 Підприємство "Укроборонпрому" запустило екстрене пошиття марлевих пов'язок, скоро почне виготовляти респіратори

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
"Новатор" планує виготовити 100 тисяч багаторазових марлевих пов'язок. Їх розподілять між підприємствами "Укроборонпрому".
"Підприємства оборонпрому знаходять альтернативні рішення і переорієнтовують виробництво: "Новатор" - шиє маски і планує першим в Україні виготовляти респіратори, миколаївська "Зоря-Машпроєкт" планує виготовляти дезінфікуючий розчин", - зазначив генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус.
Наприкінці травня на "Новаторі" планують випустити першу в Україні партію високоякісних клапанних респіраторів FFP3 - поки на підприємстві встановлюють нову виробничу лінію, яка дозволить випускати до 3 млн цих спецзасобів щомісяця.
А не понятій.
Так що їм зостається кукарєкать?
Їм вже 100500 раз сказали, що маски, для того щоб НЕ РОЗПОСЮДЖУВАТИ вірус, але вони ВМИКАЮТЬ ДУРНЯ.
нет, в Китае вирус закончился.
ну ниче, в Италию-Испанию-Францию продадим
Каструлі замість мінометів ще не почали робить ?
так хочется чтоб они уже в конце апреля не пригодились...
но в Украины алибабовец Джек-Ма скупил через подставных лиц ТЫСЯЧУ тон масок-респираторов и вывез их в Китай.
а тут оффигенная перемога Укроборонпром бросили на производство респираторов.
для кого ?
сейчас уже для Европы ?
Зеленский, где моя маска?
Кому ты ее продал, пц... обрезанный ?
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FFP3
в Британии правительство переориентирует оборонпром на выпуск не марлевых масок, которые и в колониях могут шить, а
аппаратов искусственного дыхания
Вы сначала сделайте, а потом пистите а не наоборот.
В календарь когда последний раз заглядывали? На дворе 2020 год!
Напишите еще, шо их можно стирать и использовать 100 тыщ раз.
Эти дебилы даже не понимают, что марлевая маска не имеет обозначений "лицевая-изнаночная" сторона!
Чим вони й зайняті.
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Але, товаріщь Радуцкій продал іх в Кітай.
Це не кілограми, з боєголовок, а ТИСЯЧІ тон.
Четверть столетия гнобить медицину , а потом замазывать глаза народу шитьём повязок ?
А как же консультации врача по скайпу , ведь Пэдро одобрял эту технологию !
А как же семейный доктор ? Заключение договоров с врачами ???
Шо , не помогает ни хера ?
Тогда вместо никчемных повязок наладьте хотя бы выпуск дешевых гробов для пенсионеров ...