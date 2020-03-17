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Все про:Венедіктова (57) Єрмак Андрій (152) Офіс генерального прокурора (168)

 Єрмак представив Венедіктову колективу Офісу генпрокурора: Найкращі ваші якості ми будемо залучати

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак представив працівникам Офісу генерального прокурора нового керівника відомства Ірину Венедіктову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Переконаний, що Офіс генерального прокурора працюватиме ефективно, буде на сторожі українського законодавства і відповість на всі виклики суспільства, чекає, насамперед, на законність, на справедливість", - зазначив Єрмак.

Характеризуючи нового керівника відомства, він назвав її професіоналом, який виправдає великі надії, покладені на даний момент на Офіс генпрокурора.

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У свою чергу Венедіктова подякувала за довіру і закликала колектив до конструктивного і позитивного співробітництва.

"Я дуже поважаю інститут, в якому я зараз перебуваю, я розумію, що ви професіонали, які не один рік поклали на те, щоб прокуратура України була ефективною в трикутнику правосуддя, тому, звичайно, все найкраще і найкращі ваші якості ми залучатимемо", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 березня підтримала подання президента про призначення на посаду генерального прокурора в.о. директора ДБР Ірину Венедіктову.

Президент своїми указами призначив Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора, звільнивши її від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань.

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Єрмак представив Венедіктову колективу Офісу генпрокурора: Найкращі ваші якості ми будемо залучати 01
Єрмак представив Венедіктову колективу Офісу генпрокурора: Найкращі ваші якості ми будемо залучати 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182207
 
 
 Топ коментарі
 
С мозгами там совсем туго. Тетя не смогла сдать элементарный экзамен на профпригодность. Чем-же она тогда берет?
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А можно поподробнее о размере этих самых качеств портновской прокладки?
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Лучшие качества привлекать = открытое заявление про то что *б*ть будет.
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Єрмак повинен понести відповідальність за зраду України за воєним часом . Це терміново. Всі хто зним співпрацює повинні пройти співбесіду на детекторі брехні в СБУ.
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А что потом с такими подозрениями от Венедиктовой будет делаться в судах? Слабые некомпетентные прокурорские подозрения с легкостью разобьются адвокатами и судьями в судах. Киваловщина в судах имеет большое влияние.
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Вероятно, специализации требуют судьи, а не суды.
Реформировать бы судебную систему, т.к. вся судебная власть без полномочий от народа нелегитимна.
Судей надо выбирать без определения должностей и уровня по вертикали, а уже выбранные судьи, после формирования власти в районе, должны делегировать лучших представителей в области, и там, в свою очередь, так же - лучших - в Киев.
Ответственные за делегированных должны контролировать действия своих представителей и при необходимости заменять их, как памперсы и по той же причине
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Венедиктова? этчо жёнка мойши-одуванчика из эха мацквы?
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Пропал в аптеках вазелин.Марина колет инсулин.И стали горькие рошенки.Плоха судьба у Порошенки.
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