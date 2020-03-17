EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Здоров'я
  1900  32
Матеріали за темою:
Все про:карантин (311) Харків (1691)

 Кафе, ринки, фітнес-центри і салони краси закривають у Харкові, - міськрада

З 18 березня в Харкові заборонили роботу суб'єктів господарювання, що передбачає прийом відвідувачів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради, таке рішення було прийнято 17 березня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку з дією постанови Кабінету міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19".

Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська уточнила, що заборона стосується підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе і т.п.), торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів, підприємств торгівельного та побутового обслуговування населення. При цьому працюватимуть об'єкти роздрібної торгівлі продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв'язку, а також банки і страхові компанії. Об'єкти громадського харчування зможуть працювати тільки з адресною доставкою замовлень за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту.

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов доручив проконтролювати виконання рішення КНС.

Читайте також: СБУ закриває громадські приймальні і просить повідомляти про правопорушення по телефону і на електронну пошту

"Завтра не повинен працювати жоден непродовольчий ринок, а на продовольчих необхідно здійснювати жорсткий контроль за дотриманням санітарних вимог. У супермаркетах, які торгують продуктами харчування, мають бути засоби індивідуального захисту співробітників, повинна здійснюватися регулярна дезінфекційна обробка площ", - підкреслив перший віцемер.

Ігор Терехов також звернувся до харків'ян із проханням не піддаватися панічним настроям.

Нагадаємо, 16 березня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Харкові прийнято рішення, що нічні клуби і деякі ринки тимчасово призупинять роботу.

Того ж дня мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що Харківський метрополітен продовжуватиме працювати, незважаючи на доручення президента Володимира Зеленського про обмеження для транспорту на час карантину.

Однак 17 березня прийнято інше рішення, і Харківський метрополітен закрито з 20:00.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ярославський: "Дуже важливо, що Харківщина першою в Україні створила антикризовий штаб"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182231
 
 
 Топ коментарі
 
ОФФТОП. Отличная новость. Лимонов - все!
 показати весь коментар
 
Власть что то делает что бы уменьшит зоны риска для людей - зрада для порохобота. Завтра начнётся, не дай бог мор, порохоботы будут волать власть народ убивает. У порохобота при любом раскладе зрада.
 показати весь коментар
 
Вот зачем эти долбодятлы закрывают рынки? По-моему на рынке процесс шоппинга в 10 раз безопаснее чем в закрытом помещении.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вот зачем эти долбодятлы закрывают рынки? По-моему на рынке процесс шоппинга в 10 раз безопаснее чем в закрытом помещении.
 показати весь коментар
 
 
эх, можно и шампанское выпить, радость то такая.
 показати весь коментар
 
 
Кафе, рынки, фитнес-центры и салоны красоты закрывают в Харькове, - горсовет

================================
і гепу закрити не забудьте
 показати весь коментар
 
Зарити-то не для гепи.Якось буденно та не креативно. На ліхтарному стовпі він виглядав би набагато екстравагантніше! Кафе, ринки, фітнес-центри і салони краси закривають у Харкові, - міськрада - Цензор.НЕТ 6944
 показати весь коментар
 
Гепа не упустит шанс покошмарить рынок "Барабашово"...
 показати весь коментар
 
 
ему то барабашово нужно, как зайцу триппер... ему бы Александру Борисычу пакость поднасрать...
 показати весь коментар
 
Все, шо не робиться - задля добра. Да, зєбіли?
 показати весь коментар
 
Походу БлаЗЕнь нам что-то не договаривает если такие беспрецендентные меры безопасности. Я думаю больных в Украине 10 если не тысячи!
 показати весь коментар
 
Власть что то делает что бы уменьшит зоны риска для людей - зрада для порохобота. Завтра начнётся, не дай бог мор, порохоботы будут волать власть народ убивает. У порохобота при любом раскладе зрада.
 показати весь коментар
 
 
А ти можеш, сказати, без волання, хто продав медичні маски держрезерву України, до Китаю?
 показати весь коментар
 
 
продал чёрт заднеприводный . Не могу сказать по другому, потому что нормальными словами не скажу, а за мат меня на второй секунде банят .
 показати весь коментар
 
 
Харьков -богатая корова на кеш для гени сепаратиста.Его арий Билецкий панически боится.
 показати весь коментар
 
откроите что то из этих в Норге или сьездите постричь дома, вас ждёт камера в тюрьме и при том с 4 года, если никто не заболел ну или 8 + при последтсвии - особый закон о особом времени пандемии или похожих опасностей.
 показати весь коментар
 
 
Всё это, конечно, не имеет отношения ни к какому "вирусу". Никто не закрывал ни рынки, ни метро, ни школы из-за кори или ветрянки.
Гораздо больше это похоже на смертельный страх власти перед народом, из-за предстоящего дефолта. Не удивлюсь что где-то в недрах "офиса президента" уже лежат списки на арест сторонников Порошенко, резервистов и волонтёров, а армия Авакова готовится эти списки реализовать.
 показати весь коментар
 
 
Oleksandr Yusupov Олександр Юсупов

Реванш антимайданівців вже наближається до кульмінації.

Сьогодні, ВР, на прохання Зеленського, призначила генпрокурором, Ірину Венедіктову, яка менше місяця назад закликала ВР скасувати закон про амністію учасників Майдану, щоб мати можливість відкривати кримінальні справи проти людей, які скинули диктатора, сотня з яких віддала за це життя. А в січні, після свого призначення т.в.о. глави ДБР, вона призначила своїм заступником екс-адвоката ...Читати далі

Кафе, ринки, фітнес-центри і салони краси закривають у Харкові, - міськрада - Цензор.НЕТ 152
 показати весь коментар
 
 
Да понятно всё; режим не хочет умирать - бежать им некуда, а в случае поражения народ их просто развесит гирляндами вдоль Хрещатика.
 показати весь коментар
 
о чем ты...

Режим не умирает, а набирает силы с каждым днем...
И насчет мудрого нарида я бы не был таким уверенным...
 показати весь коментар
 
Вот и скопытился еще один фанат "защиты русскоязычных на Донбассе и захвата Крыма"....отмучался Эдичка....

В Москве умер писатель Эдуард Лимонов
 показати весь коментар
 
Он был не просто геем, а и настоящим п*дором, ненавидящим свою родину. Да, настоящий П*дорас, с большой буквы. Сейчас то редко такого уже и встретишь...
 показати весь коментар
 
Все голосовавшие за Голобородьку и его слуг подлежат пожизненному лишению избирательных прав и постановке на учёт в психиатрических диспансерах по месту жительства.
 показати весь коментар
 
Резервисты, готовьте стволы. Режим уже запланировал для вас "Варфоломеевскую ночь".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору