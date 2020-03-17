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 "Ми всіх вас повернемо", - Зеленський звернувся до застряглих за кордоном українців і розповів, що потрібно робити. ВIДЕО

Володимир Зеленський оприлюднив чергове відеозвернення про ситуацію в Україні та за її межами у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Звернення оприлюднено на сторінці глави держави у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Володимир Зеленський говорить про коронавірус в ефірі ток-шоу. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182229
 
 
 Топ коментарі
 
Багатство міміки блазня..."Ми всіх вас повернемо", - Зеленський звернувся до застряглих за кордоном українцій і розповів, що потрібно робити - Цензор.НЕТ 2512
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Бла бла бла ...а тем временем..... 35 тысяч гривен за расстояние в 200 метров: как на украинцах зарабатывают на границе с ПольшейТрудности с возвращением на родину из заграничных поездок испытывают не только пассажиры в аэропортах, но и те украинцы, которые добираются домой через наземные пункты пропуска.Так, депутат Одесского городского совета Петр Ионов рассказал, как он преодолел пограничный пункт пропуска «Краковец» на участке польско-украинской границы.Ионов сначала вынужден был отстоять 16-часовую очередь, а после пересечь пункт пропуска на автобусе, заплатив 350 гривен.«Власти быстро наладили схему, как заработать на вирусе, - написал в Фейсбуке депутат Ионов. - 200 метров проехать на автобусе стоит 350 гривен с человека. Пешком нельзя! В автобус набивают по 100 человек как шпроты. 35 тысяч гривен за 200 метров границы - вот какая помощь для людей в эвакуации!».
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"Ми всіх вас повернемо", - Зеленський звернувся до застряглих за кордоном українців і розповів, що потрібно робити - Цензор.НЕТ 2819

Закон - тайга, медведь - прокурор! Бастрыкина там близко не стояло.

В республике Коми неизвестные обстреляли картечью вертолёт Ми-8, доставлявший горючее в посёлок Шиес

По данным следователей, было не меньше шести выстрелов. На борту находились 4 члена экипажа. Они не пострадали. Вертолёт благополучно приземлился. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Посёлок Шиес известен длительной акцией протеста местных жителей. С 2008 года они протестуют из-за строительства мусорного полигона.
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А зачем работает ВЗрада, там больше 10 человек. Пользы они никакой не приносят для Народа. пусть идут на каникулы. за счет летних
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**-ые ишаки,где Минобороны?Мы в состоянии войны! Ограничения, ограничения...холуи х-у-йла!!!
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Пан президент впевнений, що українці поспішають повертатися? Рвуться насамперед ті у кого підходить до завершення термін візи, або нелегали
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а украинцы каким боком к тому,что они царя убили?они убили-они пусть и отвечают...
а в Украине тогда была УНР,это совсем другое государство .точно шиза...
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Лучше горькая правда, чем "Один плюс один" !
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Все правильно, пусть сидят в этих хабовый точках, 2 недели, а потом можно пускать, думаю подсмысл таков
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Володья, ты про@бал большинство всех, кто тут...
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Самое время и самое место - сейчас воспользоваться тем, как Европа положила себя на лопатки. Не слечь Украине, и даже за счёт смертей от вируса обеспечить гигантскому жирному потребителю всё необходимое. За бабки и надолго. Украине шанс взлететь. Европа остановили производство. Зеля, пользуйся моментом!
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зе верни стыренную индексацию пенсий. нельзя так издеваться над стариками. а мандривныки как нибудь сами доберутся. а нет пусть сидят там
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Krychek

Красивая картинка распространения заразы из Уханя по миру.

"Ми всіх вас повернемо", - Зеленський звернувся до застряглих за кордоном українців і розповів, що потрібно робити - Цензор.НЕТ 7246
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Дмитро Корчинський з Наталією Юсуповою.
58 хв ·

Oleksandr Yusupov Олександр Юсупов
Реванш антимайданівців вже наближається до кульмінації.
Сьогодні, ВР, на прохання Зеленського, призначила генпрокурором, Ірину Венедіктову, яка менше місяця назад закликала ВР скасувати закон про амністію учасників Майдану, щоб мати можливість відкривати кримінальні справи проти людей, які скинули диктатора, сотня з яких віддала за це життя. А в січні, після свого призначення т.в.о. глави ДБР, вона призначила своїм заступником екс-адвоката ...Читати далі

"Ми всіх вас повернемо", - Зеленський звернувся до застряглих за кордоном українців і розповів, що потрібно робити - Цензор.НЕТ 6209
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