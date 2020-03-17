 На дорогах Чернівецької області встановили 7 карантинних постів. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної держадміністрації.

"Управлінню ДСНС у Чернівецькій області доручено розгорнути 5 карантинно-епідеміологічних постів (село Звенячин) з метою обмежувальних заходів в'їзду і виїзду на територію області та 2 пости в селі Топорівці Новоселицького та Грозинці Хотинського районів", - сказано в повідомленні.

На постах буде організовано цілодобове чергування співробітників Національної поліції, управління ДСНС, Головного управління Держспоживслужби.

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Вони будуть за необхідності вимірювати водіям і пасажирам автомобілів температуру, а самі автомобілі - дезінфікувати.

"Також на карантинно-епідеміологічних постах вестимуть інформаційно-роз'яснювальну роботу - розповідати громадянам про заходи, які допоможуть уберегтися від коронавірусу", - додали в пресслужбі.

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Станом на вечір 17 березня в Чернівецькій області зафіксовано 4 випадки зараження коронавірусом. У двох пацієнтів вірус викликав пневмонію, але всі вони перебувають у стабільному стані. Ще 27 осіб, зокрема троє дітей, перебувають у лікарні з підозрою на коронавірус.







