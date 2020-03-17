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Все про:карантин (311) Київська область (1138) автоперевезення (12)

 Приміське, міжміське і міжобласне пасажирське сполучення буде зупинено на Київщині, - Асоціація автоперевізників

Асоціація "Автоперевізники Київщини" оголосила про припинення регулярного і нерегулярного пасажирського сполучення з 18 березня по 3 квітня по всій території області.

Про це йдеться в публікації на facebook-сторінці організації, інформує Цензор.НЕТ.

"З 18 березня по 3 квітня автоперевізники Київської області зупиняють регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному сполученні по всій території Київської області", - сказано в повідомленні.

Приміське, міжміське і міжобласне пасажирське сполучення буде зупинено на Київщині, - Асоціація автоперевізників 01

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

16 березня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів.

Пізніше того ж дня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні з полудня 18 березня припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення. Також не працюватимуть метрополітени.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182208
 
 
 Топ коментарі
 
Зєля витисне з коронавірусу по максимуму. І потрібні закони, і виправдання жопи в економіці... Яник зараз лікті кусає від заздрощів.
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Епицентр завез муку и стал продуктовым гипермаркетом))) теперь на карантин может не закриватся)))
Намек поняли????
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На протесты люди найдут, как и чем приехать. Опыт уже есть.
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Ми аж до пл.Льва Толстого на авто доїзджали за уиов закритого метро і перекритих вулиць у 2014. З нами був військовий пенсіонер, і ми "везли його у військовий шпиталь")))
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А вот это уже давным давно надо было сделать.
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Что сделать? Зеля закрывет совсем пассажирское межгородское сообщение. Вопрос - как будут добираться до больниц жители сельских районов и маленьких поселков? Какая предложена альтернатива? Дорогие жители сел и маленьких поселков -- Помирайте молча дома, государство в лице президента вас кинуло.
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Зєля витисне з коронавірусу по максимуму. І потрібні закони, і виправдання жопи в економіці... Яник зараз лікті кусає від заздрощів.
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Жители Броваров, Бучи, Борисполя и т.д. счастливы))
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Сейчас если без маски перестанут пускать в общественный транспорт они будут просто в восторге. Но цены пока не задирают))
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Попутки врятують ситуацію. Тим паче, зараз підприємливі гаврики цим заробляють- беруть 8-ми місний бус і зранку роблять 3-4 ходки до Києва і назад.
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Ну частина студентів давно поїхала, лишилися ті, хто працює.
А те, що багато з них голосували "по приколу", то дійсно мають отримати "зворотній" зв'язок... Пригородное, междугороднее и межобластное пассажирское сообщение будет остановлено на Киевщине, - Ассоциация автоперевозчиков - Цензор.НЕТ 4404
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Епицентр завез муку и стал продуктовым гипермаркетом))) теперь на карантин может не закриватся)))
Намек поняли????
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Надо полякам идею подкинуть,а то не могу нигде шланг на бойлер купить уже два дня.Кипяток в чайнике в ванну ношу !
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Так там и раньше пепси-кола продавалась
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в некоторых "медвежьих углах" Киевской области со снабжением может быть плохо запертых там людей
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Велика кількість продавців, фармацевтів, співробітників охорони, робітників критичних підприємств Києва живуть за межами міста. Я вже не кажу про війсковиків, поліціянтів та МНСників... І не у всіх є власний транспорт або хоча б лісапетка...

Завтра будемо спостерігати колапс в столиці: як транспортний, так і кадровий.
Дуже сподіваюсь, що до цього підготувались, але судячи з того, що коїться в нас на роботі, то - фігвам Пригородное, междугороднее и межобластное пассажирское сообщение будет остановлено на Киевщине, - Ассоциация автоперевозчиков - Цензор.НЕТ 3763
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правду пишешь...
у меня на районе тоже паника... - коммуникации перерезаны., никто не знает что делать..
НО это закономерно когда преЗедент идиот.....
Прыгнешь под поезд - ты умрешь...
Выберешь преЗента клоуна - умрет страна...
Логика.. Приміське, міжміське і міжобласне пасажирське сполучення буде зупинено на Київщині, - Асоціація автоперевізників - Цензор.НЕТ 6444
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лікарі, медсестри живуть в Ірпені, Бучі, Броварах, їздять в лікарні Києва працювати.
В країні перемагає Дебелізм та Маразм?
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Тупая власть тупые непродуманные ограничения приводят к смене власти.
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