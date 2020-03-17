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 Суспільство
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Все про:реформи (1857) пенітенціарна служба (88) Бодня Тетяна (210) Мамедов Гюндуз (20) Офіс генерального прокурора (168)

 Менше пенітенціарних установ, аутсорсинг послуг, - Офіс генпрокурора пропонує реформу у сфері виконання покарань та попереднього ув'язнення

Офіс Генерального прокурора пропонує реформу пенітенціарної системи, напрацьовану спільно з експертами та правозахисниками.

На думку заступника генпрокурора Гюндуз Мамедова, який курирує цей напрямок, система не виконує своїх основних функцій - не змінює прокримінальне мислення, що не інтегрує до життя в суспільстві, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ. Хоча метою покарання повинно бути не тільки саме покарання, а й виправлення засудженого, відновлення його соціальних зв'язків і попередження вчинення нових злочинів, як самим ув'язненим, так і персоналом пенітенціарних установ.

Запропонована реформа передбачає зменшення кількості місць несвободи, оскільки всього їх в Україні 148, тоді як діючих - 121. Крім того, вони розраховані на утримання 112 тис. осіб, але реально там відбувають покарання або перебувають під слідством удвічі менше. Тому оптимальна потреба в таких закладах для рівномірного розподілу ув'язнених становить 55-60.

Крім того, запропоновано залучення бізнесу в систему, але не шляхом управління чи утримання колоній і СІЗО, оскільки світовий досвід у цьому не завжди позитивний, а через аутсорсинг послуг. Йдеться про надання якісних послуг харчування, навчання, лікування, клінінгу, охорони, що скоротить потребу в обслуговуючому персоналі, а керівник колонії зможе самостійно контролювати якість і кількість наданих послуг.

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Також йдеться і про поступову передачу функцій прокурорського нагляду і їхнє переформатування з підключенням до процесу представників омбудсмена, правозахисників. А роль прокуратури полягатиме в координації.

Зазначимо, що Україна входить у топ-3 країн за кількістю скарг до Європейського суду з прав людини на умови утримання і ставлення до ув'язнених. Тільки за останні кілька місяців Офіс генпрокурора зареєстрував до 10 кримінальних проваджень за фактами порушення прав засуджених і перевищення службових повноважень співробітників колонії. Неефективне і нераціональне використання бюджетних грошей і майна призводить до збитків держави. Від початку року за результатами прокурорських перевірок установ виконання покарань і СІЗО в ЄРДР внесено 60 кримінальних проваджень, збитки становлять 170 млн грн.

Нагадаємо, згідно зі змінами до Конституції, прокуратура позбавляється функцій нагляду за пенітенціарними установами після створення дворівневої системи пенітенціарних інспекцій - внутрішньої і зовнішньої.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182215
 
 
 Топ коментарі
 
Не зменшуйте кількість тюрем, бо вам теж в них сидіти.
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Тюрьмы ОТМЕНИТЬ ,наказывать только морально ,объявляя выговор и общественным порицанием !! Меньше пенитенциарных учреждений, аутсорсинг услуг, - Офис генпрокурора предлагает реформу в сфере исполнения наказаний и предварительного заключения - Цензор.НЕТ 634
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Ох і накомандує ця ЗЕбратія... Тяжко та довго будемо сьорбати цю срану баланду безладу.
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Аутсорсинг - будет когда урки прийдут к прокурорше
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А шо там, правда, что Эдичка дал дуба,кто в курсе?
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Да і к.. с ним, знайшли про кого згадувати.
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Знаю, модний ********-пісменик, ідеолог націонал-большевізму. По духу близок к Шарію
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Любитель негритянских членов и любимец австрийских светских дам, когда в шинели стройбатовца.
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Дал. Теперь Кобзон будет ТАМ кипяточек
из общего котла хлебать с лимоном
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Ох і накомандує ця ЗЕбратія... Тяжко та довго будемо сьорбати цю срану баланду безладу.
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Тюрьмы ОТМЕНИТЬ ,наказывать только морально ,объявляя выговор и общественным порицанием !! Меньше пенитенциарных учреждений, аутсорсинг услуг, - Офис генпрокурора предлагает реформу в сфере исполнения наказаний и предварительного заключения - Цензор.НЕТ 634
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Не зменшуйте кількість тюрем, бо вам теж в них сидіти.
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Тому для комфорту і реформують. Марно,горбатого могила виправить.
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Аутсорсинг вообще убьет всю систему наказания. Я не представляю как мажоры тогда будут отбывать срок наказания, наверно на Мальдивах по входным.
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Аутсорсинг вызовет неизбежный дауншифтинг.
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Гюндуз Мамедов тпцпрх...Украинцы хоть чем-то руководят в этой стране?
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Гюндуз- азербайджанец.и гражданин Украины!
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Минюст вообще-то заведует зонами.какого прокурорские своё сюрло туда суют
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Колонии нельзя Сокращать!!!Наоборот!!Зеки неисправимы Сплошь и рядом рецидивы.Нужно расширять диапазоны до 50 лет и пожизненного.Рецидив -срок утраивается.Третье преступление -пожизненное ,даже за проезд на красный свет!.Для рецидивистов Тюрьма должна быть домом до конца жизни!В большинстве штатов США-так.Мы не должны ходить по улицам и бояться ,Бояться за своих сынов и дочек.Пренимаем опыт США!
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И ещё рецидивистов нужно с детства выращивать,чтоб уже с 5 годиков можно было в зону отправлять
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От сумы и тюрьмы не зарекайся.В конце 19-начале 20го веков многие учёные выдвигали ,обмеряя зеков,теорию прерасположенности именно с рождения,а не только недовоспитания.
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И еще .Поинтересуйтесь с какого возраста в США наступает криминальная ответственность( в каждом Штате своё).Вы сильно удивитесь!У них в криминале существует теория ,,разбитого окна".Они при одной конституции третий век доживают.
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да плохо! рабство формально отменено, а рабы никуда не делись. Покончить с рабством (по факту), можно только физически уничтожив всех рабов, но это будет геноцид большей части человечества 80-90%, вряд ли кто-либо сможет покончить с рабством в ближайщие столетья!
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Приводить пример США где полно частных тюрем и сводить к совдепским колониям рабов, вообще все ок.
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В Євросоюзі ввели карантин до 3 квітня - зелені ввели карантин до 3го квітня
.... .....
Менше пенітенціарних установ, аутсорсинг послуг, - Офіс генпрокурора пропонує реформу у сфері виконання покарань та попереднього ув'язнення - Цензор.НЕТ 5133
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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эти проблемы вообще не могут быть решены без кардинального изменения основ государственного строя и институтов власти!
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