 "Найкращі ваші якості ми будемо залучати", - Єрмак представив Венедіктову колективу Офісу генпрокурора

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
"Переконаний, що Офіс генерального прокурора працюватиме ефективно, буде на сторожі українського законодавства і відповість на всі виклики суспільства, чекає, насамперед, на законність, на справедливість", - зазначив Єрмак.
Характеризуючи нового керівника відомства, він назвав її професіоналом, який виправдає великі надії, покладені на даний момент на Офіс генпрокурора.
У свою чергу Венедіктова подякувала за довіру і закликала колектив до конструктивного і позитивного співробітництва.
"Я дуже поважаю інститут, в якому я зараз перебуваю, я розумію, що ви професіонали, які не один рік поклали на те, щоб прокуратура України була ефективною в трикутнику правосуддя, тому, звичайно, все найкраще і найкращі ваші якості ми залучатимемо", - підкреслила вона.
Як повідомлялося, Верховна Рада 17 березня підтримала подання президента про призначення на посаду генерального прокурора в.о. директора ДБР Ірину Венедіктову.
Президент своїми указами призначив Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора, звільнивши її від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань.
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Нет, она будет весьма опасным для страны существом. Убежденная прокацапская тварь.Одне одному не суперечить...
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Йода, дідько, Майстер мені теж.
А вот Портнову обидно наверное.
Це як? Вона буде сидіти і нічого не робити або, навпаки, капостити, а коли треба то "будут прівлєкать" її кращі якості? Трускавець не допоміг! Висловлювати свої думки так ніхто і не навчився... Зате зашкварів і "нас нє так понялі" - хоч дупою жуй! "Вєрной дорогой ідьоте, товаріщі"!
Вообще эта сучья должность, руководителя администрации президента, одни неприятности стране приносит. Вечно какая-то тварь на неё залезет.
Це такий новий зелений царемоніал ?
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Але цей Бенін цирк, вже щось нагадує ЯНУКОВИЧА і ПАРТІЯ РИГІВ версія лайт....
Парєнь з Кривбасса - парєнь з Данбасса,....Дубинський, Бужанський - лайт версія УКРАЇНОФОБА КОЛЕСНІЧЕНКА (шо ті лізуть до історії та мови, шо КОЛІСНІЧЕНКО ліз зі своїм законом КОЛІСНІЧЕНКА-КІВАЛОВА), прокурор ПШОНКА - прокурор ВЕНЕДИКТОВА, ЛЬОВОЧКІН - ЄРМАК (обоє з потужними кремлівськими звязками),
"технократ" АЗАРОВ - "технократ" Ахмєтова, ШМИГАЛЬ... і т.д... Доречні аналогії вже можна проводити....
Тепер це Єрмак.
Зеленський - дрібна формальність, щоб не порушувати Конституацію, але президента у нас нема.
Блеать, у меня на сегодня все...