 На Дніпропетровщині лікарям, які лікують пацієнтів із коронавірусом, збільшать зарплати

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної ради.
"Весь медперсонал, який працює в інфекційних клініках, отримає 100% надбавки до зарплати і страхування життя", - пообіцяв Олійник.
Як зазначається, на все це обласна рада виділила відповідне фінансування.
Крім того, в Дніпропетровській області на автомобільних дорогах з'являться інфекційні пости, на яких за необхідності проводитимуть експрес-тести на коронавірус усім, хто є в автомобілях.
Посмертно.
Моя родная сестра заведующая инфекционным отделением в районной больнице, которую уже не первый год то сокращают, то делают основной, то... сами не знают, что хотят, реформа во всей красе, у неё зарплата 4500 гр.
Вы хотите, чтоб человек с такой зарплатой вас от чего то там уберегал???
Да срал он на вас и ПРАВО ИМЕЕТ.
Лікарі в Україні отримують хороші зарплати...
В санітарів зарплата 7000.
А це доказ... Вакансій санітарки в Києві вагон... А от бажаючих... Нема...
Україна вам не роіська...
То есть теперь врачи будут специально заражать людей, что бы денюжку получать.... Это все равно что полиции доплачивать за ДТП.