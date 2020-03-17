 Менше пенітенціарних установ, аутсорсинг послуг, - Офіс генпрокурора пропонує реформу у сфері виконання покарань та попереднього ув'язнення

На думку заступника генпрокурора Гюндуз Мамедова, який курирує цей напрямок, система не виконує своїх основних функцій - не змінює прокримінальне мислення, що не інтегрує до життя в суспільстві, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ. Хоча метою покарання повинно бути не тільки саме покарання, а й виправлення засудженого, відновлення його соціальних зв'язків і попередження вчинення нових злочинів, як самим ув'язненим, так і персоналом пенітенціарних установ.

Запропонована реформа передбачає зменшення кількості місць несвободи, оскільки всього їх в Україні 148, тоді як діючих - 121. Крім того, вони розраховані на утримання 112 тис. осіб, але реально там відбувають покарання або перебувають під слідством удвічі менше. Тому оптимальна потреба в таких закладах для рівномірного розподілу ув'язнених становить 55-60.

Крім того, запропоновано залучення бізнесу в систему, але не шляхом управління чи утримання колоній і СІЗО, оскільки світовий досвід у цьому не завжди позитивний, а через аутсорсинг послуг. Йдеться про надання якісних послуг харчування, навчання, лікування, клінінгу, охорони, що скоротить потребу в обслуговуючому персоналі, а керівник колонії зможе самостійно контролювати якість і кількість наданих послуг.

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Також йдеться і про поступову передачу функцій прокурорського нагляду і їхнє переформатування з підключенням до процесу представників омбудсмена, правозахисників. А роль прокуратури полягатиме в координації.

Зазначимо, що Україна входить у топ-3 країн за кількістю скарг до Європейського суду з прав людини на умови утримання і ставлення до ув'язнених. Тільки за останні кілька місяців Офіс генпрокурора зареєстрував до 10 кримінальних проваджень за фактами порушення прав засуджених і перевищення службових повноважень співробітників колонії. Неефективне і нераціональне використання бюджетних грошей і майна призводить до збитків держави. Від початку року за результатами прокурорських перевірок установ виконання покарань і СІЗО в ЄРДР внесено 60 кримінальних проваджень, збитки становлять 170 млн грн.

Нагадаємо, згідно зі змінами до Конституції, прокуратура позбавляється функцій нагляду за пенітенціарними установами після створення дворівневої системи пенітенціарних інспекцій - внутрішньої і зовнішньої.