 СБУ закриває громадські приймальні і просить повідомляти про правопорушення по телефону і на електронну пошту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Повідомити про правопорушення, що належать до компетенції органів державної безпеки, громадяни можуть, як і раніше, за номерами гарячих ліній і на поштові скриньки Центрального та регіональних управлінь Служби, інформація про які розміщена на сайті в розділі "Контакти", - наголошується в повідомленні.

Всі звернення, заяви і повідомлення будуть розглянуті вчасно, відповіді надаватимуться у визначені законодавством терміни, запевняють у СБУ.

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Зміни торкнулися і роботи Галузевого державного архіву СБ України. З 17 березня 2020 року читальний зал ГДА СБУ закрито. Запити на отримання архівної інформації прийматимуться на електронну адресу arhivsbu@ssu.gov.ua, або по телефону (044) 256-92-96.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

16 березня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів.

Пізніше того ж дня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні з полудня 18 березня припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Також не працюватимуть метрополітени.

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