 Приміське, міжміське і міжобласне пасажирське сполучення буде зупинено на Київщині, - Асоціація автоперевізників

Про це йдеться в публікації на facebook-сторінці організації, інформує Цензор.НЕТ.

"З 18 березня по 3 квітня автоперевізники Київської області зупиняють регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному сполученні по всій території Київської області", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

16 березня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів.

Пізніше того ж дня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні з полудня 18 березня припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Також не працюватимуть метрополітени.

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