролем и планированием.
 показати весь коментар
 
 
Перевірте вартість та наявність медичних масок! Минэкономики будет проверять стоимость продуктов и товаров первой необходимости, - замминистра Высоцкий - Цензор.НЕТ 5319
 показати весь коментар
 
 
Начался зебильный чёс по стрижке лохов торгашей.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский, почем МАСКИ ?
как раньше, по 2 гривны ?
 показати весь коментар
 
 
В конце января купил 1000 шт-20 пачек, по 1,24 шт
 показати весь коментар
 
с какого #уя? всем знакомым напоминал каждый день-покупайте, не будет, покупайте...теперь скулят. две недели назад докинул продуктов на 3 месяца хватит, а может на больше. когда понятно что вся вертикаль власти это зеленые мразные дебилы и ублюдки, нужно готовиться к апокалипсису!
 показати весь коментар
 
 
а вообще-то, можешь их раздать пассажирам маршруток -

от вируса защищают респираторы класса FFP 2 и выше
 показати весь коментар
 
купи себе хоть противогаз. для себя и работникам в офис нормально, в общественных местах не бываю.
 показати весь коментар
 
А можно проверить цены на маски! А то они стоили 2 грн. а сейчас 20! Государство во время такой беды должно бы людям их бесплатно раздавать! Почему плять за месяц до выборов у депутатов есть деньги тыкать каждому 100 буклетов каждый день, а во време распостранения коронавируса нет возможности раздавать по 10 масок в день каждому!?
 показати весь коментар
 
 
в метро пачка соли каменной 25 грн
взял две на всякий случай
это нормальная цена?
 показати весь коментар
 
Кто нибудь может мне объяснить, повышенный спрос на туалетную бумагу?
 показати весь коментар
 
 
в метро хоть жопой жуй разных сортов
но
макаронов нет
гречки нет
мяса нет никакого
яиц нет
мыла нет
... отъехал 10 км от города и в ближайшем придорожном генделе
затарился и курятиной и яйцами без проблем
 показати весь коментар
 
 
Я чера наблюдал совершенно другую картину... Мясо было, сахар был, макароны и гречка были, даже бублики были! короче, было все кроме туалетной бумаги. Никакой!
 показати весь коментар
 
 
сам в шоке
вчера в росте затарилсяя без проблем и нервов
польским сыром и маслом
курочкой
и без всякой паники всем
еще и касс больше чем всегда работало
а то за шо говорю было сегодня в метро
сам в шоке
може потому шо ашан напротив ваще закрытый был
вот у народа крышу и сорвало
 показати весь коментар
 
Все дуже просто.. Один на вулиці чхнув , закшляв а семеро всрались-)
 показати весь коментар
 
 
Во время карантина правительство должно заморозить цены а нарушивших ценовую политику привлекать исключительно к уголовной ответственности а не заниматься х.йней ограничивая людей в из правах и наплевав на наживе барыг.
 показати весь коментар
 
 
А из какого х***я цены замораживать будут, при резком обесценивании гривни? Ты что ли компенсируешь людям затраты на производство продуктов?
 показати весь коментар
 
Во время карантина правительство обязано выдавать населению маски из госрезерва...бесплатно...особенно если оно...это с позволения сказать правительство делает их пропуском в общественный транспорт...
Но масок нет...их с помощью этого правительства продали...
 показати весь коментар
 
Венесуела,****-а-а-а ! Ми вже в Венесуелі з грьобаними мадурами !!!
Минэкономики будет проверять стоимость продуктов и товаров первой необходимости, - замминистра Высоцкий - Цензор.НЕТ 2648
 показати весь коментар
 
 
Эта всё панятна, а што там у братьев? Я переживаю! Што там паказывает https://www.zenrus.ru/.У них вазможна праизайдиот переизбытак импартазамишчения, а я переживаю за ихних пенсианерав . Што апять беларускими лобстерами им придёца забивать сваи 4-х камерные халадильники?
 показати весь коментар
 
А сколько ныне стоит масочка? Да да...та самая которая ранее...до того как страной стало руководить зеленое стадо...стоила 2 гривны..
 показати весь коментар
 
 
В урядовця питають, как он выжжиаает:-

-Как вам живется?
-Плохо, очень плохо.... Бедность замучила, сыр с плесенью ем,
вино старое пью, машина без крыши, телефон без кнопок..
 показати весь коментар
 
Чем люди платить будут через месяц усього закрытого , без зарплат? Олигархи будут кормить бесплатно , хоть раз в день?
 показати весь коментар
 
Отправьте янелоха в шефу в Кремль! Он своими тупыми инициативами положит Украину.
Дебилы выбрали дебила, и теперь шо с этим делать?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору