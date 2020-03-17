 "Найкращі ваші якості ми будемо залучати", - Єрмак представив Венедіктову колективу Офісу генпрокурора

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Переконаний, що Офіс генерального прокурора працюватиме ефективно, буде на сторожі українського законодавства і відповість на всі виклики суспільства, чекає, насамперед, на законність, на справедливість", - зазначив Єрмак.

Характеризуючи нового керівника відомства, він назвав її професіоналом, який виправдає великі надії, покладені на даний момент на Офіс генпрокурора.

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У свою чергу Венедіктова подякувала за довіру і закликала колектив до конструктивного і позитивного співробітництва.

"Я дуже поважаю інститут, в якому я зараз перебуваю, я розумію, що ви професіонали, які не один рік поклали на те, щоб прокуратура України була ефективною в трикутнику правосуддя, тому, звичайно, все найкраще і найкращі ваші якості ми залучатимемо", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 березня підтримала подання президента про призначення на посаду генерального прокурора в.о. директора ДБР Ірину Венедіктову.

Президент своїми указами призначив Ірину Венедіктову на посаду генерального прокурора, звільнивши її від тимчасового виконання обов'язків директора Державного бюро розслідувань.

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