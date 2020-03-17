 Кафе, ринки, фітнес-центри і салони краси закривають у Харкові, - міськрада

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради, таке рішення було прийнято 17 березня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку з дією постанови Кабінету міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19".
Директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська уточнила, що заборона стосується підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе і т.п.), торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів, підприємств торгівельного та побутового обслуговування населення. При цьому працюватимуть об'єкти роздрібної торгівлі продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв'язку, а також банки і страхові компанії. Об'єкти громадського харчування зможуть працювати тільки з адресною доставкою замовлень за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту.
Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов доручив проконтролювати виконання рішення КНС.
"Завтра не повинен працювати жоден непродовольчий ринок, а на продовольчих необхідно здійснювати жорсткий контроль за дотриманням санітарних вимог. У супермаркетах, які торгують продуктами харчування, мають бути засоби індивідуального захисту співробітників, повинна здійснюватися регулярна дезінфекційна обробка площ", - підкреслив перший віцемер.
Ігор Терехов також звернувся до харків'ян із проханням не піддаватися панічним настроям.
Нагадаємо, 16 березня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Харкові прийнято рішення, що нічні клуби і деякі ринки тимчасово призупинять роботу.
Того ж дня мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що Харківський метрополітен продовжуватиме працювати, незважаючи на доручення президента Володимира Зеленського про обмеження для транспорту на час карантину.
Однак 17 березня прийнято інше рішення, і Харківський метрополітен закрито з 20:00.
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і гепу закрити не забудьте
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