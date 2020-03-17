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Все про:Львів (1217) COVID-19 (1021)

 14 осіб перевіряють на коронавірус у Львові

Всі вони повернулися з-за кордону з симптомами ГРВІ. Щодоби до львівських медиків звертаються від 12 до 20 осіб, які підозрюють у себе коронавірус. Інфекційну лікарню звільнили від усіх пацієнтів, у яких немає коронавірусу.

Про це "Радіо Свобода" розповів в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Андрій Васько, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі пацієнти різного віку, всі вони повернулися з ГРВІ з-за кордону. Важких пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легенів, немає. Щодоби маємо 12-20 звернень із підозрою на коронавірус, після перевірки пацієнтів відпускають під нагляд сімейного лікаря. Усіх пацієнтів з епідеміологічного вогнища з наявними ГРВІ госпіталізують в інфекційну лікарню", - зазначив Васько.

За його словами, інфекційну лікарню у Львові звільнили від пацієнтів з іншими патологіями і підготували для прийому людей із коронавірусом. Тут визначатимуть, куди пацієнта направити після огляду інфекціоністом і проведення аналізу. Лікарня може прийняти 410 пацієнтів, із них 10 на штучну вентиляцію легенів. В області для прийому хворих готують ще три медичні заклади.

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У Львові оголошено режим готовності до надзвичайного стану. Закрито всі торгово-розважальні заклади, ресторани, кафе, салони краси. Працюють продуктові магазини, ринки, громадський транспорт, аптеки, заправки.

Львівська міська рада прийняла рішення виділити 30 млн гривень для закупівлі обладнання. У Львові мало апаратів штучної вентиляції легенів. Тому їх закуповуватимуть за кошти міського та обласного бюджету, а також підприємців.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182221
 
   
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В Крыму коронавирус подозревают у 130 человек.
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По Львову идут битком набитые маршрутки, днем. На работу уже проехали. Половина - пенсы. толпа на остановках, куча детей на площадках, молодежь кучкуется. А так да, карантин у нас.
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а во львовском метро много народу или уже не так как до карантина?
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Так осталась работать только одна ветка метро из 12 работавших до карантина. Тебе ж человек писали - все ездят в маршрутках.
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