 На Дніпропетровщині лікарям, які лікують пацієнтів із коронавірусом, збільшать зарплати

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної ради.

"Весь медперсонал, який працює в інфекційних клініках, отримає 100% надбавки до зарплати і страхування життя", - пообіцяв Олійник.

Як зазначається, на все це обласна рада виділила відповідне фінансування.

Крім того, в Дніпропетровській області на автомобільних дорогах з'являться інфекційні пости, на яких за необхідності проводитимуть експрес-тести на коронавірус усім, хто є в автомобілях.

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