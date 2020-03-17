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Все про:вакцина (191) медицина (906) COVID-19 (1240)

 Вчені заявили про прорив в розробці вакцини від COVID-19

Біофармацевтична компанія Medicago оголосила про успішне виробництво вірусоподібної частки коронавірусу, що є першим етапом створення вакцини.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання Букви, про це повідомляється на сайті компанії.

Наступним кроком стануть доклінічні випробування на безпеку і ефективність. Medicago розраховує почати випробування вакцини на людях до літа.

Medicago – канадська компанія, яка розробила і впровадила технологію створення вакцин на базі рослинної сировини. Така вакцина виробляється не з ослабленого або вбитого вірусу, а з вірусоподібних частинок. Вони дозволяють імунній системі організму розпізнати вірус і створити імунну відповідь, але в них немає генетичного матеріалу вірусу, тому вони не заразні і не можуть розмножуватися.

Технологія Medicago вимагає наявності тільки генетичної послідовності вірусного штаму, а не живого вірусу. Це означає, що компанія може почати роботу над будь-якою вакциною протягом місяця після того, як медики ідентифікують вірус. Для порівняння, розробка традиційних вакцин, що припускає вирощування і модифікацію вірусу всередині курячих яєць, займає від шести до дев’яти місяців.

Швидкість і масштабованість особливо важливі в умовах пандемії. Medicago заявила, що змогла зробити вірусоподібні частки коронавірусу всього через 20 днів після отримання гена SARS-CoV-2 (вірус, що викликає інфекцію COVID-19).

"Ця технологія дозволяє нарощувати темпи потенційної боротьби проти COVID-19 з безпрецедентною швидкістю", – зазначив у повідомленні доктор Брюс Кларк, генеральний директор Medicago.

Втім, тестування вакцини-кандидата може зайняти набагато більше часу – за оцінками доктора Гарі Кобінгера, який очолює Науково-дослідний центр інфекційних захворювань при Університеті Лаваля, цей процес в кращому випадку займе близько року. Медична спільнота Канади і США обговорює питання про можливість прискорення процедури, приводячи в приклад Південну Корею, де система охорони здоров’я щільно співпрацює з приватним бізнесом.

Спільно з Науково-дослідним центром Medicago також працює над створенням антитіл до SARS-CoV-2. Ці антитіла можуть бути використані для лікування людей, вже інфікованих вірусом. Дослідження частково фінансується Канадським інститутом досліджень в галузі охорони здоров’я (CIHR).

Крім Medicago створенням вакцин-кандидатів займаються компанії в США, Ізраїлі та Німеччині.

Medicago була заснована в 1999 році в Квебеку. Компанія належить Mitsubishi Tanabe Pharma (60%) і Philip Morris International (40%). У 2009 році Medicago випустила вакцину-кандидата проти вірусу грипу H1N1 всього за 19 днів. У 2012 році Medicago виробила 10 мільйонів доз моновалентної вакцини проти грипу протягом одного місяця для Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA). У 2015 році компанія Medicago також швидко зробила моноклональні антитіла до лихоманки Ебола для Управління перспективних досліджень і розробок в галузі біомедицини (BARDA), що є частиною Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 11 березня. За останніми даними, загальне число людей у ​​світі, у яких виявили коронавірус, перевищило 180 тисяч.

В Україні число виявлених випадків інфікування 17 березня збільшилося до 14 осіб. Два з цих випадків мали летальний результат: 13 марта померла 71-річна жінка з Житомирської області, а 17 березня – 33-річна жінка з Чернівецької області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3182205
 
 
 Топ коментарі
 
Уляна Супрун
8 год ·

Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м'якотілість та ліберальність - це союзники коронавірусу".
Поставить в один ряд м'якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію - унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада.
М'якотілість - це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди.

М'якотілість - це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів.
М'якотілість - це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру.
Відкритість та чесність щодо загрози коронавірусу і готовності до реагування, відверта розмова з громадянами і поради, а не накази - це не м'якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.
Китай - НЕ НАЙУСПІШНІША держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування - це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу.
У заходах, які останніми днями вживають уряд та парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використати ситуацію в політичних цілях. Усе це відбувається з голосними обіцянками, які не є підкріплені реальними діями. У мережі все частіше з'являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку.
Бережіть здоров'я, здоровий глузд та одне одного. Окрім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи.


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Письмо из Италии, Мир всем, Мы живем в Италии - Милан, Я поделюсь с вами и объясню вам: «Как жизнь в Милане?» В эти трудные дни и как, на ваш взгляд, вы должны учиться на ошибках и их последствиях, которые мы переживаем здесь. В настоящее время мы находимся на карантине. Мы не выходим на улицы, полиция находится в постоянном движении и арестовывает кого-либо за пределами его дома. Все закрыто! ... бизнес, торговые центры, магазины, все улицы без движения. Ощущение конца света !! Италия, страна живой жизни, превращается из одного мгновения в другое, как будто это темная страна войны. Это факт, что я никогда не думал, что когда-нибудь буду жить! Люди растеряны, грустны, обеспокоены и беспомощны, и часто не понимают, как им навязали эту реальность и когда закончится весь этот кошмар.Большая ошибка состояла в том, что в начале первого всплеска люди продолжали вести свою жизнь как обычно и выходили на улицы для работы, развлечений и ощущали себя как обычно,так что встреч с друзьями и банкетов предостаточно заразится.Все были неправы, и вы тоже! Прошу вас, будьте осторожны, это не смех и не шутка. Защитите своих близких, своих родителей, бабушку и дедушку! Болезнь опасна для них. Около 200 человек умирают здесь каждый день не потому, что медицина в Милане не очень хорошая (одна из лучших в мире), а потому, что там нет места для всех! Врачи выбирают,кто умрет! Это только из-за глупости граждан в начале, которые решили продолжать свою жизнь как обычно, независимо от новой ситуации!
Пожалуйста,учитесь на ошибках,мы маленькая страна,которая может закончиться большой трагедией.Слушай хорошо сейчас.Не выходите в людные места.Старайтесь не есть в общественных местах.Оставайтесь дома дольше в это время!Слушайте руководящие принципы Министерства здравоохранения (не играйте!). Разговаривайте примерно в метре от каждого человека,не подходите близко,не обнимайтесь и не принимайте.Получить дополнительное и профилактическое лечение и учиться на чужих ошибках.Мы рекомендуем принимать витамин С для укрепления иммунной системы. Помощь профессионалам в предотвращении распространения эпидемии ... В Италии вся страна изолирована,то есть 60 миллионов человек находятся на карантине !! Это было бы предотвращено, если бы люди услышали инструкции с самого начала. Береги себя и свою любимую жизнь.
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Да да лучше умереть с забитой гречкой кладовкой и маской вместо кляпа обдолбившись ненужной вакциной которая скоро поступит в продажу
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Судя по падению мировых индексов на 20 - 30%, тот кто скупится в нижней точке поднимет цифры которые трудно выговорить, сотни лярдов, а может и больше.
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нам то що з того ...вони своїх спасати будуть а решту продадуть тим хто має гроші ...папуаси обслуговуються в останню чергу для утилізації залишків та проведення додаткових досліджень
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неприятная новость для кацапов, у них может случиться фальшстарт с ихней типа "только что разработанной вакциной" не имеющей аналохов раньше времени..
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Это же теперь и курортов летом не будет...печаль.. Ученые заявили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3961
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За сутки в Италии количество больных коронавирусом увеличилось на 5198. Умерли 439 человека, вылечились от нового заболевания 394.
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За сутки (17.03.2020) в Италии количество больных коронавирусом увеличилось на 2989.

Умерли 345.

Bылечились 192.
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-Бальной перед смертью потел?
-ДА!!!
-Это хоррошо!
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ВАКЦИНА это не ЛЕКАРСТВО, это яд! Вакцина не дает гарантии не заразиться!
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Степан Разин? 17 век. если не ошибаюсь? Ну да, оно и видно.
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вам в 17 столітті вже були доступні праці Парацельса. варто було б ознайомитись перш ніж писати дурниці.
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Народная мудрость:
"Тяжело в лечении - легко в гробу."
😇
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Пока вакцину испробуют и внедрят, эпидемия уже пройдет. Вирус просто мутирует до относительно безобидного. как раз ему полгода хватит.
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к июлю и августу эпидемия сама спадет (по естественным причинам)!
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_Давайте,родимые, давайте! Пусть у вас всё получится! Или миру, каким мы его знаем, конец. И очень многие умрут.
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тем временем в Киеве решили выгнать студентов из общежитий ....
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хорошо - население омолодится и больных по старости станет меньше...
хорошо - детям не придется долго ждать наследства от своих родителей и плясать под их дудку...
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Глупости. Мозг умирает последним. И это бывает и в юности и старости.
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Мозг умирает последним потому, что остальные органы живут и могут трансплантироваться.
Не знаете, что ли или в глухом селе живёте без ... без.. ну,
короче, об этом даже дети знают? .
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