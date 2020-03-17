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Все про:Східне партнерство (68) Єврокомісія (326) COVID-19 (1021)

 Колегія Єврокомісії 18 березня проведе телеконференцію про коронавірус та перспективи Східного партнерства

Європейська комісія завтра, 18 березня, у режимі телеконференції розгляне Комунікацію щодо довгострокової перспективи програми Східного партнерства на майбутні роки.

Про це на брифінгу у Брюсселі поінформував речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Засідання Колегії Єврокомісії пройде в режимі телеконференції, її головною темою буде подолання коронавірусу. Комісія обговорить також результати віртуальної зустрічі глав держав та урядів, яка розпочнеться цього вечора о 17.00. Колегія також ухвалить Комунікацію щодо довгострокових перспектив Східного партнерства після 2020 року", - зауважив Мамер.

Нагадаємо, до Східного партнерства входять шість країн: Україна, Грузія, Молдова, Азербайджан, Вірменія і Білорусь. Перші три з країн-учасниць входять до так званого "Тріо асоціації", тобто мають з ЄС чинні Угоди про асоціацію та ставлять перед собою амбітні цілі в контексті європейської інтеграції. Черговий саміт Східного партнерства заплановано на 18 червня 2020 року.

Читайте також: Україна, Грузія та Молдова просять ЄС збільшити фінансування Східного партнерства, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182220
 
 
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коль о короновирусе, не знаю есть ли у вас такая информация, но вот вроди как нормально, если друзей предупредить

ВОЗ: при Covid-19 нельзя принимать ибупрофен, он может повышать риск смертности

Ибупрофен относится к классу нестероидных противовоспалительных веществ. Французский Минздрав не рекомендует использовать при коронавирусе все эти медикаменты. К ним относятся также такие популярные в Латвии лекарства как аспирин, анальгин, диклофенак, ибупрофен, нимесил, нурофен, аэртал (Airtal), аркоксия.
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ну я прочитал теперь и поспешил сообщить, вдруг ещё кто то не читал.
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Нравиться мне как советское руководство,которое от представителей советского народа Украины борется с коронаRUвирусом, нечто подобное было(тезисы) 1-мая 1941года,когда с трибуны Мавзолея кричали ..."МЫ ЛЮБОГО ВРАГА ШАПКАМИ ЗАКИДАЕМ!" Коллегия Еврокомиссии 18 марта проведет телеконференцию о коронавирусе и перспективах Восточного партнерства - Цензор.НЕТ 8946
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Та че так обсераваемся??
Че на роду написяно-так и будет!
😇
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