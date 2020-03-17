 Приміське, міжміське і міжобласне пасажирське сполучення буде зупинено на Київщині, - Асоціація автоперевізників

Про це йдеться в публікації на facebook-сторінці організації, інформує Цензор.НЕТ.
"З 18 березня по 3 квітня автоперевізники Київської області зупиняють регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному сполученні по всій території Київської області", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
16 березня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів.
Пізніше того ж дня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні з полудня 18 березня припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Також не працюватимуть метрополітени.
А те, що багато з них голосували "по приколу", то дійсно мають отримати "зворотній" зв'язок...
Намек поняли????
Завтра будемо спостерігати колапс в столиці: як транспортний, так і кадровий.
Дуже сподіваюсь, що до цього підготувались, але судячи з того, що коїться в нас на роботі, то - фігвам
у меня на районе тоже паника... - коммуникации перерезаны., никто не знает что делать..
НО это закономерно когда преЗедент идиот.....
Прыгнешь под поезд - ты умрешь...
Выберешь преЗента клоуна - умрет страна...
Логика..
В країні перемагає Дебелізм та Маразм?