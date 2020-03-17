 14 осіб перевіряють на коронавірус у Львові

Про це "Радіо Свобода" розповів в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Васько, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі пацієнти різного віку, всі вони повернулися з ГРВІ з-за кордону. Важких пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легенів, немає. Щодоби маємо 12-20 звернень із підозрою на коронавірус, після перевірки пацієнтів відпускають під нагляд сімейного лікаря. Усіх пацієнтів з епідеміологічного вогнища з наявними ГРВІ госпіталізують в інфекційну лікарню", - зазначив Васько.

За його словами, інфекційну лікарню у Львові звільнили від пацієнтів з іншими патологіями і підготували для прийому людей із коронавірусом. Тут визначатимуть, куди пацієнта направити після огляду інфекціоністом і проведення аналізу. Лікарня може прийняти 410 пацієнтів, із них 10 на штучну вентиляцію легенів. В області для прийому хворих готують ще три медичні заклади.

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У Львові оголошено режим готовності до надзвичайного стану. Закрито всі торгово-розважальні заклади, ресторани, кафе, салони краси. Працюють продуктові магазини, ринки, громадський транспорт, аптеки, заправки.

Львівська міська рада прийняла рішення виділити 30 млн гривень для закупівлі обладнання. У Львові мало апаратів штучної вентиляції легенів. Тому їх закуповуватимуть за кошти міського та обласного бюджету, а також підприємців.

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