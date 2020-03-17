 Єврейська громада Києва йде на карантин і скасовує всі заходи

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в пресрелізі, який опублікував прессекретар Єврейської громади міста Києва Леонід Барац
У повідомленні зазначається: "Як ви знаєте - є такий жарт. Де є два єврея - там три думки. Так ось. Тут не може бути іншої думки. Усі релігійні євреї по всьому світу зійшлися в одному: Треба виконувати рекомендації лікарів! Треба сидіти вдома!
Рабин також закликав киян допомогати літнім людям, виходячи для них до крамниць і залишаючи придбану їжу та ліки під дверима, щоб не піддавати вразливі групи населення ризику. Або, за можливості, оплатити їхнє житло чи жертвувати кошти на лікарні.
Також він висловив підтримку меру Києва, Віталію Кличку та президенту України, Володимиру Зеленському, за правильну реакцію та своєчасні міри запобігання, що врятують життя українців.
Рабин підкреслив, що Єврейська громада міста Києва також готова прийти на допомогу усім, хто буде цього потребувати, і зазначає - що рекомендує цей час розцінювати, як подарунок від Всевишнього, для того, щоб навчитися чомусь новому, залишаючись вдома на самоізоляції.
"Всевишній допоможе нам, Києву та Україні бути здоровим та оминути хворобу, але й ми маємо допомогти йому - вести себе відповідально, залишатися вдома та мити руки, виконуючи рекомендації влади та лікарів. Нам залишається лише молитися та не панікувати!" - йдеться в повідомленні прес-служби Єврейської громади столиці "Хабад Любавич Київ".
ЗЕсранец,сопля зеленая.
-Сьогодні в Києві вже продають пачку в 1-кг гречки па 60 грн., 1кг картоплі - за 21 грн. і т. д. Я вже й не кажу про злет цін на ліки... Там повна тьма... Препарат проти ревматоїдного артриту, що ефективно допомагає в лікуванні коронавірусу АКТЕМРА, продають в аптеках України.... - за ОДНУ ампулу вже "просять" ціну в 4,5 тисячі гривень!
Не секрет же що на період "чорних днів", бариги не променуть, щоб не нагріти руки і не пограбувати людей, бо у них совість відсутня, вона заміщена жадібністю. А при безгрошив'ї страждають саме прості і порядні люди... Пообіцяв видати малозабезпеченим пенсіонерам по 1 тис. грн. а клєрки з його "партії" сказали - "а дзуськи".. Тобто главарь СН спочатку тріпанувся, а СН перекреслила солодку обіцянку... Спочатку ляпають язиком, а потім рахують, думають і заперечують обіцяне клоуном...
Долар нині в обмінниках вже сягнув більше 27... Франція , в якої масштаби захворювань і рівня смертності від коронавіруса в десятки разів вищі ніж в Україні, планує, що річне падіння ВВП не перевищить 1%, а у нас же "вміле керівництво державою забезпечить" падіння ВВП на 15- 20%%.... при цьому "вдало" розікравши бюджет...
Групові пересування, зібрання мирних людей "заморозив", а "заморозити" ціни на ліки і продукти харчування - "забув".... Ні щоб ввести драконівські заходи проти бєспрєдєла бариг і олігархів. - але ж в його тупеньку голівку це не дійшло!?!?
ужинкровать со свечами и вином, ибо завтра умрём!
-- мойші, це коли пRо нас згадують бєз восхіщєнія
Придется немножечко потерпеть.
О ней так высокопарно эту новость подали
Это не кальмары!
- Ой, такі мінє всьо равно, лішь би да!
Спор заведомо бесплоден:
- Бог - один. И он - не Один!
- Один - бог! И не один!
Хоча... у цього віршика є конструктивний фінал )))))
Раввин и викинг в жарком споре
Сошлись на том, что сила - в Торе...
- да, ну! Нє может бить!
- йа тібє гаварю!
- нікада би нє падумал!
-- мі, йєврєї..
-- йа - урускій!!!
-- а йа - амєріканскій
-nope... I am Fuckinger...
************
Пока єврєі в карантінє,
Штоп нє поймать какой-то дряні,
Вєршини бізнеса отнинє
На пару днєй займут армянє.
Ша-ша, уже никто никуда не идет.
Непонятно.
- Ну як там у Парижі? Розповідайте.
- Ну що вам сказати? Пам'ятаєте, в Жоріка на кухні висіла Джоконда?
- Пам'ятаємо, звичайно.
- Так от, тепер вона - в Луврі.
- И шо, везде?
- Левую руку и ногу отняло.
- А член?
- Успел направо перебросить.