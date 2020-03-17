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Все про:маска (17) Укроборонпром (598) Абромавичус (111) COVID-19 (1021)

 Підприємство "Укроборонпрому" запустило екстрене пошиття марлевих пов'язок, скоро почне виготовляти респіратори

Державне підприємство "Новатор" у Хмельницькому екстрено переорієнтувало виробництво і запустило пошиття медичних марлевих пов'язок. Також на підприємстві готуються до запуску виробництва перших вітчизняних клапанних респіраторів FFP3.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Новатор" планує виготовити 100 тисяч багаторазових марлевих пов'язок. Їх розподілять між підприємствами "Укроборонпрому".

"Підприємства оборонпрому знаходять альтернативні рішення і переорієнтовують виробництво: "Новатор" - шиє маски і планує першим в Україні виготовляти респіратори, миколаївська "Зоря-Машпроєкт" планує виготовляти дезінфікуючий розчин", - зазначив генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус.

Наприкінці травня на "Новаторі" планують випустити першу в Україні партію високоякісних клапанних респіраторів FFP3 - поки на підприємстві встановлюють нову виробничу лінію, яка дозволить випускати до 3 млн цих спецзасобів щомісяця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пасажирів без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт Києва, - КМДА. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182219
 
   
 Топ коментарі
 
хорошо...но надо было начинать в январе,чтобы респираторы FFP3 были хотя бы к концу марта,а не мая Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы - Цензор.НЕТ 1370
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в Украине есть минимум два, а может три предприятия, которые выпускают одноразовые респираторы класса FFP-2 (Днепр-2, Росток и т.д.), покупал раньше также мед маски украинского производства.

но в Украины алибабовец Джек-Ма скупил через подставных лиц ТЫСЯЧУ тон масок-респираторов и вывез их в Китай.

а тут оффигенная перемога Укроборонпром бросили на производство респираторов.
для кого ?
сейчас уже для Европы ?

Зеленский, где моя маска?
Кому ты ее продал, пц... обрезанный ? Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы - Цензор.НЕТ 6991

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хорошо...но надо было начинать в январе,чтобы респираторы FFP3 были хотя бы к концу марта,а не мая Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы - Цензор.НЕТ 1370
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скоро Вова расскажет, что будут делать мертвому припарки на предприятиях Оборонпрома Підприємство "Укроборонпрому" запустило екстрене пошиття марлевих пов'язок, скоро почне виготовляти респіратори - Цензор.НЕТ 4367
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Природа працює згідно законів Дарвіна.
А не понятій.
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Ну, там же чуваки вивезли на мільони доларів масок з Держрезерву і штовхнули їх з харошим 1000% наваром.
Так що їм зостається кукарєкать?
Їм вже 100500 раз сказали, що маски, для того щоб НЕ РОЗПОСЮДЖУВАТИ вірус, але вони ВМИКАЮТЬ ДУРНЯ.
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Правильно , а швейные фабрики пусть гранаты строчат.
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для китайцев?
нет, в Китае вирус закончился.

ну ниче, в Италию-Испанию-Францию продадим Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы - Цензор.НЕТ 4192
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Хочется, чтобы все знали того долб@й@ба,который порекомендовал министру здравоохранения побыть 2 недели в карантине, вместо того, чтобы готовиться к пандемии
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Та воно ж ніби як і зізналося на весь світ...
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Пусть еврей покупают доят доят нещастную Украину суки
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Ватно-марлеві пов'язки ? Приспіче-сам вдома пошию.
Каструлі замість мінометів ще не почали робить ?
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в конце мая?
так хочется чтоб они уже в конце апреля не пригодились...
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хватит на 350 зебилов в раде а то они сегодня неподготовленные пришли....
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В такой повязке должен быть карман для вставки фильтра - ваты или салфеток. Марля сама по себе настолько неплотная, что ни от чего такая повязка не защитит, а после пары стирок для дезинфекции - разлезется до дыр.
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в Украине есть минимум два, а может три предприятия, которые выпускают одноразовые респираторы класса FFP-2 (Днепр-2, Росток и т.д.), покупал раньше также мед маски украинского производства.

но в Украины алибабовец Джек-Ма скупил через подставных лиц ТЫСЯЧУ тон масок-респираторов и вывез их в Китай.

а тут оффигенная перемога Укроборонпром бросили на производство респираторов.
для кого ?
сейчас уже для Европы ?

Зеленский, где моя маска?
Кому ты ее продал, пц... обрезанный ? Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы - Цензор.НЕТ 6991

.
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да, это третье или четвертное предприятие по выпуску специальных респираторов мировых брендов, а не марлевых масок


в Британии правительство переориентирует оборонпром на выпуск не марлевых масок, которые и в колониях могут шить, а


аппаратов искусственного дыхания
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Само больше бесит этот постсовдеповский пистешь и подающее надежду слово "скоро".

Вы сначала сделайте, а потом пистите а не наоборот.
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какие, на хрен, марлевые маски?! Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы - Цензор.НЕТ 7247
В календарь когда последний раз заглядывали? На дворе 2020 год!
Напишите еще, шо их можно стирать и использовать 100 тыщ раз.
Эти дебилы даже не понимают, что марлевая маска не имеет обозначений "лицевая-изнаночная" сторона! Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы - Цензор.НЕТ 9912
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Ну фсьо! Зэчки в колониях тяперича при деле будут! Маски строчить будут! Ё! А зеля с подельниками затаились в ожидании прибыли! У бэни уже слюни капают ! Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы - Цензор.НЕТ 6804
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Особенно радует перспектива - СКОРО НАЧНУТ! Интересно, что по поводу наличия отсутствия масок в стране скажет пан КРадуцкий?
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Альтернатива-это, конечно, круто! Только не надо было сплавлять налево почти ТЫСЯЧУ ТОНН!!! повязок, создав дефицит в Украине и оставив украинцев в растерянности от своей незащищенности. Пусть даже элементарной защиты людей ЗЛОДЕЙСКИ лишили! Может, новоиспеченная Генпрокурорша не будет гнобить добровольцев, участников Революции Достоинства и Порошенко, а найдет и привлечет к ответственности МАРОДЕРА, который посмел учинить подобное? Даже если окажется, что это ее однопартиец?!! Или слабо? Тронные речи легче толкать, ведь они не обременены действиями.
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Зараз до влади в Україні, привели ті сили, які рвуться помститися за свою поразку у 2014 році.
Чим вони й зайняті.
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Більше нікому ті маски пошити? В умовах війни! Закликаю "РОШЕН" випускати шоколадні танки, гармати, літаки і інше озброєння.
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ТОВ *Микрон* г.Кременчуг уже производят давно клапанные респираторы FFP3

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ПИСЕЦ! В эпоху, когда основной враг (оккупант и агрессор) Украины имеет ядерное оружие (сверх меры), то на КАЖДОГО жителя страны на военных складах должен быть как минимум двукратный запас респираторов, ибо только они (а не противогазы) очень эффективно могут защитить от радиактивной пыли органы дыхания и легкие, особенно первые десять дней после ядерного удара (что составляет не менее 80% дозы от совокупного ущерба всей радиации (затем идет вода и еда, а уж потом и все другие дозы, включая первичное облучение, если конечно не попали в смертельно опасный эпицетр 1500-4500 м от взрыва при средней мощности СТРАТЕГИЧЕСКОГО (не тактического, который на порядок слабее) в 350-500 кТн!
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Вони були.
Але, товаріщь Радуцкій продал іх в Кітай.
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Ну, а щодо тоннокілотон, то поцікався обьємом радіоунуклідів викинутих у 1986 році з Чернобильської АЕС.
Це не кілограми, з боєголовок, а ТИСЯЧІ тон.
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на самом деле Чернобыль опроверг политические байки и страшилки СМИ об опасностях и ужасахрадиации, человеческий организм оказался куда вынослевее, чем предполагали даже самые скептические прогнозы военных,прогнозы были куда мрачнее действительности!
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кто и когда разворовал совковый стратегический запас!?

Предприятие "Укроборонпрома" запустило экстренный пошив марлевых повязок, скоро начнет производить респираторы - Цензор.НЕТ 4062
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Пусть делают...морадеру радуцкому надо же что то продавать...да и главзебил в офшоры "копейку" бросать не перестает...
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Эти повязки помогут , как мёртвому припарки .
Четверть столетия гнобить медицину , а потом замазывать глаза народу шитьём повязок ?
А как же консультации врача по скайпу , ведь Пэдро одобрял эту технологию !
А как же семейный доктор ? Заключение договоров с врачами ???
Шо , не помогает ни хера ?
Тогда вместо никчемных повязок наладьте хотя бы выпуск дешевых гробов для пенсионеров ...
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американці теж радять пацієнтам по скайпу - мабуть теж дурні, не те що зелеболт
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Каждому покойнику по респиратору! как раз успеют произвести.
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марлеві пов'язки.....21 сторіччя на дворі
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