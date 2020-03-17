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 Київські новини
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 "Київпастранс" оприлюднив список маршрутів наземного транспорту, що замінять метро, яке закривається до 3 квітня, ​​- КМДА

Комунальне підприємство "Київпастранс" у зв'язку з закриттям метрополітену 17 березня з 23:00 оприлюднило список маршрутів наземного транспорту, які їздитимуть по всіх трьох лініях метро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації.

"Київський метрополітен призупиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня попередньо до 3 квітня. У зв'язку з цим, КП "Київпастранс" нагадує маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро", - сказано в повідомленні.

Так, по червоній Святошинсько-Броварській лінії метрополітену від ст.м. Академмістечко до ст. м. Лісова курсуватимуть автобуси №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118, тролейбуси №№ 5, 7, 43, 50, трамваї №№ 1, 3, 14, 15, 18 і маршрутне таксі № 228.

По зеленій Сирецько-Печерській лінії від ст. м. Червоний Хутір до ст. м. Сирець курсуватимуть автобуси №№ 51, 63, 45, 91, тролейбуси №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к, трамваї №№ 14, 15, 18 і маршрутні таксі №№ 220, 516, 155, 166, 500.

По синій Куренівсько-Червоноармійській лінії від ст. м. Героїв Дніпра до ст. м. Теремки курсуватимуть автобуси №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119, тролейбуси №№ 11,12, 42Д, 43, 45, трамваї №№ 11, 12, 16, 17, 19 маршрутні таксі № 155, 166, 500.

Також у КМДА нагадали, що з 18 березня пасажирів без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182230
 
 
 Топ коментарі
 
Земля ему стекловатой и железобетоном. Пусть горит в аду.
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Дп. Зеля - дебил. Метро - чуть ли не единственный вид транспорта, где состав постоянно и полностью проходит полную санобработку с специализированных ДЕПО. Нужно было наоборот сокращать время между поездами, выводить на маршруты все составы, дабы уменьшить количество людей в вагонах и максимально разгрузить скопления людей в городе. Вместо этого Зеля создает коллапс.
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Умер украинофоб Эдуард Лимонов.
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Дп. Зеля - дебил. Метро - чуть ли не единственный вид транспорта, где состав постоянно и полностью проходит полную санобработку с специализированных ДЕПО. Нужно было наоборот сокращать время между поездами, выводить на маршруты все составы, дабы уменьшить количество людей в вагонах и максимально разгрузить скопления людей в городе. Вместо этого Зеля создает коллапс.
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Зеля создает коллапс, а

Коллапс сделает Зелю "Київпастранс" оприлюднив список маршрутів наземного транспорту, що замінять метро, яке закривається до 3 квітня, ​​- КМДА - Цензор.НЕТ 6546
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а может дебил это ты, все дело в плотности упаковки пассажиров, заражение воздушно-капельным путем, а не через ручки-поручни(в основном)?Для наземного как то пытаться будут уменшить количество пассажиров, в метро это нереально
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Тада. Тролейбус же больше. В нем свободнее будет. "Київпастранс" оприлюднив список маршрутів наземного транспорту, що замінять метро, яке закривається до 3 квітня, ​​- КМДА - Цензор.НЕТ 264
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Земля ему стекловатой и железобетоном. Пусть горит в аду.
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пипл завтра явно будет дезоорентирован.....
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Мертвому припарка...метро перевозило в день пассажиров больше чем все троллейбусы...трамваи и автобусы Киева вместе взятые...
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Метро -- самый вымываемый, самый чистый, самый быстрый (сокращается время пребывания человека в зоне риска) и самый дезинфицируемый вид транспорта. Достаточно поставить санпатрули на всех или узловых станциях для изоляции явных больных идиотов, нарушающих условия карантина. В метро их обнаруживать и изолировать гораздо легче, чем в троллейбусах, автобусах и маршрутках.
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Зебилы а какой смысл пускать наземный который будет забитый или люди будут кучкуватся на остановке в ожидании наземный если строится дорога прокладаются рельсы как с скоростным трамваем поэтому пускали автобусы по этому маршруты 3 и 1 котрые были набиты даже ходили сравнительно часто каждые 10 минут вместо трамвая смысл метро которое сейчас и так полупустое закрывать и делать опасность пуская наземный чтоб еще больше заразится набивая в тролейбусы и автобусы а если отсчитывать по 10 то звездец что будет на остановках-не знаю как проверяли по 10 или 20 но сегодня в Киеве видел стоячие маршрутки полны и полны тролейбусы так это метро еще работает пока
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зе-гниды будут путену сливать Украину...
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Метро на карантині за для зменшення зараження людей!
"Київпастранс" оприлюднив список маршрутів наземного транспорту, що замінять метро, яке закривається до 3 квітня, ​​- КМДА - Цензор.НЕТ 2555
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Плюс ко всему у нас ещё ожидается ухудшение погоды на радость гриппу где-то через пару дней до нуля, сырость, а люди вместо метро будут искать наземный транспорт и стоять в очереди на первый-десятый расчитайсь
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В духе братьев Гримм: не жисть, а сказка.
В дом и на работу - лишь с ментом.
Пропуском в троллейбус будут: маска,
Ласты, трубка и талон … в дурдом.
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а как быть с безлимитными строго на месяц зелеными проездными например метро тролейбус у кого 860 в месяц пол месяца осталось ?проездной на метро будет действовать в автобусе если показать?
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Сейчас-то цены [на нефть] рухнули, просто рухнули... А бензин вырос. Как так вышло?
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Отакий автобус прямо в Нові Санжари.
На 28 днів карантину.
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Уже просто интересно - умники из "Киевской горгосадминистрации" сами ХОТЯ БЫ РАЗ в гор.транспорте ездили ?
Хотелось бы ОТ НИХ узнать как НАЗЕМНЫМ транспортом заменить мои основные маршруты:
- точка старта - "Академгородок" или "Святошино"
- точки финиша - "Черниговская", "Дворец Спорта", "Осокорки"

Сколько пересадок мне будет нужно и сколько времени это займет ?
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