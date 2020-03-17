 "Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легенів Київській лікарні швидкої допомоги

Як зазначає пресслужба компанії "Дарниця", пандемія коронаірусу COVID-19 швидко шириться Європою і країни стикаються з тим, що значна кількість пацієнтів потребує реанімації, а медичні заклади не завжди укомплектовані достатньою кількістю апаратів штучної вентиляції легень.

Обладнання Vela виробництва компанії Viasys (США) призначене для забезпечення штучної вентиляції легень хворим, що перебувають у тяжкому та критичному стані.

"Ми взяли до уваги досвід інших країн у боротьбі з епідемією і діємо на випередження. Новий вірус COVID-19 призводить до швидкого переповнення реанімацій та лікарень в країнах, де фіксується пік епідемії. За таких умов кожен апарат штучної вентиляції легень у медичних закладах України – це врятовані життя", - наводить пресслужба слова Дмитра Шимківа, голови ради директорів Darnitsa Group

Зі свого боку, директорка фонду Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко зазначила: "Апарати для забезпечення штучної вентиляції легень, допоможуть лікарям рятувати життя. Незалежно від своєї стратегії благодійні фонди мають реагувати на запити, з якими стикається світ. Протистояння епідемії COVID-19 наразі – найактуальніший запит".

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Частка "Дарниці" в 2019 році становила 13,76%. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і рішення проблем болю. Продукція "Дарниці" експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії в 2016-2018 роках щорічно зростає в середньому на 18,6%. Чистий прибуток у цьому ж періоді зріс у середньому на 15,7% в рік. Бенефіціарами фармацевтичної компанії "Дарниця" є члени сім'ї Загорій.

Zagoriy Foundation - сімейний благодійний фонд, заснований у 2015 році Глібом, Катериною та Володимиром Загоріями для системної реалізації благодійних проєктів. Пріоритети Фонду - розвиток культури благодійності, а також сприяння утвердженню культури меценатства та філантропії в Україні.