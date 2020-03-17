 Єврейська громада Києва йде на карантин і скасовує всі заходи

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в пресрелізі, який опублікував прессекретар Єврейської громади міста Києва Леонід Барац

У повідомленні зазначається: "Як ви знаєте - є такий жарт. Де є два єврея - там три думки. Так ось. Тут не може бути іншої думки. Усі релігійні євреї по всьому світу зійшлися в одному: Треба виконувати рекомендації лікарів! Треба сидіти вдома!

Рабин також закликав киян допомогати літнім людям, виходячи для них до крамниць і залишаючи придбану їжу та ліки під дверима, щоб не піддавати вразливі групи населення ризику. Або, за можливості, оплатити їхнє житло чи жертвувати кошти на лікарні.

Також він висловив підтримку меру Києва, Віталію Кличку та президенту України, Володимиру Зеленському, за правильну реакцію та своєчасні міри запобігання, що врятують життя українців.

Рабин підкреслив, що Єврейська громада міста Києва також готова прийти на допомогу усім, хто буде цього потребувати, і зазначає - що рекомендує цей час розцінювати, як подарунок від Всевишнього, для того, щоб навчитися чомусь новому, залишаючись вдома на самоізоляції.

"Всевишній допоможе нам, Києву та Україні бути здоровим та оминути хворобу, але й ми маємо допомогти йому - вести себе відповідально, залишатися вдома та мити руки, виконуючи рекомендації влади та лікарів. Нам залишається лише молитися та не панікувати!" - йдеться в повідомленні прес-служби Єврейської громади столиці "Хабад Любавич Київ".

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