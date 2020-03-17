 Вчені заявили про прорив в розробці вакцини від COVID-19

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на видання Букви, про це повідомляється на сайті компанії.

Наступним кроком стануть доклінічні випробування на безпеку і ефективність. Medicago розраховує почати випробування вакцини на людях до літа.

Medicago – канадська компанія, яка розробила і впровадила технологію створення вакцин на базі рослинної сировини. Така вакцина виробляється не з ослабленого або вбитого вірусу, а з вірусоподібних частинок. Вони дозволяють імунній системі організму розпізнати вірус і створити імунну відповідь, але в них немає генетичного матеріалу вірусу, тому вони не заразні і не можуть розмножуватися.

Технологія Medicago вимагає наявності тільки генетичної послідовності вірусного штаму, а не живого вірусу. Це означає, що компанія може почати роботу над будь-якою вакциною протягом місяця після того, як медики ідентифікують вірус. Для порівняння, розробка традиційних вакцин, що припускає вирощування і модифікацію вірусу всередині курячих яєць, займає від шести до дев’яти місяців.

Швидкість і масштабованість особливо важливі в умовах пандемії. Medicago заявила, що змогла зробити вірусоподібні частки коронавірусу всього через 20 днів після отримання гена SARS-CoV-2 (вірус, що викликає інфекцію COVID-19).

"Ця технологія дозволяє нарощувати темпи потенційної боротьби проти COVID-19 з безпрецедентною швидкістю", – зазначив у повідомленні доктор Брюс Кларк, генеральний директор Medicago.

Втім, тестування вакцини-кандидата може зайняти набагато більше часу – за оцінками доктора Гарі Кобінгера, який очолює Науково-дослідний центр інфекційних захворювань при Університеті Лаваля, цей процес в кращому випадку займе близько року. Медична спільнота Канади і США обговорює питання про можливість прискорення процедури, приводячи в приклад Південну Корею, де система охорони здоров’я щільно співпрацює з приватним бізнесом.

Спільно з Науково-дослідним центром Medicago також працює над створенням антитіл до SARS-CoV-2. Ці антитіла можуть бути використані для лікування людей, вже інфікованих вірусом. Дослідження частково фінансується Канадським інститутом досліджень в галузі охорони здоров’я (CIHR).

Крім Medicago створенням вакцин-кандидатів займаються компанії в США, Ізраїлі та Німеччині.

Medicago була заснована в 1999 році в Квебеку. Компанія належить Mitsubishi Tanabe Pharma (60%) і Philip Morris International (40%). У 2009 році Medicago випустила вакцину-кандидата проти вірусу грипу H1N1 всього за 19 днів. У 2012 році Medicago виробила 10 мільйонів доз моновалентної вакцини проти грипу протягом одного місяця для Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA). У 2015 році компанія Medicago також швидко зробила моноклональні антитіла до лихоманки Ебола для Управління перспективних досліджень і розробок в галузі біомедицини (BARDA), що є частиною Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 11 березня. За останніми даними, загальне число людей у ​​світі, у яких виявили коронавірус, перевищило 180 тисяч.

В Україні число виявлених випадків інфікування 17 березня збільшилося до 14 осіб. Два з цих випадків мали летальний результат: 13 марта померла 71-річна жінка з Житомирської області, а 17 березня – 33-річна жінка з Чернівецької області.