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 Київські новини, Суспільство
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 Єврейська громада Києва йде на карантин і скасовує всі заходи

Єврейська громада міста Києва та головний рабин Києва Рав Йонатан Бін'ямін Маркович ідуть на карантин та скасовують усі заходи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в пресрелізі, який опублікував прессекретар Єврейської громади міста Києва Леонід Барац

У повідомленні зазначається: "Як ви знаєте - є такий жарт. Де є два єврея - там три думки. Так ось. Тут не може бути іншої думки. Усі релігійні євреї по всьому світу зійшлися в одному: Треба виконувати рекомендації лікарів! Треба сидіти вдома!

Рабин також закликав киян допомогати літнім людям, виходячи для них до крамниць і залишаючи придбану їжу та ліки під дверима, щоб не піддавати вразливі групи населення ризику. Або, за можливості, оплатити їхнє житло чи жертвувати кошти на лікарні.

Також він висловив підтримку меру Києва, Віталію Кличку та президенту України, Володимиру Зеленському, за правильну реакцію та своєчасні міри запобігання, що врятують життя українців.

Рабин підкреслив, що Єврейська громада міста Києва також готова прийти на допомогу усім, хто буде цього потребувати, і зазначає - що рекомендує цей час розцінювати, як подарунок від Всевишнього, для того, щоб навчитися чомусь новому, залишаючись вдома на самоізоляції.

"Всевишній допоможе нам, Києву та Україні бути здоровим та оминути хворобу, але й ми маємо допомогти йому - вести себе відповідально, залишатися вдома та мити руки, виконуючи рекомендації влади та лікарів. Нам залишається лише молитися та не панікувати!" - йдеться в повідомленні прес-служби Єврейської громади столиці "Хабад Любавич Київ".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182223
 
   
 Топ коментарі
 
янелоха не забудьте закрыть Еврейская община Киева идет на карантин и отменяет все мероприятия - Цензор.НЕТ 7846
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-- ребе, а шо такойє антісімітізьм?
-- мойші, це коли пRо нас згадують бєз восхіщєнія
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У шабєсґойа пґґіятниє воспомінанія за Вінніцу.

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Воно обосралось,и воняет на всю Украину.
ЗЕсранец,сопля зеленая.
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Хрестоматійна істина - на період криз, пандемій, епізотій, карантинів, війн - всі нормальні політичні "діячі" в світі застосовують такий дієвий засіб, як "заморожування" цін, а особливо у нас, в умовах надзвичайно монополізованої економіки. І вводять драконівські , жорстокі покарання за порушення режиму "заморозки"...
-Сьогодні в Києві вже продають пачку в 1-кг гречки па 60 грн., 1кг картоплі - за 21 грн. і т. д. Я вже й не кажу про злет цін на ліки... Там повна тьма... Препарат проти ревматоїдного артриту, що ефективно допомагає в лікуванні коронавірусу АКТЕМРА, продають в аптеках України.... - за ОДНУ ампулу вже "просять" ціну в 4,5 тисячі гривень!
Не секрет же що на період "чорних днів", бариги не променуть, щоб не нагріти руки і не пограбувати людей, бо у них совість відсутня, вона заміщена жадібністю. А при безгрошив'ї страждають саме прості і порядні люди... Пообіцяв видати малозабезпеченим пенсіонерам по 1 тис. грн. а клєрки з його "партії" сказали - "а дзуськи".. Тобто главарь СН спочатку тріпанувся, а СН перекреслила солодку обіцянку... Спочатку ляпають язиком, а потім рахують, думають і заперечують обіцяне клоуном...
Долар нині в обмінниках вже сягнув більше 27... Франція , в якої масштаби захворювань і рівня смертності від коронавіруса в десятки разів вищі ніж в Україні, планує, що річне падіння ВВП не перевищить 1%, а у нас же "вміле керівництво державою забезпечить" падіння ВВП на 15- 20%%.... при цьому "вдало" розікравши бюджет...
Групові пересування, зібрання мирних людей "заморозив", а "заморозити" ціни на ліки і продукти харчування - "забув".... Ні щоб ввести драконівські заходи проти бєспрєдєла бариг і олігархів. - але ж в його тупеньку голівку це не дійшло!?!?
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не волнуйся,Шифера-Менделя будут дергать Буратину за ниточки дистанционно Еврейская община Киева идет на карантин и отменяет все мероприятия - Цензор.НЕТ 8232
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пока не соскребем ЗЕльоную гидоту - и не надейся !
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В смысле на карантин? Все? Я правильно сейчас понял?
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Сейчас самое время приглашать женщин на ужин кровать со свечами и вином, ибо завтра умрём!
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-- ребе, а шо такойє антісімітізьм?
-- мойші, це коли пRо нас згадують бєз восхіщєнія
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Горе-то какое. Клован наверное плачет навзрыд.
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Обрезания отменяются до 3-го апреля.
Придется немножечко потерпеть. Еврейская община Киева идет на карантин и отменяет все мероприятия - Цензор.НЕТ 173
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Эта община какая-то особая?!
О ней так высокопарно эту новость подали Еврейская община Киева идет на карантин и отменяет все мероприятия - Цензор.НЕТ 905
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Була влада і нема... Закарантінилась... Тепер весь Світ буде знати, що євреїв не слід вибирати у владні органи.
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Друзья, не покупайте кольца кальмаров возле синагоги.
Это не кальмары!
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- Ві йєдітє фіш із ложкой ілі із вілкой?

- Ой, такі мінє всьо равно, лішь би да!
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шобы да так нет... не будет тебе фиш, на тебе кирпич и замолчи уже свой рот, шлимазл...
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Дык ЗЕ говорил что правительство будет работать в штатном режиме а уже идут на карантин.
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Погоджуюся з ребе, бо сказано: "Не будеш утискати наймита, убогого й незаможного з братів своїх та з ПРИХОДЬКА свого, що в Краї твоїм у брамах твоїх."
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Але якщо приходько паскудитиме Мову народу твого, то вражений він буде страшною поразкою. Побивайте їх мечем, але залиште жінок з роду їхнього, що не пізнали чоловіка. (Козаки так і робили.)
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хто к нам с чєм-то зачєм, тот ат таво і таво
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Хто з мечем до нас прийде, той в орало й вигребе.
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Спорят с викингом раввин.
Спор заведомо бесплоден:
- Бог - один. И он - не Один!
- Один - бог! И не один!
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Вікінги не вміли полемізувати, вони просто забивали цвях у голову опонента.
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Або просто сокирякою череп навпіл
Хоча... у цього віршика є конструктивний фінал )))))

Раввин и викинг в жарком споре
Сошлись на том, что сила - в Торе...
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карантин в синагоге, все мыролюбцы ушли заниматься дистанционным и удаленным реформаторским гешефтом
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ну с них лучше пример брать. знают что то 100%
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нельзя писать иврей. это не мыролюбно. тем более что на цензоре давно существует винницко сионистский заговор.
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- ісаак, ти знайєш, хто по національності Мао Цзе Дун?

- да, ну! Нє может бить!

- йа тібє гаварю!

- нікада би нє падумал!
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Чернівці скасували пільговий проїзд для пенсіонерів, щоб ті залишалися вдома
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кісінджер зоріну:
-- мі, йєврєї..
-- йа - урускій!!!
-- а йа - амєріканскій
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а чем же занимается армянская община?
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а чем же занимается армянская община?

************
Пока єврєі в карантінє,
Штоп нє поймать какой-то дряні,
Вєршини бізнеса отнинє
На пару днєй займут армянє. Єврейська громада Києва йде на карантин і скасовує всі заходи - Цензор.НЕТ 8066
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Стой, кто идет !? Буду стрелять.
Ша-ша, уже никто никуда не идет.
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Неправда! Частина громади тільки активізувалась!
Єврейська громада Києва йде на карантин і скасовує всі заходи - Цензор.НЕТ 1433
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самая стойкая русская община... волонтьорьі
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А украинци вообще что делают в Украине?
Непонятно.
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ну я лично нпблюдаю, как бесчинствуют иврэи...
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Рабинович повернувся з турпоїздки по Франції.
- Ну як там у Парижі? Розповідайте.
- Ну що вам сказати? Пам'ятаєте, в Жоріка на кухні висіла Джоконда?
- Пам'ятаємо, звичайно.
- Так от, тепер вона - в Луврі.
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А шо там соевый гидрант тоже на карантин закрывается. Може со всеми своим кварталом самоизолируются...
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Какая "информативная" и "нужная" новость. Почему нет новостей про грузинскую, армянскую, татарскую и другие общины Киева? Просто расизм какой-то.
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Ой-вей, какой цорес, ц-ц-ц. Я таки вам извиняюсь, а в микву можно будет, или опять же всё-таки нет?
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- Сарочка, вы слышали, что Абрама парализовало?
- И шо, везде?
- Левую руку и ногу отняло.
- А член?
- Успел направо перебросить.
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