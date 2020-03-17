 "Ми всіх вас повернемо", - Зеленський звернувся до застряглих за кордоном українців і розповів, що потрібно робити. ВIДЕО

Звернення оприлюднено на сторінці глави держави у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
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Матеріали за темою: Коронавірус із Китаю Карантин в Україні
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Багатство міміки блазня...
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Бла бла бла ...а тем временем..... 35 тысяч гривен за расстояние в 200 метров: как на украинцах зарабатывают на границе с ПольшейТрудности с возвращением на родину из заграничных поездок испытывают не только пассажиры в аэропортах, но и те украинцы, которые добираются домой через наземные пункты пропуска.Так, депутат Одесского городского совета Петр Ионов рассказал, как он преодолел пограничный пункт пропуска «Краковец» на участке польско-украинской границы.Ионов сначала вынужден был отстоять 16-часовую очередь, а после пересечь пункт пропуска на автобусе, заплатив 350 гривен.«Власти быстро наладили схему, как заработать на вирусе, - написал в Фейсбуке депутат Ионов. - 200 метров проехать на автобусе стоит 350 гривен с человека. Пешком нельзя! В автобус набивают по 100 человек как шпроты. 35 тысяч гривен за 200 метров границы - вот какая помощь для людей в эвакуации!».
Закон - тайга, медведь - прокурор! Бастрыкина там близко не стояло.
В республике Коми неизвестные обстреляли картечью вертолёт Ми-8, доставлявший горючее в посёлок Шиес
По данным следователей, было не меньше шести выстрелов. На борту находились 4 члена экипажа. Они не пострадали. Вертолёт благополучно приземлился. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Посёлок Шиес известен длительной акцией протеста местных жителей. С 2008 года они протестуют из-за строительства мусорного полигона.
а в Украине тогда была УНР,это совсем другое государство .точно шиза...
Krychek
Красивая картинка распространения заразы из Уханя по миру.
58 хв ·
Oleksandr Yusupov Олександр Юсупов
Реванш антимайданівців вже наближається до кульмінації.
Сьогодні, ВР, на прохання Зеленського, призначила генпрокурором, Ірину Венедіктову, яка менше місяця назад закликала ВР скасувати закон про амністію учасників Майдану, щоб мати можливість відкривати кримінальні справи проти людей, які скинули диктатора, сотня з яких віддала за це життя. А в січні, після свого призначення т.в.о. глави ДБР, вона призначила своїм заступником екс-адвоката ...Читати далі