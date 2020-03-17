 На 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
У повідомленні зазначається: "Із виявлених сьогодні:
Київська обл. (1) - 44-річний чоловік, що був за кордоном;
Чернівецька (6) - 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.
Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 640 зразків.
Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його, як звичайний ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.
Так, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків.
Стрімке зростання хворих не означає, що захворієте саме Ви. Щоб захистити себе:
🔹Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція — 1,5 метра.
🔹Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей, носа та рота.
🔹Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця.
🔹У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря.
Пам’ятайте! Звичайне миття рук попереджає зараження не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки варто 20 — 40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.
Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.
-Сьогодні в Києві вже продають пачку в 1-кг гречки па 60 грн., 1кг картоплі - за 21 грн. і т. д. Я вже й не кажу про злет цін на ліки... Там повна тьма... Препарат проти ревматоїдного артриту, що ефективно допомагає в лікуванні коронавірусу АКТЕМРА, продають в аптеках України.... - за ОДНУ ампулу вже "просять" ціну в 4,5 тисячі гривень!
Не секрет же що на період "чорних днів", бариги не променуть, щоб не нагріти руки і не пограбувати людей, бо у них совість відсутня, вона заміщена жадібністю. А при безгрошив'ї страждають саме прості і порядні люди... Пообіцяв видати малозабезпеченим пенсіонерам по 1 тис. грн. а клєрки з його "партії" сказали - "а дзуськи".. Тобто главарь СН спочатку тріпанувся, а СН перекреслила солодку обіцянку... Спочатку ляпають язиком, а потім рахують, думають і заперечують обіцяне клоуном...
Долар нині в обмінниках вже сягнув більше 27... Франція , в якої масштаби захворювань і рівня смертності від коронавіруса в десятки разів вищі ніж в Україні, планує, що річне падіння ВВП не перевищить 1%, а у нас же "вміле керівництво державою забезпечить" падіння ВВП на 15- 20%%.... при цьому "вдало" розікравши бюджет...
Групові пересування, зібрання мирних людей "заморозив", а "заморозити" ціни на ліки і продукти харчування - "забув".... Ні щоб ввести драконівські заходи проти бєспрєдєла бариг і олігархів. - але ж в його тупеньку голівку це не дійшло!?!?
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
Медицинская маска защищает окружающих от заражения, если ее носит зараженный.
Уже надоедает бред Минздрава, который продолжается по одной причине - барыги вывезли и продали за границу 90% масок и их не хватает даже всем врачам!
Скоты!
Результаты тестов:
- проф. респираторы > 95% частиц размером до 0,007 микрон, что в 10 раз меньше, чем в Ухане
- хирургические маски остановили 80% частиц
- даже хлопковый платок остановили 28% частиц
https://twitter.com/vecherello/status/1239983523144110080
Это бутафория - не более.
Почему?
Потому что трехслойная маска данного вида и международного стандарта должна внутри обязательно иметь специальную мембрану, которая собственно и останавливает 95% микробов.
Данные мембраны в Украине никто вообще не производит, сырья этого нет - а импортная мембрана закончилась и ее нет. От слова - вообще.
Таким образом большинство масок, которые сейчас пытаются производить и продавать по цене алмазов - это обыкновенный кусок нетканного материала, который ровным счетом ни от чего ВООБЩЕ не защищает кроме внешнего вида.
Другими словами - это самообман.
И тут есть очень важная деталь.
Учитывая, что здоровые люди боятся заразиться вирусом, а маска без мембраны ничем не защищает - то зачем вообще ее надевать.Источник: https://censor.net.ua/r3182020
И бутафорию эту взяли на вооружение "врачи" нашей страны с незапамятных времен: пришел проведать родственника - не пустят, пока не купишь маску, "бахилы", в некоторых местах даже одноразовый(у санитарок всегда за пол цены есть БУ на часок) халат...
Вот они продаются, на первом этаже... нереально дорого, а чтож делать?
В общем, есть целая куча медработников, благодаря которым все прекрасно знают, чем занимаются врачи и доверия к ним не будет теперь очень долго.
Лет 10 назад кто-то из врачей на одном из форумов сожалел, что "бедную медсестричку" хлопнули на взятке с 50 гривнами в кармане, мол такая мелочь, а они целое дело шьют. Так подавляющее большинство ответивших злорадствовали и желали, чтобы получила по максимуму, и поделом!
Там табличка.
15 процентов умерших в Иране моложе сорока лет.
https://24tv.ua/health/ridni_pomerloyi_zhinki_z_pidozroyu_na_koronavirus_obureni_diyami_likariv_n1299218
https://24tv.ua/u_chernivtsyah_pomerla_zhinka_yaku_gospitalizuvali_iz_pidozroyu_na_koronavirus_n1298640
И коронавирус обойдет вас стороной.
Хочеться, щоб квест "дожити до літа", а потім і до осені пройшли всі ми без виключення.
Є проблема, повинне бути рішення
Немає апаратів штучної вентиляції. І не буде з нашою владою.
Ось поради лікаря як запобігти легеневим ускладненням.
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
Если человек хочет жить, медицина бессильна.
Кто живет в Киеве этого не поймут.
есть кто с Черновцов - мне один знакомый говорил, что у них в этом городе хорошая медицинская база. может поэтому город в лидерах по найденным заболевшим?
1. Власть ничего не делает.
2. Власть врет, все на самом деле намного ужаснее.
3. Никакой эпидемии не было, влась все придумала, что бы впарить лохам маски в 10 раз дороже.
Подумаешь, что 2 дня назад было только 2 случая, а сейчас уже 14. Т.е. через неделю количество больных будет уже измеряться сотнями.
СКОЛЬКО у нас таких аппаратов и КОМУ они достанутся? как думаете?
"Вирус SARS не имел такой вирулентности (степень способности штамма микроорганизма или вируса заражать организм), возможности переноситься от человека к человеку. Он был очень опасным для медперсонала. SARS шел сразу на поражение, была тяжелая пневмония, сразу было понимание, что человек тяжело заболел, он шел в больницу. Сейчас 80 процентов людей не понимают, что они больны, потому что у них легкие недомогания", - рассказала Мелита Вуйнович.
Она объяснила, что COVID-2019 быстро переносится и у многих вызывает лишь легкое заболевание.
"Вирусу важно выжить, чтобы выжить, ему не надо убивать хозяина. Он хочет переноситься дальше", - добавила Вуйнович.
Медики не берутся давать прогнозы о том, как будет мутировать данный вирус и какие осложнения он может вызвать. У 80% заболевших он переносится весьма удовлетворительно и без сильных осложнений.