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 СБУ закриває громадські приймальні і просить повідомляти про правопорушення по телефону і на електронну пошту

На час карантину, пов'язаного з поширенням коронавірусу, закриваються громадські приймальні Служби безпеки України в Києві та обласних центрах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Повідомити про правопорушення, що належать до компетенції органів державної безпеки, громадяни можуть, як і раніше, за номерами гарячих ліній і на поштові скриньки Центрального та регіональних управлінь Служби, інформація про які розміщена на сайті в розділі "Контакти", - наголошується в повідомленні.

Всі звернення, заяви і повідомлення будуть розглянуті вчасно, відповіді надаватимуться у визначені законодавством терміни, запевняють у СБУ.

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Зміни торкнулися і роботи Галузевого державного архіву СБ України. З 17 березня 2020 року читальний зал ГДА СБУ закрито. Запити на отримання архівної інформації прийматимуться на електронну адресу arhivsbu@ssu.gov.ua, або по телефону (044) 256-92-96.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

16 березня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів.

Пізніше того ж дня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні з полудня 18 березня припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Також не працюватимуть метрополітени.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182227
 
 
 Топ коментарі
 
Як у совковому анекдоті: "КГБ закрьіто на ремонт. Стучать по телефону 123 45 67"
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служба безопасности Украины в смартфоне.... дожили........ хоть армию в смартфон не отправляйте.... СБУ закрывает общественные приемные и просит сообщать о правонарушениях по телефону и на электронную почту - Цензор.НЕТ 706
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Чмо анонимное,я тебе задал логичный вопрос:"Какое отношение имеет твоё сообщение о земле к теме новости".Ты(понятное дело) на него ответить аргументированно не могло и тупо оскобило.Ты и в быту,когда тебя спрашивают "сколько времени",начинаешь обзываться кацапами?
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Як у совковому анекдоті: "КГБ закрьіто на ремонт. Стучать по телефону 123 45 67"
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А ловити порушників будуть по Скайпу.
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служба безопасности Украины в смартфоне.... дожили........ хоть армию в смартфон не отправляйте.... СБУ закрывает общественные приемные и просит сообщать о правонарушениях по телефону и на электронную почту - Цензор.НЕТ 706
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Эдичка Лимонов, членосос путинский, крякнул... Приказал всем долго жить
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это да - это понятно ...- а тех "правонарушителей" вы или мы - сообщившиеся, будем просить оставаться на месте, там улики , и все прочее - куда сдавать , нести, или подождать ...
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Тобто в разі чого - брати приклад з блазня і телефонувати напряму Баканову? СБУ закриває громадські приймальні і просить повідомляти про правопорушення по телефону і на електронну пошту - Цензор.НЕТ 2676
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Да ладно СБУ закриває громадські приймальні і просить повідомляти про правопорушення по телефону і на електронну пошту - Цензор.НЕТ 8339
И шо по айтишникам с "обнальщиками" бегать перестанут? Где же они харчеваться будут???
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Из нас пуйло хочет сделать таких же идиотов, как его мокши и мордва с сортирами в огородах. Хотя, какие там огороды!
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