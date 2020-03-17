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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровщина (657) заробітна плата (702) лікарі (307) COVID-19 (1021)

 На Дніпропетровщині лікарям, які лікують пацієнтів із коронавірусом, збільшать зарплати

Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник заявив, що медичним працівникам, які лікуватимуть людей із підозрою на коронавірус або інфікованих, збільшать зарплати, а також застрахують життя.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної ради.

"Весь медперсонал, який працює в інфекційних клініках, отримає 100% надбавки до зарплати і страхування життя", - пообіцяв Олійник.

Як зазначається, на все це обласна рада виділила відповідне фінансування.

Крім того, в Дніпропетровській області на автомобільних дорогах з'являться інфекційні пости, на яких за необхідності проводитимуть експрес-тести на коронавірус усім, хто є в автомобілях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Настав час керуватися принципом - "захист лікаря - це порятунок людей", - Ємець. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182226
 
   
 Топ коментарі
 
А остальным врачам как? И вообще ВРАЧАМ?
Моя родная сестра заведующая инфекционным отделением в районной больнице, которую уже не первый год то сокращают, то делают основной, то... сами не знают, что хотят, реформа во всей красе, у неё зарплата 4500 гр.
Вы хотите, чтоб человек с такой зарплатой вас от чего то там уберегал???
Да срал он на вас и ПРАВО ИМЕЕТ.
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К сожалению, до получки могут дожить не все... На Днепропетровщине врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, увеличат зарплаты - Цензор.НЕТ 2490
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К сожалению, до получки могут дожить не все... На Днепропетровщине врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, увеличат зарплаты - Цензор.НЕТ 2490
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Вірогідних пацієнтів доставлятимуть в лікарню силоміць.
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Взагалі-то за законом 3219 ВСІМ медпрацівникам повинні підвищити платню, як і працівникам, що забезпечують працездатність основних сфер життєдіяльності
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А остальным врачам как? И вообще ВРАЧАМ?
Моя родная сестра заведующая инфекционным отделением в районной больнице, которую уже не первый год то сокращают, то делают основной, то... сами не знают, что хотят, реформа во всей красе, у неё зарплата 4500 гр.
Вы хотите, чтоб человек с такой зарплатой вас от чего то там уберегал???
Да срал он на вас и ПРАВО ИМЕЕТ.
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Уаса твоя сестра санітарка в мордорі...
Лікарі в Україні отримують хороші зарплати...
В санітарів зарплата 7000.
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Ахахах. Расскажи это моей знакомой санитарке. Получает минималку в детской поликлинике и это Киев (Дарница).
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Яка мінімалка в Україні станом на перший квартал 2020 року?)
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https://www.work.ua/ru/jobs-kyiv-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0/

А це доказ... Вакансій санітарки в Києві вагон... А от бажаючих... Нема...
Україна вам не роіська...
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зебилы создали уже кучу штабов противодействия вирусу, а где ежедневная статистика подтвержденного количества заболевших коронвирусом в Украине?
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Щас, подожди, будет все - желающих хватает.
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врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом, увеличат зарплаты...

То есть теперь врачи будут специально заражать людей, что бы денюжку получать.... Это все равно что полиции доплачивать за ДТП.
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на практике это звучит так " которые не лечат"
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если учесть что пока (слава Богу) в Днепре затишье (пусть бы оно так и было!!!) но хитрые ****ские морды решили вот так отблагодарить медиков... а чего бы не доплатить просто "за нагрузку в карантин" ...а не только в случае с реальными (тьху, тьху) больными (а вот тут можно было бы честно говоря.... и не 50 процентов))))
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