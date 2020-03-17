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 "Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легенів Київській лікарні швидкої допомоги

Фармацевтична компанія "Дарниця" та благодійний фонд Zagoriy Foundation передають три апарати штучної вентиляції легень до Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

Як зазначає пресслужба компанії "Дарниця", пандемія коронаірусу COVID-19 швидко шириться Європою і країни стикаються з тим, що значна кількість пацієнтів потребує реанімації, а медичні заклади не завжди укомплектовані достатньою кількістю апаратів штучної вентиляції легень.

Обладнання Vela виробництва компанії Viasys (США) призначене для забезпечення штучної вентиляції легень хворим, що перебувають у тяжкому та критичному стані.

"Ми взяли до уваги досвід інших країн у боротьбі з епідемією і діємо на випередження. Новий вірус COVID-19 призводить до швидкого переповнення реанімацій та лікарень в країнах, де фіксується пік епідемії. За таких умов кожен апарат штучної вентиляції легень у медичних закладах України – це врятовані життя", - наводить пресслужба слова Дмитра Шимківа, голови ради директорів Darnitsa Group

Зі свого боку, директорка фонду Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко зазначила: "Апарати для забезпечення штучної вентиляції легень, допоможуть лікарям рятувати життя. Незалежно від своєї стратегії благодійні фонди мають реагувати на запити, з якими стикається світ. Протистояння епідемії COVID-19 наразі – найактуальніший запит".

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Частка "Дарниці" в 2019 році становила 13,76%. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і рішення проблем болю. Продукція "Дарниці" експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії в 2016-2018 роках щорічно зростає в середньому на 18,6%. Чистий прибуток у цьому ж періоді зріс у середньому на 15,7% в рік. Бенефіціарами фармацевтичної компанії "Дарниця" є члени сім'ї Загорій.

Zagoriy Foundation - сімейний благодійний фонд, заснований у 2015 році Глібом, Катериною та Володимиром Загоріями для системної реалізації благодійних проєктів. Пріоритети Фонду - розвиток культури благодійності, а також сприяння утвердженню культури меценатства та філантропії в Україні.

Дарниця і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легенів Київській лікарні швидкої допомоги 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182210
 
   
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А хто буде їх включати, якщо з цієї лікарні звільняють 178 медика?
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там и так пенсионерки работают... положат аппараты на склад а потом потеряют
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а три дурика над твоим постом видят в этом зраду лютую.
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Пристойна Миша

Хочеться, щоб квест "дожити до літа", а потім і до осені пройшли всі ми без виключення.
Є проблема, повинне бути рішення
Немає апаратів штучної вентиляції. І не буде з нашою владою.

Ось поради лікаря як запобігти легеневим ускладненням.
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Эти аппараты устаревшие и сняты с производства! Подарили с выгодой для себя,уменьшат в бухотчётности налогооблагаемую базу и будут называть себя меценатами
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