 Підприємство "Укроборонпрому" запустило екстрене пошиття марлевих пов'язок, скоро почне виготовляти респіратори

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Новатор" планує виготовити 100 тисяч багаторазових марлевих пов'язок. Їх розподілять між підприємствами "Укроборонпрому".

"Підприємства оборонпрому знаходять альтернативні рішення і переорієнтовують виробництво: "Новатор" - шиє маски і планує першим в Україні виготовляти респіратори, миколаївська "Зоря-Машпроєкт" планує виготовляти дезінфікуючий розчин", - зазначив генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус.

Наприкінці травня на "Новаторі" планують випустити першу в Україні партію високоякісних клапанних респіраторів FFP3 - поки на підприємстві встановлюють нову виробничу лінію, яка дозволить випускати до 3 млн цих спецзасобів щомісяця.

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