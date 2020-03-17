 Країни ЄС домовилися ввести 30-денну заборону на в'їзд до Євросоюзу через коронавірус, - Меркель

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Ми всі погодилися з пропозицією Єврокомісії обмежити в'їзд до Європи з країн, що не входять в ЄС, Великої Британії та інших країн", - сказала канцлер журналістам у вівторок.

За її словами, передбачається ввести "заборону на в'їзд з невеликими винятками" терміном у "30 днів".

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Меркель підкреслила, що Німеччина почне реалізовувати цю заборону негайно.

Як роз'яснило міністерство внутрішніх справ ФРН, заборона на в'їзд торкнеться всіх видів транспорту, але не буде поширюватися на громадян Німеччини. Громадянам Великої Британії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії буде дозволений транзитний проїзд для повернення додому, те ж саме торкнеться громадян з тимчасовим дозволом на проживання в цих країнах.

"Громадяни третіх країн, які не відповідають умовам, отримають на кордоні відмову на в'їзд через відсутність невідкладної причини", - вказують у МВС.