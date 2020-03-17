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Все про:карантин (311) COVID-19 (1021)

 На 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні, - МОЗ

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

У повідомленні зазначається: "Із виявлених сьогодні:

Київська обл. (1) - 44-річний чоловік, що був за кордоном;
Чернівецька (6) - 33-річна жінка (летальний), особи віком 31, 10, 18 років, двоє дітей віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 640 зразків.

Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його, як звичайний ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.

Так, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків.

Стрімке зростання хворих не означає, що захворієте саме Ви. Щоб захистити себе:
🔹Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція — 1,5 метра.
🔹Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей, носа та рота.
🔹Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця.
🔹У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам’ятайте! Звичайне миття рук попереджає зараження не лише новою коронавірусною інфекцією, а й низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки варто 20 — 40 секунд теплою водою з милом або обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182214
 
 
 Топ коментарі
 
Вот тебе и смерть после 70 лет На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрв - Цензор.НЕТ 1854 Твари брехливые На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрв - Цензор.НЕТ 9434
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Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.Источник: https://censor.net.ua/n3182214

Медицинская маска защищает окружающих от заражения, если ее носит зараженный.
Уже надоедает бред Минздрава, который продолжается по одной причине - барыги вывезли и продали за границу 90% масок и их не хватает даже всем врачам!
Скоты! На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрв - Цензор.НЕТ 638
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Деньги - основной источник передачи инфекции. Для дезинфекции - просьба сложить деньги в мусорые пакеты и выставить на лестничную площадку. Специальные люди в масках и костюмах, ночью, пока вирус спит, соберут пакеты для дезинфекции. Спасибо! (Бригада в костюмах)
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Вот тебе и смерть после 70 лет На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрв - Цензор.НЕТ 1854 Твари брехливые
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Хрестоматійна істина - на період криз, пандемій, епізотій, карантинів, війн - всі нормальні політичні "діячі" в світі застосовують такий дієвий засіб, як "заморожування" цін, а особливо у нас, в умовах надзвичайно монополізованої економіки. І вводять драконівські , жорстокі покарання за порушення режиму "заморозки"...
-Сьогодні в Києві вже продають пачку в 1-кг гречки па 60 грн., 1кг картоплі - за 21 грн. і т. д. Я вже й не кажу про злет цін на ліки... Там повна тьма... Препарат проти ревматоїдного артриту, що ефективно допомагає в лікуванні коронавірусу АКТЕМРА, продають в аптеках України.... - за ОДНУ ампулу вже "просять" ціну в 4,5 тисячі гривень!
Не секрет же що на період "чорних днів", бариги не променуть, щоб не нагріти руки і не пограбувати людей, бо у них совість відсутня, вона заміщена жадібністю. А при безгрошив'ї страждають саме прості і порядні люди... Пообіцяв видати малозабезпеченим пенсіонерам по 1 тис. грн. а клєрки з його "партії" сказали - "а дзуськи".. Тобто главарь СН спочатку тріпанувся, а СН перекреслила солодку обіцянку... Спочатку ляпають язиком, а потім рахують, думають і заперечують обіцяне клоуном...
Долар нині в обмінниках вже сягнув більше 27... Франція , в якої масштаби захворювань і рівня смертності від коронавіруса в десятки разів вищі ніж в Україні, планує, що річне падіння ВВП не перевищить 1%, а у нас же "вміле керівництво державою забезпечить" падіння ВВП на 15- 20%%.... при цьому "вдало" розікравши бюджет...
Групові пересування, зібрання мирних людей "заморозив", а "заморозити" ціни на ліки і продукти харчування - "забув".... Ні щоб ввести драконівські заходи проти бєспрєдєла бариг і олігархів. - але ж в його тупеньку голівку це не дійшло!?!?
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Якщо вам треба гречка, то в АТБ повно по 26 грн і ніхто не бере...
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Хто бб.. то така мать його медицина в Україні *****.Воно вже гуляє хрєн зна скільки по тій Україні, а валянки думають що у них острів спасіння.
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І ще всякі марши і фаєр шоу робили ******...
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Ще один індієц.В Києві є Аеропорт???Нема тестів нема проблеми...
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А вероятность смерти от гриппа меньше чем 0.01 процент в молодости. Думайте.
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Кто твари брехливые? Статистика есть уже не меньше месяца. И в ней давно говорилось, что умирает и молодые, просто сущеcтвенно реже. Если читать не умеешь, то кто тебе доктор?

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/
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Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.Источник: https://censor.net.ua/n3182214

Медицинская маска защищает окружающих от заражения, если ее носит зараженный.
Уже надоедает бред Минздрава, который продолжается по одной причине - барыги вывезли и продали за границу 90% масок и их не хватает даже всем врачам!
Скоты! На 17 марта в стране лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, - Минздрв - Цензор.НЕТ 638
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Защищают ли нас маски от коронавируса

Результаты тестов:
- проф. респираторы > 95% частиц размером до 0,007 микрон, что в 10 раз меньше, чем в Ухане
- хирургические маски остановили 80% частиц
- даже хлопковый платок остановили 28% частиц
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единственный производитель масок в Украине честно признался всем, что 99% обыкновенных (таких голубеньких) трехслойных прямоугольных масок, продающихся сейчас в Украине, ни от чего не защитят.

Это бутафория - не более.

Почему?
Потому что трехслойная маска данного вида и международного стандарта должна внутри обязательно иметь специальную мембрану, которая собственно и останавливает 95% микробов.

Данные мембраны в Украине никто вообще не производит, сырья этого нет - а импортная мембрана закончилась и ее нет. От слова - вообще.

Таким образом большинство масок, которые сейчас пытаются производить и продавать по цене алмазов - это обыкновенный кусок нетканного материала, который ровным счетом ни от чего ВООБЩЕ не защищает кроме внешнего вида.

Другими словами - это самообман.

И тут есть очень важная деталь.
Учитывая, что здоровые люди боятся заразиться вирусом, а маска без мембраны ничем не защищает - то зачем вообще ее надевать.Источник: https://censor.net.ua/r3182020
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Это бутафория - не более.
И бутафорию эту взяли на вооружение "врачи" нашей страны с незапамятных времен: пришел проведать родственника - не пустят, пока не купишь маску, "бахилы", в некоторых местах даже одноразовый(у санитарок всегда за пол цены есть БУ на часок) халат...
Вот они продаются, на первом этаже... нереально дорого, а чтож делать?
В общем, есть целая куча медработников, благодаря которым все прекрасно знают, чем занимаются врачи и доверия к ним не будет теперь очень долго.
Лет 10 назад кто-то из врачей на одном из форумов сожалел, что "бедную медсестричку" хлопнули на взятке с 50 гривнами в кармане, мол такая мелочь, а они целое дело шьют. Так подавляющее большинство ответивших злорадствовали и желали, чтобы получила по максимуму, и поделом!
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та вы шо..от барыги!мало наголосували,надо было 100% против "барыги" голосовать.
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Двое маленьких детей? это что-то новое
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- Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, был заграницей На 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6449
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... Если в общ . местах , - пейте по глоточку каждые 15 мин . обычную водичку со своей бутылочки . , тогда эта гадость не попадёт в лёгкие , а смоется в желудок . Там её растворит желудочный сок . ( Так советуют делать японцы , кстати , - олимпиаду они не отменили . ) .
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а дышать (вдыхать- выдыхать) тоже через(по) 15 минут - или как
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Простой тебе ответ . Если умеешь плавать , попробуй немного недышать На 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5944 . А вообще , я уже говорил сегодня , лучше не открывать рот и дышать носом .
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Да - а еще лучше у Илона взять ракету...., и улететь на несколько месяцев в Космос... На 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2066
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Может не в тему , но модер , надеюсь , простит . Так вот , - в детстве я панически боялся воды . Безуспешно меня пытались учить плавать и т. д. Но в юности один мой родственник ( дядька ) узнал об этой проблеме и сначала объяснил , а потом и показал , что ты не утонешь , если набрать в лёгкие воздух . Потом , потихоньку , научил меня плавать . Но самое главное , - он научил меня лежать на воде и тут очень важно сохранять дыхание . Добавлю ещё , - именно умение лежать на воде , однажды меня спасло , когда не хватало сил доплыть до берега .
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33-летняя женщина (летальный случай) а по статистиці Казанського-Бутусова смертність - 0%
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Твоя статка неверная. В Испании умер 21 летний, а в Китае 27летняя медсестра. И это известные случаи.
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В Іспанії помер 21-річний хворий на рак! Футболіст, до речі, професійний...
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Больные на рак болеют годами, а тут раз и помер.
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Ну так він помер, бо після хімії імунітет начисто вбивається! Я це добре знаю, родичка від раку померла. От організм не витримав коронавірусу...
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Ну вот. А мог бы жить еще. Мы все с какими-то болячками.
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Ну так він помер не через те, що молодий, а через те, що ослаблений організм боротися не міг...
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Ты такая тупая, что даже в таблице не можешь найти графу 30-39?!!!
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она имела несколько хроничных и была изначально в зоне риска - но здесь другое, ее привезли в больницу сами родственники, а там отфутболили...- а теперь облздрав не знает что делать - фактически они преступники...
https://24tv.ua/health/ridni_pomerloyi_zhinki_z_pidozroyu_na_koronavirus_obureni_diyami_likariv_n1299218

https://24tv.ua/u_chernivtsyah_pomerla_zhinka_yaku_gospitalizuvali_iz_pidozroyu_na_koronavirus_n1298640
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В феврале в одной из больниц Одессы скончался 28-летний парень, от инсульта. После этого случая вы тоже будете кричать, что инсульт - молодежный диагноз?
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Торгуйте на рынке, катайтесь в метро, устраивайте мирные протесты....
И коронавирус обойдет вас стороной.
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Пристойна Миша

Хочеться, щоб квест "дожити до літа", а потім і до осені пройшли всі ми без виключення.
Є проблема, повинне бути рішення
Немає апаратів штучної вентиляції. І не буде з нашою владою.

Ось поради лікаря як запобігти легеневим ускладненням.
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Всім пенсіонерам міста Чернівці завтра о 8:00 зібратись біля МКП Спецкомбінат. При собі мати всі наявні гроші та цінні речі
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ты тоже приходи - с табличкой с этим постом - хорошо...
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Деньги - основной источник передачи инфекции. Для дезинфекции - просьба сложить деньги в мусорые пакеты и выставить на лестничную площадку. Специальные люди в масках и костюмах, ночью, пока вирус спит, соберут пакеты для дезинфекции. Спасибо! (Бригада в костюмах)
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.

Если человек хочет жить, медицина бессильна.
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залишається тільки міркувати, скільки насправді заражених в цій країні зелених клованів, де не вистачає тестів, масок, антисептичних засобів
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вражений діею торгових мереж, гроші приймають в пакет, из пакета и сдачу дают, показують приклат обігу грошей в суспільстві.
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Просто медицинский позор какой то, клинический...
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Знаючи наші лікарні,молода могла від чого завгодно померти.І сказати також можуть все,що завгодно.
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Сегодня днем ветрюган и калатун, а родители на работе, бо нет денег дома сидеть при нашей украинской проклятой пожизненной нищете для работяг, а дети на самокатах и велосипедах под супермаркетами гацают в демисезонных курточкак. Это почти пистес.
Кто живет в Киеве этого не поймут.
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А-а-а-а Юлька варофка украла у деток куртачки, Зеленский гад, пачиму не купил маим деткам зимнийя куртачки, пачиму но отобрал самакаты. При Парашенке такова бы небыла!
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международная статистика подтверждает, что на Украине +7 случаев. + 1 летальный.
есть кто с Черновцов - мне один знакомый говорил, что у них в этом городе хорошая медицинская база. может поэтому город в лидерах по найденным заболевшим?
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нет - в ехало очень много с Италии (заробитчане именованые -отдых- удирали) ...- на сегодня они привезли ...
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3 этапа путинских фейков про эпидемию короновируса в Украине

1. Власть ничего не делает.
2. Власть врет, все на самом деле намного ужаснее.
3. Никакой эпидемии не было, влась все придумала, что бы впарить лохам маски в 10 раз дороже.
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3 пункт - це не х@йловські фейки, це слуга народу Василевська-Смаглюк розказувала))
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Котикам і собачкам також бо коронавірус на суму платіжок за газ не діє.
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Вчера толпа полоумных пенсов 50+ штурмовала и разгребала шмотьё в секондах, дыша друг другу в морды..Понедельник - день максимальных скидок..
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Да фигня все это. Масонский заговор.

Подумаешь, что 2 дня назад было только 2 случая, а сейчас уже 14. Т.е. через неделю количество больных будет уже измеряться сотнями.
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да реально - как говаривал Горби - процесс пошел..., или Киздец подкрался незаметно - но виден был ИЗДАЛЕКА (((
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На начальном этапе статистика не информативна, потому что 1 к 1 - 100%, а 2 к 1 сразу 50%. Среди 2 подтвержденных умерших в Украине - женщины 71 и 33 года. Если брать Житомирскую область - 1 заболевший - умерший, смертность 100%! Вот и статистика.
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как только тесты поступают- начинают выявлять..завтра послезавтра будут сотни.....
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Идущий по улице человек в медицинской маске вызывает удивление прохожих... И немой вопрос: "Где взял?" На 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8089
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Мой ответ был бы таким: "Купил в 2010 году восемь респираторов и два противогаза". И это чистая правда. Помню жена надо мной смеялась тогда. Теперь уже не смеется, а как-то уважительно на меня смотрит. Вырос в глазах. Защитник семьи, так сказать
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ПОЧЕМУ высокая смертность у старых - просто их отключают от систем вентиляции лёгких. например по устаревшей инфо в Италии если старше 55 лет - то тебе только обезболивающего - чтоб облегчить страдания..... кислорода и вентиляции не хватает - потому старики и мрут массово.
СКОЛЬКО у нас таких аппаратов и КОМУ они достанутся? как думаете?
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Дайте людям по 5 тысяч грн. на карты, и сделайте всеукраинский карантин, с запретом выхода из дома на 3 недели. Еду и лекарства будут доставлять курьеры после оплаты онлайн. Выход из дома только через скорую. На улицах патрули. Через 3 недели кошмар закончится. А так как есть - он только начинается, и конца невидно.
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В ВОЗ рассказали, чем вирус COVID-2019 отличается от похожих вирусов, которые ранее стали причиной эпидемий и пандемий в мире - SARS (Вызывал атипичную пневмонию в 2002-2009годах) и MERS (бушевал в 2015 году).

"Вирус SARS не имел такой вирулентности (степень способности штамма микроорганизма или вируса заражать организм), возможности переноситься от человека к человеку. Он был очень опасным для медперсонала. SARS шел сразу на поражение, была тяжелая пневмония, сразу было понимание, что человек тяжело заболел, он шел в больницу. Сейчас 80 процентов людей не понимают, что они больны, потому что у них легкие недомогания", - рассказала Мелита Вуйнович.

Она объяснила, что COVID-2019 быстро переносится и у многих вызывает лишь легкое заболевание.

"Вирусу важно выжить, чтобы выжить, ему не надо убивать хозяина. Он хочет переноситься дальше", - добавила Вуйнович.

Медики не берутся давать прогнозы о том, как будет мутировать данный вирус и какие осложнения он может вызвать. У 80% заболевших он переносится весьма удовлетворительно и без сильных осложнений.
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Если в мире летальность в среднем 3 процента, то у нас раз в 5 больше. Притом из них 33 летняя женщина где фактор риска очень низкий.
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