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 Політика України
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Все про:Венедіктова (57) Єрмак Андрій (152) Офіс генерального прокурора (168)

 "Найкращі ваші якості ми будемо залучати", - Єрмак представив Венедіктову колективу Офісу генпрокурора

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак представив працівникам Офісу генерального прокурора нового керівника відомства Ірину Венедіктову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Переконаний, що Офіс генерального прокурора працюватиме ефективно, буде на сторожі українського законодавства і відповість на всі виклики суспільства, чекає, насамперед, на законність, на справедливість", - зазначив Єрмак.

Характеризуючи нового керівника відомства, він назвав її професіоналом, який виправдає великі надії, покладені на даний момент на Офіс генпрокурора.

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У свою чергу Венедіктова подякувала за довіру і закликала колектив до конструктивного і позитивного співробітництва.

"Я дуже поважаю інститут, в якому я зараз перебуваю, я розумію, що ви професіонали, які не один рік поклали на те, щоб прокуратура України була ефективною в трикутнику правосуддя, тому, звичайно, все найкраще і найкращі ваші якості ми залучатимемо", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 березня підтримала подання президента про призначення на посаду генерального прокурора в.о. директора ДБР Ірину Венедіктову.

Президент своїми указами призначив Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора, звільнивши її від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань.

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Найкращі ваші якості ми будемо залучати, - Єрмак представив Венедіктову колективу Офісу генпрокурора 01
Найкращі ваші якості ми будемо залучати, - Єрмак представив Венедіктову колективу Офісу генпрокурора 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182207
 
 
 Топ коментарі
 
С мозгами там совсем туго. Тетя не смогла сдать элементарный экзамен на профпригодность. Чем-же она тогда берет?
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А можно поподробнее о размере этих самых качеств портновской прокладки?
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Кто такой Ермак? Твое дело указы подносить и карандаши затачивать. Ты что вице_През?
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А можно поподробнее о размере этих самых качеств портновской прокладки?
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улибайтєсь, б...люді, улибайтєсь, созєрцая дєло ваших... рук
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Які якості є найкращими та як саме їх застосують?
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С мозгами там совсем туго. Тетя не смогла сдать элементарный экзамен на профпригодность. Чем-же она тогда берет?
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Руская агентура восседает у нас под носом, а нас убаюкивают завтраками. А было бы иначе, швайне рашн ********* еще больше устраивал бы провокаций. Не хочу сеять смуту, но где то притаилось г-но.
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Ну, якщо б не вони, то зараз був би Порошенко.
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Кто такой Ермак? Твое дело указы подносить и карандаши затачивать. Ты что вице_През?
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И Януковича уже пора орденом наградить и Межигорье вернуть.
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Чує моє серця на Пейсах пейсатие без пейс залишуться.
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Ничего с ними не будет,на них только один метод действует.
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Это полный очередной капец, клуон вообще обнаглел.
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Она будет такойже пародией на Генпрокурора,как Зе на Президента.
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Нет, она будет весьма опасным для страны существом. Убежденная прокацапская тварь.
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Иннокентий beer

Нет, она будет весьма опасным для страны существом. Убежденная прокацапская тварь.Одне одному не суперечить...
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Противоречит. Не надо недооценивать врагов. Пародией на генпрокурора был Луценко. А эта анаконда просто враг. И судя по её высказываниям враг весьма опасный.
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"Лучшие ваши качества мы будем привлекать"

...
Йода, дідько, Майстер мені теж.
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Рыг представил рыга. Зашибися.

А вот Портнову обидно наверное. "Лучшие ваши качества мы будем привлекать", - Ермак представил Венедиктову коллективу Офиса генпрокурора - Цензор.НЕТ 9249
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коментар відмічено як спам  
 
У Порошенко ещё всё впереди, судя по последним тенденциям..."Найкращі ваші якості ми будемо залучати", - Єрмак представив Венедіктову колективу Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 9972
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В "ЕС" рыг Порошенко назначил "главной женой" рыга Гончаренко и что? Хотя да...- шефу этих двух, наверное, сейчас обидно в Ростове.
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"все лучшее и лучшие ваши качества мы будем привлекать" Источник: https://censor.net.ua/n3182207

Це як? Вона буде сидіти і нічого не робити або, навпаки, капостити, а коли треба то "будут прівлєкать" її кращі якості? Трускавець не допоміг! Висловлювати свої думки так ніхто і не навчився... Зате зашкварів і "нас нє так понялі" - хоч дупою жуй! "Вєрной дорогой ідьоте, товаріщі"!
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Бубочку что вообще в шкаф закрыли чтобы под ногами не путался? Почему вместо президента распоряжается его завхоз?
Вообще эта сучья должность, руководителя администрации президента, одни неприятности стране приносит. Вечно какая-то тварь на неё залезет.
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Поэтому некоторые государства успешно живут вообще без этой институции, то есть без должности президента.
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Цікаво,цей Ермєк і міністра оборони, генералам і полковникам презентував ?
Це такий новий зелений царемоніал ?
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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А ,що у нас уже Ермак виконує обов'язки президента . Підписує документи , які порушують Конституцію України. Представляє Генерального Прокурора . А тоді за чим нам Зеленський , якщо з його обов'язками справляється Ермак. Мозок і почуття самозбереження у Зеленського відсутні ?
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осел зе после выступления Гончаренко сел наркотики и в ударе
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оно смотрит как чмо опущенное и ищет тушканчиков в зале
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Курчат по осені рахують..... Будемо подивитися, що далі буде....
Але цей Бенін цирк, вже щось нагадує ЯНУКОВИЧА і ПАРТІЯ РИГІВ версія лайт....

Парєнь з Кривбасса - парєнь з Данбасса,....Дубинський, Бужанський - лайт версія УКРАЇНОФОБА КОЛЕСНІЧЕНКА (шо ті лізуть до історії та мови, шо КОЛІСНІЧЕНКО ліз зі своїм законом КОЛІСНІЧЕНКА-КІВАЛОВА), прокурор ПШОНКА - прокурор ВЕНЕДИКТОВА, ЛЬОВОЧКІН - ЄРМАК (обоє з потужними кремлівськими звязками),
"технократ" АЗАРОВ - "технократ" Ахмєтова, ШМИГАЛЬ... і т.д... Доречні аналогії вже можна проводити....
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Нема сумнівів, що вже майже рік країною керує людина, яка обіймає посаду керівника офісу президента. Одразу після виборів це був Богдан, який поступово зник з інфопростору.
Тепер це Єрмак.
Зеленський - дрібна формальність, щоб не порушувати Конституацію, але президента у нас нема.
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Он ролики записывает и читает по суфлеру иногда. Его компетенция.
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особенно клацал ротом без звука на ИСТВ про корановирус и сношаться
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Она просто тупая клуша. Типа Богуцкой.
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Главный плюс ухода Богдана в том, что именно Богдан был тем, кто обманул всех тех 73 процента. Это сделал Богдан, а не Ермак. Политика Ермака намного другая и она вряд ли будет так успешна.
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Завтра комітет Верховної Ради терміново розгляне законопроєкт "слуги-українофоба" Бужанського щодо державної мови
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Характеризуя нового руководителя ведомства, он назвал ее профессионалом

Блеать, у меня на сегодня все... "Найкращі ваші якості ми будемо залучати", - Єрмак представив Венедіктову колективу Офісу генпрокурора - Цензор.НЕТ 157
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Профиссионал по продаже косметики...
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Та там пробы ставить негде. У Портнова вульгарный вкус , любовница с внешностью то-ли варана , толи какой-то рептилиир
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Короновирусу пришел кирдык! Баба стала генеральным прокурором Украины!
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Дурачек с бубенцами сегодня пробил очередное дно. Глупый еврейский мальчик, тебя съедят, чем быстрее , тем лучше.
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