 Мінекономіки перевірятиме вартість продуктів і товарів першої необхідності, - заступник міністра Висоцький

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив заступник міністра економрозвитку Тарас Висоцький.
Він додав, що ухвалений Верховною Радою закон щодо протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19 зобов'язує Кабінет Міністрів контролювати ціни на ліки, товари медичного призначення та соціально значущі товари.
За словами Висоцького, Мінекономрозвитку відстежуватиме ціни на борошно, хліб, макарони, гречку, рис, яловичину, свинину, сало, м'ясо птиці, варену ковбасу, молоко, сметану, сир, масло, яйця, цукор, соняшникову олію, картоплю і сіль.
лоховторгашей.
как раньше, по 2 гривны ?
от вируса защищают респираторы класса FFP 2 и выше
взял две на всякий случай
это нормальная цена?
но
макаронов нет
гречки нет
мяса нет никакого
яиц нет
мыла нет
... отъехал 10 км от города и в ближайшем придорожном генделе
затарился и курятиной и яйцами без проблем
вчера в росте затарилсяя без проблем и нервов
польским сыром и маслом
курочкой
и без всякой паники всем
еще и касс больше чем всегда работало
а то за шо говорю было сегодня в метро
сам в шоке
може потому шо ашан напротив ваще закрытый был
вот у народа крышу и сорвало
Но масок нет...их с помощью этого правительства продали...
-Как вам живется?
-Плохо, очень плохо.... Бедность замучила, сыр с плесенью ем,
вино старое пью, машина без крыши, телефон без кнопок..
Дебилы выбрали дебила, и теперь шо с этим делать?