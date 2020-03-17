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 Країни ЄС домовилися ввести 30-денну заборону на в'їзд до Євросоюзу через коронавірус, - Меркель

Країни ЄС узгодили пропозицію глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про 30-денну заборону на в'їзд до Євросоюзу через коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Ми всі погодилися з пропозицією Єврокомісії обмежити в'їзд до Європи з країн, що не входять в ЄС, Великої Британії та інших країн", - сказала канцлер журналістам у вівторок.

За її словами, передбачається ввести "заборону на в'їзд з невеликими винятками" терміном у "30 днів".

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Меркель підкреслила, що Німеччина почне реалізовувати цю заборону негайно.

Як роз'яснило міністерство внутрішніх справ ФРН, заборона на в'їзд торкнеться всіх видів транспорту, але не буде поширюватися на громадян Німеччини. Громадянам Великої Британії, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії буде дозволений транзитний проїзд для повернення додому, те ж саме торкнеться громадян з тимчасовим дозволом на проживання в цих країнах.

"Громадяни третіх країн, які не відповідають умовам, отримають на кордоні відмову на в'їзд через відсутність невідкладної причини", - вказують у МВС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182225
 
 
 Топ коментарі
 
Так дайте хоча б виїхати звідси
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Так і виглядає завершення глобалізації..?
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Какой въезд?
Из него бегут все по домам.
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Тобі з Польщі через Німеччину ближче?)
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Там Меркелька про Німеччину в основному розписала вроді, випускати з Польщі в Україну мабуть будуть.
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Та польські прикордонники як подуріли. Позакривали всі піші переходи
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Зачем выезжать из Польши,или закончилась виза ？
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Поки що не виїжджаю. Перед Пасхою збираюся їхати
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До Пасхи еще есть время,просто нужно продумать зараннее как добраться до кпп Корчова-Краковец.Пеший переход закрыт,нужно проситься к кому-либо в машину. Больше проблем я пока не вижу.
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Ось в цьому то і проблема, що піші переходи позакривали. А водії тільки за те щоб 300 метрів через митницю перевезти по 200 зл деруть
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Короче ,треба сидіти і не рипатись нікуди, а то на нетральній полосі між державами можна зависнути.
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Так і виглядає завершення глобалізації..?
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Меркель и Хутин уже старенькие и относятся к группе риска, им бы уже уйти с политики и греть у камина ноги с плохими венами и мазолями
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